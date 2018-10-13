«Спартак» прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (8-я минута), Михаил Григорьев (12) и Каспарс Даугавиньш (52), у проигравших отличился Павел Макаренко (11). «Спартак» прервал свою трехматчевую серию поражений в КХЛ, «Торпедо» потерпело пятое поражение подряд. «Спартак» обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде впервые с 19 октября 2013 года, тогда красно-белые победили в овертайме со счетом 4:3.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Торпедо» на Востоке с 21 очком также идет шестым.

«Спартак» в следующем матче 15 октября в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА, «Торпедо» 18 октября примет хельсинский «Йокерит».