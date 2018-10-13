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12:16 (мск), источник: Прессбол

Бовбель: Дебют в КХЛ — это бесценный опыт. Конечно же, сразу почувствовал разницу

Новобранец минского «Динамо» Виктор Бовбель поделился мнением о матче с «Локомотивом» (2:5).

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Источник: РИА "Новости"

— Дебют в КХЛ — это бесценный опыт. Конечно же, сразу почувствовал разницу. Намного быстрее скорости: и в катании, и в принятии решений. Игроки более мастеровитые.

— В чем причина провала в начале второго периода?

— Для начала нам нужно было реализовать свои моменты, особенно в большинстве. Больше бросать, больше двигаться… Что касается двух быстрых голов, то, возможно, присутствовала какая-то расслабленность после хорошо проведенной первой трети матча.

— Что нужно, чтобы в следующей встрече вы сыграли больше?

— Завтра тренировка, нужно хорошо отработать на ней, и, думаю, все получится, — приводит слова игрока официальный сайт «зубров».

Динамо Мн 2:5
(1:0, 0:2, 1:3)
Локомотив
12.10.2018, 19:30 Зрители: 10948 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Дмитрий Квартальнов
Вратари
Юнас Энрот Илья Коновалов
1-й период
Рушан Рафиков 00:10
07:21 Иван Дроздов
09:35 Куинтон Хауден (И. Дроздов, Д. Осипов)
2-й период
Владислав Картаев (Д. Алексеев, Д. Апальков) 20:58
Рушан Рафиков (Г.С. Иванов, А. Каюмов) 22:06
24:00 Илья Хохлов
33:36 Андрей Костицын
36:38 Артем Артемов
36:38 Артем Артемов
3-й период
Андрей Локтионов (Р. Рафиков, П. Контиола) 45:30
Михаил Беляев 46:49
49:24
Денис Алексеев (Д. Апальков, А. Елесин) 49:24
50:48 Евгений Ковыршин
Петри Контиола (Д. Апальков) 51:33
52:12 Дмитрий Буйницкий (А. Костицын)
Статистика
35 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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КХЛ
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