Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» добьётся исторической победы в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» — ХК «Сочи»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 13.10.2018, 17:00 Ак Барс - Сочи -

Интрига: удивительное дело, но «Ак Барс», несмотря на то что обладает статусом фаворита в этом противостоянии, ещё ни разу в истории не обыгрывал сочинцев у себя дома. И сейчас у подопечных Зинэтулы Билялетдинова достаточно шансов для того, чтобы наконец-то прервать эту несчастливую серию. Конечно, все говорят об «Автомобилисте» и его победной серии, но стоит отметить, что Казань в последнее время также набрала неплохой ход. Команда из столицы Татарстана выиграла восемь из последних своих десяти матчей, а в недавних встречах со «Спартаком» и «Северсталью» она не пропустила ни одной шайбы. Впору говорить, что «Ак Барс» вновь нашёл свою фирменную игру в обороне.

Впрочем, при всём уважении к тем же череповчанам, сладить с сочинской атакой казанцам будет несколько труднее. Опасности у «леопардов» стоит ожидать прежде всего от Роберта Росена и Эрика О́Делла. Каждый из них набрал по 10 очков по системе «гол+пас», и сейчас оба являются лучшими бомбардирами своих команд. В «Торпедо», наверняка, с этим согласятся, ведь именно Росен сделал дубль в матче с нижегородской командой, который принёс победу сочинцам.

Прогноз: в Казани нас ждёт интересная игра, в которой хозяева найдут управу на сочинскую атаку и выиграют. Предположим, что они одержат победу с разрывом в одну-две шайбы.

«Нефтехимик» — «Йокерит»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 13.10.2018, 17:00 Нефтехимик - Йокерит -

Интрига: нижнекамцы начали домашнюю серию с убедительной победы над «Спартаком» со счётом 4:1. Счёт забитым голам в этой игре открыл Павел Падакин. У нападающего, который «зажёг» в прошлом сезоне в «Сочи», откровенно не задались дела в «Ак Барсе». И сейчас, с обретением постоянной игровой практики, он может вернуться на прежний уровень. Пока что лидерами «волчьей стаи» являются финские легионеры, пришедшие в команду летом — Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен и Йоонас Няттинен. На них держится атака, именно эти парни являются главной ударной силой команды Андрея Назарова. Правда, в последних двух встречах с московским «Динамо» и «Спартаком» они очков не набрали. Пора просыпаться?

Что касается «Йокерита», то команда Лаури Марьямаки оправилась от крупного поражения в матче со СКА и отвела душу на минском «Динамо» и «Витязе». Сейчас финский коллектив входит в группу лидеров Западной конференции. В случае победы он продолжит дальше навязывать борьбу за первую строчку, на которой сейчас находится ЦСКА. В прошлом сезоне матчи между этими командами получились результативными — соперники обменялись победами со счётом 6:3 и 3:2. В Нижнекамске можно будет посмотреть интересный и атакующий хоккей.

Прогноз: поставим на «Йокерит». Команда в этом сезоне выглядит мощнее и интереснее нижнекамцев, а потому и победит.

«Торпедо» — «Спартак»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 13.10.2018, 17:00 Торпедо НН - Спартак -

Интрига: потерпев два поражения в Татарстане, «Спартак» приехал в Нижний Новгород. Последний раз красно-белые побеждали здесь пять лет назад — 19 октября 2013 года. Всего же в истории КХЛ эти соперники встречались между собой 32 раза, и счёт по победам между ними равный — 16−16. Так что сегодня чаша весов обязательно качнётся в чью-то сторону. В чью же именно?

Оба коллектива испытывают не лучшие времена с точки зрения результатов. «Торпедо» не может выиграть на протяжении четырёх встреч подряд, «Спартак» уступил в трёх последних матчах. При этом отметим, что подопечные Дэвида Немировски в каждой из игр проигрывали с разницей в одну шайбу, и лишь один из этих поединков завершился в основное время. За «Спартак» в Казани дебютировал новичок команды Энвер Лисин. Проведя на льду 11 с лишним минут, очков набрать он не сумел. Интересно, сможет ли форвард прервать свою безголевую серию? В нынешнем сезоне Энвер ещё не забивал.