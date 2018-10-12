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22:17 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» на домашней арене уступили ярославскому «Локомотиву»

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» на домашней арене уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Белорусская команда вернулась на родную арену после игр на выезде, в которых подопечные Горди Дуайера потерпели обидные поражения в овертайме в Москве и Сочи. Серия поражений «Динамо» перед встречей с «Локомотивом» насчитывала четыре матча, и 10 тыс. болельщиков в «Минск-Арене» было интересно узнать, смогут ли «зубры» прервать полосу неудач.

В текущем сезоне команды уже встречались в Ярославле. Динамовцы смогли одержать несколько сенсационную победу со счетом 2:1. В Минске для белорусской команды матч также начался удачно. В первые десять минут соперники не отличались четкими действиями на площадке и заработали по удалению. Все изменилось после быстрой контратаки минчан, которую точным броском завершил Куинтон Хауден.

Проблемы в защите «зубров», которые заставляли переживать фанатов за исход встречи, проявились в самом начале второго периода. Гости из Ярославля в течение двух минут дважды огорчили Юнаса Энрота — 2:1. На 37-й минуте нападающий хозяев Артем Артемов грубо сыграл против соперника и был удален до конца игры. Подопечные Горди Дуайера пять минут вынуждены были действовать в меньшинстве, за которые создали несколько опасных моментов. В заключительные 20 минут встречи «Локомотив» значительно прибавил в скорости, и на 46-й минуте Андрей Локтионов в третий раз огорчил Юнаса Энрота. Хозяева площадки продолжали ошибаться в обороне и пропустили еще дважды. Окончательный счет встречи установил Дмитрий Буйницкий, который воспользовался передачей Андрея Костицына — 2:5.

Домашнюю серию матчей в КХЛ минское «Динамо» продолжит 14 октября встречей с череповецкой «Северсталью».

Динамо Мн 2:5
(1:0, 0:2, 1:3)
Локомотив
12.10.2018, 19:30 Зрители: 10948 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Дмитрий Квартальнов
Вратари
Юнас Энрот Илья Коновалов
1-й период
Рушан Рафиков 00:10
07:21 Иван Дроздов
09:35 Куинтон Хауден (И. Дроздов, Д. Осипов)
2-й период
Владислав Картаев (Д. Алексеев, Д. Апальков) 20:58
Рушан Рафиков (Г.С. Иванов, А. Каюмов) 22:06
24:00 Илья Хохлов
33:36 Андрей Костицын
36:38 Артем Артемов
36:38 Артем Артемов
3-й период
Андрей Локтионов (Р. Рафиков, П. Контиола) 45:30
Михаил Беляев 46:49
49:24
Денис Алексеев (Д. Апальков, А. Елесин) 49:24
50:48 Евгений Ковыршин
Петри Контиола (Д. Апальков) 51:33
52:12 Дмитрий Буйницкий (А. Костицын)
Статистика
35 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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