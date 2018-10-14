Интриги дня КХЛ: у «Автомобилиста» все хорошо, это и нужно «Салавату»

Источник: РИА "Новости"

«Металлург» — «Сибирь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 14.10.2018, 15:00 Металлург Мг 0 Сибирь 0

Интрига: оба клуба провели свои последние матчи с лидером сезона и проиграли, причём с одинаковым счётом. Однако если поражение подопечных Александра Андриевского прогнозировалось, то «Магнитке» было вполне по силам навязать борьбу. Тем не менее обладатель Кубка Гагарина сезона 2015−2016 был переигран вчистую, что должно натолкнуть руководство клуба на мысли относительно дальнейших перспектив.

У хозяев далеко не всегда надёжна оборона, да и привычно сильное большинство пошло на спад. «Металлург» не смог поздравить своего капитана Сергея Мозякина победой в его 1000 карьерном матче, исправиться ли команда сегодня?

Про новосибирцев лучше всего говорит их последнее место в конференции. Даже куда более бедный «Адмирал» имеет определенный задел перед «Сибирью». Кроме молодежи выделить некого. Попадёт ли кто-нибудь из ужасных легионеров в состав?

Прогноз: хозяева будут полны желания реабилитироваться перед домашней публикой и сразу начнут осаду ворот соперника. Гости будут играть самоотверженно, однако это только поможет им сохранить лицо. Уверенная победа подопечных Йозефа Яндача в три-четыре шайбы.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 14.10.2018, 15:00 Автомобилист 0 Салават Юлаев 0

Интрига: лидер первенства примет на своём льду команду-загадку из Уфы. Юлаевцы в состоянии упустить преимущество в три шайбы в «зелёном» дерби, а могут уверенно держать оборону с одним из фаворитов Востока. В целом, коллектив Николая Цулыгина производит приятное впечатление. Видно, что игроки приняли идеи наставника. Остановит ли Юха Метсола грозное нападение уральского клуба?

Сложилось впечатление, что екатеринбуржцы затратили ровно столько сил, сколько было необходимо для победы в двух последних матчах. Несмотря на весьма плотный календарь, хозяева смотрятся свежо и при необходимости смогут добавить. Побьет ли Найджел Доус рекорд клуба по продолжительности голевой серии?

Прогноз: чем длиннее победная серия, тем выше давление. Матч будет равный, с обилием моментов у каждого коллектива. Команды выйдут за пределы основного времени, а там фортуна впервые за семнадцать матчей отвернётся от «Автомобилиста». Победа гостей в овертайме.

«Динамо» Рига — «Адмирал»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 14.10.2018, 17:00 Динамо Р - Адмирал -

Интрига: в столице Латвии сойдутся команды, имеющие шестиматчевые серии без побед. У рижан продолжается спад, из-за которого клуб уже потерял четыре позиции в конференции. Подопечные Гиртса Анкипанса в последних шести матчах пропустили целых 28 шайб. Для сравнения, СКА в 16 матчах пропустил только 21. Реабилитируется ли динамовская оборона за провальный отрезок?

Настроение у «моряков» должно быть хорошим. Коллектив едва не одолел ЦСКА в Москве и сумел зацепить очко, которое очень важно в психологическом плане. Однако шлейф поражений, безусловно, давит на игроков. Тем не менее удачная последняя игра должна придать импульса дружине Сергея Светлова. Забьют ли свои первые голы в сезоне Марек Говорка и Антон Королёв, призванные усилить дальневосточников?

Прогноз: хозяева играют при своих трибунах, да и состав у них посильнее во всех линиях. «Адмирал» даст серьезный бой, но этого будет недостаточно. Победа «Динамо» с разницей в одну-две шайбы.

«Динамо» Минск — «Северсталь»

Интрига: минчане при не самом плохом качестве игры не выигрывали уже пять матчей. Последний успех был в матче с тонущей «Сибирью». Нападение у Горди Дуайера действует в последних матчах неплохо, но подводит оборона. Прервет ли лучший бомбардир «зубров» Тему Пулккинен двух матчевую холостую серию?

В огород подопечных Александра Гулявцева нельзя кинуть камень. Игроки стараются, делают все от себя зависящее, но прыгнуть выше головы не получается. У команды есть рисунок игры, да и сам коллектив в каждом матче не выглядит мальчиками для битья. Даже с грозными питерскими «армейцами» не сдались и проиграли лишь 0:2. Однако для победы нужны голы, а откуда им взяться, если у лучшего бомбардира клуба Картера Эштона всего 6 очков. Забьют ли гости впервые за два матча?

Прогноз: матч будет принципиальным для обеих команд. Если не выиграть сегодня, то с кем же ещё набирать очки? У хозяев нападающие более опытны и результативны, поэтому белорусский коллектив и одержит непростую викторию в основное время.

ЦСКА — «Амур»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 14.10.2018, 17:00 ЦСКА - Амур -

Интрига: хозяева подходят к отчетной встрече с одиннадцати матчевой победной серией, в ходе которой уже обыгрывались хабаровчане. В последнем матче с «Адмиралом» подопечные Игоря Никитина очень плохо сыграли в атаке. На какие изменения пойдёт тренерский штаб столичной команды, кроме анонсированного возвращения ударной тройки Вей — Григоренко — Капризов?

У «тигров» незавидное турнирное положение. Слухи отправляют Николая Борщевского в отставку уже ни одну неделю. Однако вряд ли потенциальному преемнику удастся что-либо кардинально поменять. Клуб занимает своё место, исходя из подбора исполнителей. Придаст ли домашняя виктория над «Трактором» дополнительного заряда сил?

Прогноз: команды находятся на разных уровнях. «Амуру» может помочь только чудо. Не самая удачная последняя игра только добавит ЦСКА спортивной злости. И хозяева одержат разгромную победу.

«Динамо» Москва — «Локомотив»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 14.10.2018, 17:30 ХК Динамо - Локомотив -

Интрига: обе команды удивляют на старте сезона. И если «железнодорожники» с их молодежью удивили со знаком «плюс», то бело-голубых смело можно считать главным разочарованием первых месяцев «регулярки». Динамовский менеджмент весьма неплохо поработал на трансферном рынке, но результатов не было. Виновным, за что и назначали Владимира Воробьева. У хозяев после разгрома от столичных «армейцев» была трёхдневная пауза, за которую Владимир Крикунов, несомненно, что-то подправил. Как изменится игра московского клуба?

Ярославцы в последних матчах почувствовали уверенность. Были переиграны два последних обладателя Кубка Гагарина: «Ак Барс» и СКА. Причём последние с сухим счетом, что мало кому удаётся. Игроки будут действовать на кураже, раскрепощено. Вернутся ли в состав одни из самых перспективных ярославских воспитанников Григорий Денисенко и Николай Коваленко?

Прогноз: опытный тренерский штаб динамовцев изучит болевые точки молодой команды гостей и умело на них надавит. Но и Дмитрий Квартальнов уже не раз показывал, что может менять ход неудачного складывающего матча. В равной игре решающие преимущество будет иметь большинство, в котором хозяева лучше. Сложная победа «Динамо» с минимальным преимуществом в основное время.

«Авангард» — «Барыс»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 14.10.2018, 17:30 Авангард - Барыс -

Интрига: после крайне удачного начало сезона у «ястребов» наступил небольшой спад, входе которого было проиграно уже три игры подряд. И если в поражениях от ЦСКА и «Салавата Юлаева» ничего страшного нет (в Уфе очки у омичей украл блистательный Юха Метсола, отразивший 62 броска), то домашняя неудача со «Слованом» — звоночек для тренерского штаба. Тем не менее сейчас лишь начало сезона, поэтому возможно всякое и, не надо предавать этому особого значения. Что же предпримет хитрый североамериканский стратег Боб Хартли?

Андрей Скабелка пожалует в гости к своему бывшему клубу. Правда, уже в другой город. Однако игроки, «снимавшие» излишне требовательного тренера по-прежнему играют за омский коллектив. Поэтому для белорусского специалиста это будет очень принципиальный матч. «Барыс» подходит к противостоянию с двумя победами подряд, а если оставить за скобками легко прогнозируемое поражение от ЦСКА (что впрочем, не помешало астанинцам завоевать очко), то беспроигрышная серия составляет 4 игры. Наберёт ли Дастин Бойд первое очко после возвращения практически в родные пенаты?

Прогноз: команды предпочитают активный, энергозатратный хоккей с акцентом на оборону. Суммарное исполнительское мастерство на стороне хозяев, да и ставшие уже родными болельщики помогут. Победа «Авангарда» с разницей в две-три шайбы.

«Слован» — «Куньлунь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 14.10.2018, 18:00 Слован - Куньлунь -

Интрига: в Братиславе сойдутся коллективы, предсказуемо начавшие сезон ни шатко, ни валко. Однако отставание от зоны плей-офф небольшое: один пункт у словаков и три у клуба из Поднебесной.

Хозяева — самая пропускающая команда Запада. При этом нельзя сказать, что не спасают вратари. Наоборот, Марек Чилиак и Якуб Штепанек в каждом матче дают шанс на удачный исход. Но уж слишком низкий уровень у защитников, да и форварды не горят желанием отрабатывать в обороне. Укрепит ли Джефф Таффе лидерство в командой гонке бомбардиров?

Подопечные Юсси Таполы в общем и целом показывают ничем не примечательный хоккей. Команда старается понадёжнее сыграть в обороне и ищет свои редкие шансы в атаке. Многое зависит от игры вратарей. И пока Александр Лазушин хорошо справляется со своими функциями. Состоится ли сегодня возвращение в КХЛ пожалуй самого колоритного голкипера в истории лиги Барри Браста?