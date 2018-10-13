Дуайер: Отмечу игру «Локомотива» в меньшинстве, «Динамо» не хватило концентрации

Источник: РИА "Новости"

«Хорошо начали, открыли счёт, действовали энергично перед своей публикой. А вот во втором периоде неудачно провели стартовый отрезок, потеряли концентрацию. Затем нас стали подводить удаления. Нагнать соперника уже было тяжело. Да, были шансы забить, но реализовали только один момент. Конечно, второй и третий периоды в нашем исполнении оставляли желать лучшего. Отмечу действия соперника в меньшинстве.

С чем связана потеря концентрации? Спросите у игроков. Мы говорили о том, что надо продолжать действовать в том же ключе, что и в первом периоде. На этом уровне нужно быть готовым играть все 60 минут.