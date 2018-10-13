Бовбель: Дебют в КХЛ — это бесценный опыт. Конечно же, сразу почувствовал разницу

Источник: РИА "Новости"

— Дебют в КХЛ — это бесценный опыт. Конечно же, сразу почувствовал разницу. Намного быстрее скорости: и в катании, и в принятии решений. Игроки более мастеровитые.

— В чем причина провала в начале второго периода?

— Для начала нам нужно было реализовать свои моменты, особенно в большинстве. Больше бросать, больше двигаться… Что касается двух быстрых голов, то, возможно, присутствовала какая-то расслабленность после хорошо проведенной первой трети матча.

— Что нужно, чтобы в следующей встрече вы сыграли больше?