«Автомобилист» одержал 17-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Мамкин (23-я минута) Франсис Паре (31), Степан Хрипунов (46) и Евгений Грачев (56), у проигравших отличился Шарль Бертран (52). Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус отметился результативной передачей, набрав очки в 10-м матче подряд, повторил клубный рекорд по этому показателю. В сезоне-2013/14 форвард Федор Малыхин набрал в 10 матчах 15 очков (5 голов + 10 результативных передач). В активе Доуса в течение этой серии 14 набранных очков очков (5+9).