«Барыс» отправляется на выезд
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Prosports.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
В ходе поездки команда проведёт три матча:
14 октября (воскресенье), Балашиха. «Авангард» — «Барыс», 20:30.
16 октября (вторник), Екатеринбург. «Автомобилист» — «Барыс», 20:00.
18 октября (четверг), Челябинск. «Трактор» — «Барыс», 20:00.
Начало матчей по времени Астаны. В прямом эфире игры покажет телеканал Qazsport.
Список игроков, которые отправляются в составе делегации:
Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон, Кирилл Стрия.
Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Самат Данияр, Даррен Диц, Константин Климонтов, Александр Липин, Алексей Маклюков, Кирилл Полохов, Максим Семёнов.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брендон Боченски, Дастин Бойд, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Ярослав Евдокимов, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Андрэ Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.