«Автомобилист» одержал 17-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Мамкин (23-я минута) Франсис Паре (31), Степан Хрипунов (46) и Евгений Грачев (56), у проигравших отличился Шарль Бертран (52). Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус отметился результативной передачей, набрав очки в 10-м матче подряд, повторил клубный рекорд по этому показателю. В сезоне-2013/14 форвард Федор Малыхин набрал в 10 матчах 15 очков (5 голов + 10 результативных передач). В активе Доуса в течение этой серии 14 набранных очков очков (5+9).
Победа стала для «Автомобилиста» 17-й подряд со старта КХЛ (рекорд — 20). Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 34 очками в активе. «Сибирь» набрала пять очков и занимает последнее, 13-е третье место.
В следующем матче «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Сибирь» в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 14 октября.