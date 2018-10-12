Хоккеисты «Динамо-Минск» на домашней арене уступили ярославскому «Локомотиву»
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» на домашней арене уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» на домашней арене уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5 (1:0, 0:2, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда вернулась на родную арену после игр на выезде, в которых подопечные Горди Дуайера потерпели обидные поражения в овертайме в Москве и Сочи. Серия поражений «Динамо» перед встречей с «Локомотивом» насчитывала четыре матча, и 10 тыс. болельщиков в «Минск-Арене» было интересно узнать, смогут ли «зубры» прервать полосу неудач.
В текущем сезоне команды уже встречались в Ярославле. Динамовцы смогли одержать несколько сенсационную победу со счетом 2:1. В Минске для белорусской команды матч также начался удачно. В первые десять минут соперники не отличались четкими действиями на площадке и заработали по удалению. Все изменилось после быстрой контратаки минчан, которую точным броском завершил Куинтон Хауден.
Проблемы в защите «зубров», которые заставляли переживать фанатов за исход встречи, проявились в самом начале второго периода. Гости из Ярославля в течение двух минут дважды огорчили Юнаса Энрота — 2:1. На 37-й минуте нападающий хозяев Артем Артемов грубо сыграл против соперника и был удален до конца игры. Подопечные Горди Дуайера пять минут вынуждены были действовать в меньшинстве, за которые создали несколько опасных моментов. В заключительные 20 минут встречи «Локомотив» значительно прибавил в скорости, и на 46-й минуте Андрей Локтионов в третий раз огорчил Юнаса Энрота. Хозяева площадки продолжали ошибаться в обороне и пропустили еще дважды. Окончательный счет встречи установил Дмитрий Буйницкий, который воспользовался передачей Андрея Костицына — 2:5.
Домашнюю серию матчей в КХЛ минское «Динамо» продолжит 14 октября встречей с череповецкой «Северсталью».
|Горди Дуайер
|Дмитрий Квартальнов
|Юнас Энрот
|Илья Коновалов
|1-й период
|Рушан Рафиков
|00:10
|07:21
|Иван Дроздов
|09:35
|Куинтон Хауден (И. Дроздов, Д. Осипов)
|2-й период
|Владислав Картаев (Д. Алексеев, Д. Апальков)
|20:58
|Рушан Рафиков (Г.С. Иванов, А. Каюмов)
|22:06
|24:00
|Илья Хохлов
|33:36
|Андрей Костицын
|36:38
|Артем Артемов
|36:38
|Артем Артемов
|3-й период
|Андрей Локтионов (Р. Рафиков, П. Контиола)
|45:30
|Михаил Беляев
|46:49
|49:24
|Денис Алексеев (Д. Апальков, А. Елесин)
|49:24
|50:48
|Евгений Ковыршин
|Петри Контиола (Д. Апальков)
|51:33
|52:12
|Дмитрий Буйницкий (А. Костицын)
|35
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)