Суровая месть чемпиона. «Ак Барс» наказал команду, которую ни разу в истории не побеждал дома
И впервые в сезоне забил пять шайб.
И впервые в сезоне забил пять шайб.
В советское время такие команды, как хоккейный клуб «Сочи» журналисты называли «грозой авторитетов». Два простых примера, которые подтвердят, что
Казанский «Ак Барс» — еще один удобный для «Сочи» соперник. За четыре года выступления команды с берега Черного моря в КХЛ действующий чемпион лиги не разу не обыгрывал ее на своем льду. Три матча — три поражения с общим счетом 3:14. Сегодня клуб из столицы Татарстана получил очередную возможность прервать эту серию.
Равным хоккей в первом периоде был только на протяжении нескольких минут. Затем команда Зинэтулы Билялетдинова наглядно продемонстрировала, разниц в классе между соперниками. Хозяева начали долго закрывать сочинцев в их зоне, но открыли счет в атаке сходу — Антон Ландер протащил шайбу через всю площадку, отдал на Иржи Секача, а тот прочертил диагональный пас на Джастина Азеведо. Канадец португальского происхождения пробил Дмитрия Шикина классным выстрелом с колена.
Легионеры Казани организовали гол, а вот легионер Сочи удалился. Йоанн Овитю был наказан за задержку клюшкой соперника, а «Ак Барс» наказал его за это голом Роба Клинкхаммера. В голевой атаке снова поучаствовали Азеведо и Секач — повода говорить про российских хоккеистов в первом периоде не было.
В начале второй двадцатиминутки могло показаться, что в Казани сегодня празднуют День легионера. Теперь отличились иностранцы сочинские — Эрик О’Делл сбросил шайбу на Юрки Йокипакку, тот бросил и рикошетом от ноги Роберта Росена шайба залетела в сетку. «Ак Барс» вообще неожиданно выключился из игры на несколько минут и чудом не растерял все, что добыл в стартовом периоде.
Разбудили чемпиона КХЛ игроки сборной России. В середине игрового отрезка Станислав Галиев заставил голкипера «Сочи» отбить шайбу точно на клюшку Даниса Зарипова. А меньше чем через три минуты эта пара форвардов создала идеальный момент для Владимира Ткачева — 4:1.
В третьем периоде «Ак Барс» впервые в этой регулярки добрался до отметки в пять заброшенных шайб — Секач в одиночку умчался к воротам Шикина и отправил его на скамейку запасных.
Казань побеждает в третий раз подряд, пропустив в этих матчах всего одну шайбу. По ощущениям, лучшая команда КХЛ очень далека от идеальной формы, но даже в таком состоянии стабильно набирает очки.
|Зинэтула Билялетдинов
|Сергей Зубов
|Эмиль Гарипов
|Дмитрий Шикин 46:33 (К. Барулин 46:33)
|1-й период
|10:30
|Джастин Азеведо (И. Секач, А. Ландер)
|Йоанн Овитю
|13:58
|15:50
|Роб Клинкхаммер (Дж. Азеведо, И. Секач)
|2-й период
|Роберт Росен (Ю. Йокипакка, Э. О`Делл)
|20:29
|24:22
|Андрей Педан
|31:12
|Данис Зарипов (Д. Юдин, С. Галиев)
|33:58
|Владимир Ткачев (С. Галиев, Д. Зарипов)
|3-й период
|46:33
|Иржи Секач (А. Ландер, А. Марков)
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)