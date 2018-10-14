Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» проиграли «Сибири»
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» одержали третью победу в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19, переиграв магнитогорский «Металлург».
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» одержали третью победу в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19, переиграв магнитогорский «Металлург».
Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Максим Казаков (50-я минута) и Данил Романцев (59). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Дэнни Тэйлор.
«Сибирь» во вторник сыграет с Челябинске с «Трактором», «Магнитка» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».
|Металлург Мг
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0:2
(0:0, 0:0, 0:2)
|Сибирь
|Йозеф Яндач
|Александр Андриевский
|Василий Кошечкин 57:56 (В. Кошечкин 58:03-58:18)
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|07:34
|Роман Любимов
|18:16
|Мэтт Эллисон
|Егор Дугин
|18:16
|2-й период
|28:05
|Максим Казаков
|32:48
|3-й период
|Максим Казаков
|49:44
|Данил Романцев
|п.в.
|58:03
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)