ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал» в серии буллитов

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Максим Шалунов (57-я минута), у гостей отличился Александр Угольников (29). Автором победного буллита стал Константин Окулов. Для ЦСКА эта победа стала 11-й подряд в КХЛ.