Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» добьётся исторической победы в КХЛ
Казанцы примут одного из самых неудобных соперников.
Казанцы примут одного из самых неудобных соперников.
Интрига: удивительное дело, но «Ак Барс», несмотря на то что обладает статусом фаворита в этом противостоянии, ещё ни разу в истории не обыгрывал сочинцев у себя дома. И сейчас у подопечных Зинэтулы Билялетдинова достаточно шансов для того, чтобы
Впрочем, при всём уважении к тем же череповчанам, сладить с сочинской атакой казанцам будет несколько труднее. Опасности у «леопардов» стоит ожидать прежде всего от Роберта Росена и Эрика О́Делла. Каждый из них набрал по 10 очков по системе «гол+пас», и сейчас оба являются лучшими бомбардирами своих команд. В «Торпедо», наверняка, с этим согласятся, ведь именно Росен сделал дубль в матче с нижегородской командой, который принёс победу сочинцам.
Прогноз: в Казани нас ждёт интересная игра, в которой хозяева найдут управу на сочинскую атаку и выиграют. Предположим, что они одержат победу с разрывом в
Интрига: нижнекамцы начали домашнюю серию с убедительной победы над «Спартаком» со счётом 4:1. Счёт забитым голам в этой игре открыл Павел Падакин. У нападающего, который «зажёг» в прошлом сезоне в «Сочи», откровенно не задались дела в «Ак Барсе». И сейчас, с обретением постоянной игровой практики, он может вернуться на прежний уровень. Пока что лидерами «волчьей стаи» являются финские легионеры, пришедшие в команду летом — Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен и Йоонас Няттинен. На них держится атака, именно эти парни являются главной ударной силой команды Андрея Назарова. Правда, в последних двух встречах с московским «Динамо» и «Спартаком» они очков не набрали. Пора просыпаться?
Что касается «Йокерита», то команда Лаури Марьямаки оправилась от крупного поражения в матче со СКА и отвела душу на минском «Динамо» и «Витязе». Сейчас финский коллектив входит в группу лидеров Западной конференции. В случае победы он продолжит дальше навязывать борьбу за первую строчку, на которой сейчас находится ЦСКА. В прошлом сезоне матчи между этими командами получились результативными — соперники обменялись победами со счётом 6:3 и 3:2. В Нижнекамске можно будет посмотреть интересный и атакующий хоккей.
Прогноз: поставим на «Йокерит». Команда в этом сезоне выглядит мощнее и интереснее нижнекамцев, а потому и победит.
Интрига: потерпев два поражения в Татарстане, «Спартак» приехал в Нижний Новгород. Последний раз
Оба коллектива испытывают не лучшие времена с точки зрения результатов. «Торпедо» не может выиграть на протяжении четырёх встреч подряд, «Спартак» уступил в трёх последних матчах. При этом отметим, что подопечные Дэвида Немировски в каждой из игр проигрывали с разницей в одну шайбу, и лишь один из этих поединков завершился в основное время. За «Спартак» в Казани дебютировал новичок команды Энвер Лисин. Проведя на льду 11 с лишним минут, очков набрать он не сумел. Интересно, сможет ли форвард прервать свою безголевую серию? В нынешнем сезоне Энвер ещё не забивал.
Прогноз: думается, что в этой встрече «Торпедо» выиграет, в результате чего команда Немировски прервёт свою серию из поражений.