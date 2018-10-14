КХЛ дисквалифицировала Артема Артемова на один матч

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча “Динамо” (Минск) — “Локомотив”. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока минского “Динамо” Артёма Артёмова по п. 1.3.2 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.