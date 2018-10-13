«Спартак» прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Торпедо»
ТАСС, 13 октября. Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:1 в гостевом мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 13 октября. Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:1 в гостевом мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (8-я минута), Михаил Григорьев (12) и Каспарс Даугавиньш (52), у проигравших отличился Павел Макаренко (11). «Спартак» прервал свою трехматчевую серию поражений в КХЛ, «Торпедо» потерпело пятое поражение подряд. «Спартак» обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде впервые с 19 октября 2013 года, тогда
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Торпедо» на Востоке с 21 очком также идет шестым.
«Спартак» в следующем матче 15 октября в гостях сыграет с
В других матчах игрового дня казанский «Ак Барс» дома обыграл «Сочи» — 5:1, а нижнекамский «Нефтехимик» также на своем льду в овертайме оказался сильнее «Йокерита» — 2:1.
|Торпедо НН
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1:3
(1:2, 0:0, 0:1)
|Спартак
|Дэвид Немировски
|Вадим Епанчинцев
|Денис Костин 57:05
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|Бен Максвелл
|01:39
|Илья Зубов
|02:17
|Ярослав Косов
|07:29
|09:35
|Дмитрий Семин
|10:40
|Павел Макаренко (Д. Баранцев)
|Михаил Григорьев (К. Даугавиньш, Р. Ганзл)
|11:15
|2-й период
|24:22
|6677
|26:30
|Бен Максвелл
|33:26
|3-й период
|Владислав Провольнев
|47:12
|Каспарс Даугавиньш (Р. Ганзл, Н. Филатов)
|51:20
|Каспарс Даугавиньш
|53:53
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)