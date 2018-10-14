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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ дисквалифицировала Артема Артемова на один матч

Форвард минского «Динамо» Артём Артёмов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча “Динамо” (Минск) — “Локомотив”. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока минского “Динамо” Артёма Артёмова по п. 1.3.2 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.

Нападающий белорусской команды получил удаление до конца матча во встрече регулярного чемпионата с «Локомотивом» (2:5).

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