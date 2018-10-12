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20:07 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» одержал 17-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

ТАСС, 12 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Мамкин (23-я минута) Франсис Паре (31), Степан Хрипунов (46) и Евгений Грачев (56), у проигравших отличился Шарль Бертран (52). Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус отметился результативной передачей, набрав очки в 10-м матче подряд, повторил клубный рекорд по этому показателю. В сезоне-2013/14 форвард Федор Малыхин набрал в 10 матчах 15 очков (5 голов + 10 результативных передач). В активе Доуса в течение этой серии 14 набранных очков очков (5+9).

Победа стала для «Автомобилиста» 17-й подряд со старта КХЛ (рекорд — 20). Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 34 очками в активе. «Сибирь» набрала пять очков и занимает последнее, 13-е третье место.

В следующем матче «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Сибирь» в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом». Обе встречи состоятся 14 октября.

Автомобилист 4:1
(0:0, 2:0, 2:1)
Сибирь
12.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Александр Андриевский
Вратари
Владимир Сохатский Алексей Красиков
1-й период
Егор Дугин 06:34
2-й период
22:56 Михаил Мамкин (Е. Гуркин)
Максим Игнатович 29:37
30:31 Франсис Паре (Н. Доус, И. Вишневский)
Максим Казаков 31:02
35:53
Константин Алексеев 35:53
3-й период
45:32 Степан Хрипунов (Вит. Попов, А. Обидин)
51:16 Евгений Грачев
Александр Логинов (Е. Дугин, Д. Саюстов) 51:47
53:34 Виталий Попов
55:26 Евгений Грачев
Статистика
4 Штрафное время 28
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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