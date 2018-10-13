Бовбель: Дебют в КХЛ — это бесценный опыт. Конечно же, сразу почувствовал разницу
Новобранец минского «Динамо» Виктор Бовбель поделился мнением о матче с «Локомотивом» (2:5).
Новобранец минского «Динамо» Виктор Бовбель поделился мнением о матче с «Локомотивом» (2:5).
— Дебют в КХЛ — это бесценный опыт. Конечно же, сразу почувствовал разницу. Намного быстрее скорости: и в катании, и в принятии решений. Игроки более мастеровитые.
— В чем причина провала в начале второго периода?
— Для начала нам нужно было реализовать свои моменты, особенно в большинстве. Больше бросать, больше двигаться… Что касается двух быстрых голов, то, возможно, присутствовала
— Что нужно, чтобы в следующей встрече вы сыграли больше?
— Завтра тренировка, нужно хорошо отработать на ней, и, думаю, все получится, — приводит слова игрока официальный сайт «зубров».
|Горди Дуайер
|Дмитрий Квартальнов
|Юнас Энрот
|Илья Коновалов
|1-й период
|Рушан Рафиков
|00:10
|07:21
|Иван Дроздов
|09:35
|Куинтон Хауден (И. Дроздов, Д. Осипов)
|2-й период
|Владислав Картаев (Д. Алексеев, Д. Апальков)
|20:58
|Рушан Рафиков (Г.С. Иванов, А. Каюмов)
|22:06
|24:00
|Илья Хохлов
|33:36
|Андрей Костицын
|36:38
|Артем Артемов
|36:38
|Артем Артемов
|3-й период
|Андрей Локтионов (Р. Рафиков, П. Контиола)
|45:30
|Михаил Беляев
|46:49
|49:24
|Денис Алексеев (Д. Апальков, А. Елесин)
|49:24
|50:48
|Евгений Ковыршин
|Петри Контиола (Д. Апальков)
|51:33
|52:12
|Дмитрий Буйницкий (А. Костицын)
|35
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)