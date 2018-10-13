Вратарь «Ак Барса» Шарыченков выбыл на месяц из-за травмы
КАЗАНЬ, 13 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Голкипер хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Шарыченков выбыл примерно на месяц
КАЗАНЬ, 13 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Голкипер хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Шарыченков выбыл примерно на месяц
Шарыченков провел в чемпионате КХЛ-2018/19 семь матчей, отражая в среднем 91,2% бросков. В сентябре он заменял травмированного Эмиля Гарипова, а после его возвращения стал третьим вратарем казанцев.
«Ак Барс» в субботу сыграет с «Сочи» в Казани.