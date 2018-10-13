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20:47 (мск), источник: Sport24

Суровая месть чемпиона. «Ак Барс» наказал команду, которую ни разу в истории не побеждал дома

И впервые в сезоне забил пять шайб.

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В советское время такие команды, как хоккейный клуб «Сочи» журналисты называли «грозой авторитетов». Два простых примера, которые подтвердят, что топ-клубам Континентальной хоккейной лиги действительно стоит опасаться южан. В прошлом сезоне команда Сергея Зубова дважды прервала победные серии питерского СКА — в октябре «леопарды» тормознули армейцев на отметке в 20 матчей, а в декабре разобрались с ними после десяти удачных игр.

Казанский «Ак Барс» — еще один удобный для «Сочи» соперник. За четыре года выступления команды с берега Черного моря в КХЛ действующий чемпион лиги не разу не обыгрывал ее на своем льду. Три матча — три поражения с общим счетом 3:14. Сегодня клуб из столицы Татарстана получил очередную возможность прервать эту серию.

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Равным хоккей в первом периоде был только на протяжении нескольких минут. Затем команда Зинэтулы Билялетдинова наглядно продемонстрировала, разниц в классе между соперниками. Хозяева начали долго закрывать сочинцев в их зоне, но открыли счет в атаке сходу — Антон Ландер протащил шайбу через всю площадку, отдал на Иржи Секача, а тот прочертил диагональный пас на Джастина Азеведо. Канадец португальского происхождения пробил Дмитрия Шикина классным выстрелом с колена.

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Легионеры Казани организовали гол, а вот легионер Сочи удалился. Йоанн Овитю был наказан за задержку клюшкой соперника, а «Ак Барс» наказал его за это голом Роба Клинкхаммера. В голевой атаке снова поучаствовали Азеведо и Секач — повода говорить про российских хоккеистов в первом периоде не было.

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В начале второй двадцатиминутки могло показаться, что в Казани сегодня празднуют День легионера. Теперь отличились иностранцы сочинские — Эрик О’Делл сбросил шайбу на Юрки Йокипакку, тот бросил и рикошетом от ноги Роберта Росена шайба залетела в сетку. «Ак Барс» вообще неожиданно выключился из игры на несколько минут и чудом не растерял все, что добыл в стартовом периоде.

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Разбудили чемпиона КХЛ игроки сборной России. В середине игрового отрезка Станислав Галиев заставил голкипера «Сочи» отбить шайбу точно на клюшку Даниса Зарипова. А меньше чем через три минуты эта пара форвардов создала идеальный момент для Владимира Ткачева — 4:1.

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В третьем периоде «Ак Барс» впервые в этой регулярки добрался до отметки в пять заброшенных шайб — Секач в одиночку умчался к воротам Шикина и отправил его на скамейку запасных.

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Казань побеждает в третий раз подряд, пропустив в этих матчах всего одну шайбу. По ощущениям, лучшая команда КХЛ очень далека от идеальной формы, но даже в таком состоянии стабильно набирает очки.

Ак Барс 5:1
(2:0, 2:1, 1:0)
Сочи
13.10.2018, 17:00 Зрители: 7971 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Сергей Зубов
Вратари
Эмиль Гарипов Дмитрий Шикин 46:33 (К. Барулин 46:33)
1-й период
10:30 Джастин Азеведо (И. Секач, А. Ландер)
Йоанн Овитю 13:58
15:50 Роб Клинкхаммер (Дж. Азеведо, И. Секач)
2-й период
Роберт Росен (Ю. Йокипакка, Э. О`Делл) 20:29
24:22 Андрей Педан
31:12 Данис Зарипов (Д. Юдин, С. Галиев)
33:58 Владимир Ткачев (С. Галиев, Д. Зарипов)
3-й период
46:33 Иржи Секач (А. Ландер, А. Марков)
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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