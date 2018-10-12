ЦСКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал» в серии буллитов

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Максим Шалунов (57-я минута), у гостей отличился Александр Угольников (29). Автором победного буллита стал Константин Окулов. Для ЦСКА эта победа стала 11-й подряд в КХЛ.
В конце второго периода судьи за неспортивное поведение удалили до конца игры главного тренера «Адмирала» Сергея Светлова.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 28 очков, «Адмирал» на Востоке с девятью очками идет 12-м. В следующем матче ЦСКА примет хабаровский «Амур», «Адмирал» в гостях сыграет с рижским «Динамо». Обе встречи пройдут 14 октября.
Результаты других матчей игрового дня: