Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Спартак
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
14.10
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
13:16 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь «Ак Барса» Шарыченков выбыл на месяц из-за травмы

КАЗАНЬ, 13 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Голкипер хоккейного клуба «Ак Барс» Александр Шарыченков выбыл примерно на месяц из-за травмы, сообщается в предматчевом ролике, размещенном на официальной странице казанцев в YouTube.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шарыченков провел в чемпионате КХЛ-2018/19 семь матчей, отражая в среднем 91,2% бросков. В сентябре он заменял травмированного Эмиля Гарипова, а после его возвращения стал третьим вратарем казанцев.

«Ак Барс» в субботу сыграет с «Сочи» в Казани.

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
Ослепительные девушки из UFC, очутившиеся в центре скандала в Лас-Вегасе
«Обвинений в избиении водителя Павлу Мамаеву не предъявлялось»
Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» добьётся исторической победы в КХЛ
Почему у Чела Соннена нет шансов против Федора Емельяненко
Бегут с корабля: Украина и Беларусь забрали биатлонистов
17 медалей в Буэнос-Айресе. Итоги ОИ для российских пловцов
50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн за выступления в Bellator
Лучший бомбардир бундеслиги. Он оказался не нужен «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь