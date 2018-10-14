КХЛ дисквалифицировала Артема Артемова на один матч
Форвард минского «Динамо» Артём Артёмов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Форвард минского «Динамо» Артём Артёмов дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча “Динамо” (Минск) — “Локомотив”. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока минского “Динамо” Артёма Артёмова по п. 1.3.2 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.
Нападающий белорусской команды получил удаление до конца матча во встрече регулярного чемпионата с «Локомотивом» (2:5).