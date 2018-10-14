Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» проиграли «Сибири»

Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Максим Казаков (50-я минута) и Данил Романцев (59). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Дэнни Тэйлор.