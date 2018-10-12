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22:37 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал» в серии буллитов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в серии буллитов одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Максим Шалунов (57-я минута), у гостей отличился Александр Угольников (29). Автором победного буллита стал Константин Окулов. Для ЦСКА эта победа стала 11-й подряд в КХЛ.

В конце второго периода судьи за неспортивное поведение удалили до конца игры главного тренера «Адмирала» Сергея Светлова.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 28 очков, «Адмирал» на Востоке с девятью очками идет 12-м. В следующем матче ЦСКА примет хабаровский «Амур», «Адмирал» в гостях сыграет с рижским «Динамо». Обе встречи пройдут 14 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5;.
  • «Динамо» (Рига) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3;.
  • СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0.
ЦСКА 2:1 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Адмирал
12.10.2018, 19:30 Зрители: 4673 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Сергей Светлов
Вратари
Ларс Юханссон Антон Красоткин
1-й период
02:36 Антон Слепышев
Александр Стрельцов 16:02
2-й период
26:18 Ларс Юханссон
27:50
Сергей Коньков (А. Угольников, К. Кубат) 28:20
Тимур Таратунин 29:29
Юрий Козловский 33:57
38:58
39:35
3-й период
44:55 Максим Шалунов
56:41 Максим Шалунов (К. Окулов)
Войтех Полак 59:45
Серия буллитов - победный бросок
М. Шалунов
Статистика
8 Штрафное время 30
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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