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18:11 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» проиграли «Сибири»

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» одержали третью победу в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19, переиграв магнитогорский «Металлург».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Максим Казаков (50-я минута) и Данил Романцев (59). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Дэнни Тэйлор.

«Сибирь» во вторник сыграет с Челябинске с «Трактором», «Магнитка» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

Металлург Мг 0:2
(0:0, 0:0, 0:2)
Сибирь
14.10.2018, 15:00 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Александр Андриевский
Вратари
Василий Кошечкин 57:56 (В. Кошечкин 58:03-58:18) Дэнни Тэйлор
1-й период
07:34 Роман Любимов
18:16 Мэтт Эллисон
Егор Дугин 18:16
2-й период
28:05
Максим Казаков 32:48
3-й период
Максим Казаков 49:44
Данил Романцев п.в. 58:03
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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