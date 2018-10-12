Хоккеисты «Динамо-Минск» на домашней арене уступили ярославскому «Локомотиву»

Источник: БЕЛТА

Белорусская команда вернулась на родную арену после игр на выезде, в которых подопечные Горди Дуайера потерпели обидные поражения в овертайме в Москве и Сочи. Серия поражений «Динамо» перед встречей с «Локомотивом» насчитывала четыре матча, и 10 тыс. болельщиков в «Минск-Арене» было интересно узнать, смогут ли «зубры» прервать полосу неудач.

В текущем сезоне команды уже встречались в Ярославле. Динамовцы смогли одержать несколько сенсационную победу со счетом 2:1. В Минске для белорусской команды матч также начался удачно. В первые десять минут соперники не отличались четкими действиями на площадке и заработали по удалению. Все изменилось после быстрой контратаки минчан, которую точным броском завершил Куинтон Хауден.

Проблемы в защите «зубров», которые заставляли переживать фанатов за исход встречи, проявились в самом начале второго периода. Гости из Ярославля в течение двух минут дважды огорчили Юнаса Энрота — 2:1. На 37-й минуте нападающий хозяев Артем Артемов грубо сыграл против соперника и был удален до конца игры. Подопечные Горди Дуайера пять минут вынуждены были действовать в меньшинстве, за которые создали несколько опасных моментов. В заключительные 20 минут встречи «Локомотив» значительно прибавил в скорости, и на 46-й минуте Андрей Локтионов в третий раз огорчил Юнаса Энрота. Хозяева площадки продолжали ошибаться в обороне и пропустили еще дважды. Окончательный счет встречи установил Дмитрий Буйницкий, который воспользовался передачей Андрея Костицына — 2:5.