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20:52 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Торпедо»

ТАСС, 13 октября. Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:1 в гостевом мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Косов (8-я минута), Михаил Григорьев (12) и Каспарс Даугавиньш (52), у проигравших отличился Павел Макаренко (11). «Спартак» прервал свою трехматчевую серию поражений в КХЛ, «Торпедо» потерпело пятое поражение подряд. «Спартак» обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде впервые с 19 октября 2013 года, тогда красно-белые победили в овертайме со счетом 4:3.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав 17 очков, «Торпедо» на Востоке с 21 очком также идет шестым.

«Спартак» в следующем матче 15 октября в гостях сыграет с санкт-петербургским СКА, «Торпедо» 18 октября примет хельсинский «Йокерит».

В других матчах игрового дня казанский «Ак Барс» дома обыграл «Сочи» — 5:1, а нижнекамский «Нефтехимик» также на своем льду в овертайме оказался сильнее «Йокерита» — 2:1.

Торпедо НН 1:3
(1:2, 0:0, 0:1)
Спартак
13.10.2018, 17:00 Зрители: 5500 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Вадим Епанчинцев
Вратари
Денис Костин 57:05 Юлиус Гудачек
1-й период
Бен Максвелл 01:39
Илья Зубов 02:17
Ярослав Косов 07:29
09:35 Дмитрий Семин
10:40 Павел Макаренко (Д. Баранцев)
Михаил Григорьев (К. Даугавиньш, Р. Ганзл) 11:15
2-й период
24:22 6677
26:30
Бен Максвелл 33:26
3-й период
Владислав Провольнев 47:12
Каспарс Даугавиньш (Р. Ганзл, Н. Филатов) 51:20
Каспарс Даугавиньш 53:53
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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