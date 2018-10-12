«Трактор» уволил Германа Титова. Но виноват вовсе не тренер

Источник: Спорт-Экспресс

Руководство стало заложником успехов прошлого сезона

Формулировка «по семейным обстоятельствам» применительно к отставке не должна вводить в заблуждение. Судьба Титова в «Тракторе» казалась предрешенной еще в конце сентября. Тогда на скамейке произошла рокировка ассистентов: в штаб вели Алексея Тертышного и Андрея Соколова. Более того, мало кто из моих коллег летом сомневался, что именно в Челябинске произойдет одно из первых увольнений сезона. Дело не в уровне Титова как специалиста. Его достижения на предыдущих местах работы показывали, что стать новым Боумэном, Быковым, Знарком и даже Гатиятулиным за полгода нереально. Именно фигура такого калибра могла спасти команду. И вот почему. В хоккейном мире существует расхожая фраза о «кубковом похмелье», когда следующий сезон после завоевания титула складывается очень тяжело. Фантастический успех «Трактора» прошлой весной, когда команда прыгнула выше головы и вышла в финал Востока, сравним с выигрышем трофея. Этот результат сорвал крышу разным людям. В первую очередь потеряло связь с реальностью руководство клуба, видимо, посчитавшее, что так теперь должно быть всегда. Некрасивая и непонятная со стороны история расставания с Гатиятулиным, которого уже бывшие работодатели постарались выставить чуть ли не рвачом, уже в прошлом. Но оснований предполагать, что останься он в команде, дела у нее пошли бы намного лучше, чем сейчас, у меня немного.

«Трактор» — клуб с ограниченными финансовыми возможностями, поэтому в отличие от, например, соседей из «Магнитки», швыряющей миллионами, не имеет права на ошибку. Максимум на одну. Иначе будут проблемы. Первая из них — отсутствие железного первого номера. Отъезд Францоуза в НХЛ был ожидаем, но без чеха стало понятно, что безусловно перспективный Демченко на роль основного вратаря в данный момент не тянет. Его сменщик Судницин показал себя не лучше. Команда, старающаяся делать ставку на агрессию и атаку, при таком раскладе обречена на провал. Вторая — не оправдали ожиданий опытные хоккеисты. Никита Никитин резко сдал. Глинкин не забросил ни одной шайбы в 16 матчах, являясь одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Взятый с подачи бывшего главного тренера Стоа тоже крепко разочаровал, хотя после нескольких убедительных сезонов в «Спартаке» приглашение американца казалось трансферной удачей. Часто растворялся на льду юный Кравцов, что ему пока просительно. Глупо требовать от 18-летнего мальчишки стабильности, присущей взрослым игрокам, тем более что нормальных партнеров ему так и не смогли подобрать.

Ответственности с Титова за произошедшее снимать нельзя. После нескольких разгромных поражений в сентябре он начал терять раздевалку. Утверждают, что ряд игроков не восприняли его требования и не стеснялись даже вступать в жесткую словесную оппозицию. Главный тренер нервничал, но все-таки принял — не уверен с чьей именно подачи — абсолютно верное решение. Команда стала возвращаться к тому хоккею, который ей приносил результат в прошлом году. Показалось, что понемногу дела налаживаются. Красивыми победы за исключением 7:2 во Владивостоке назвать сложно. Разве кто-то сильно грустил из-за этого раньше?

Тертышный или Скудра?

Матч в Уфе стал последним в самой сложной выездной серии, начавшейся на Дальнем Востоке. Даже в таких условиях команда на протяжении половины матча было ничем не хуже мощного «Салавата». Итоговые цифры 0:5 смотрятся ужасно, однако люди, принимающие решения, не должны поддаваться эмоциям. Вешать сейчас все на Титова — большая ошибка, чтобы не утверждали горячие головы в Челябинске. Основная проблема совсем не в нем. Ему нужно было дать время. Также как и любому, кто придет на его место. Жаль, что у этого открытого, коммуникабельного человека не сложилось в «Тракторе». С трудом представляю, чтобы в ближайшее время он получит еще один такой шанс.