Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Слован0
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард2
Барыс1
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА4
Амур0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн1
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р0
Адмирал0
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг0
Сибирь2
Хоккей. НХЛ
15.10
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
15.10
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Калгари Флэймз3
Все события
Фоторепортажи
8Емельяненко побил американца
12Дебют Еременко в «Спартаке»
18:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» одержал 18-ю победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» выиграли 18-й матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбу на 9-й минуте забросил Евгений Грачев. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж сыграл «на ноль» в четвертый раз в сезоне, отразив 33 броска.

«Автомобилист» 16 октября примет астанинский «Барыс», «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

Автомобилист 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Салават Юлаев
14.10.2018, 15:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Николай Цулыгин
Вратари
Якуб Коварж Юха Метсола 58:32
1-й период
08:03 Евгений Грачев (Е. Гуркин, И. Вишневский)
2-й период
Григорий Панин 38:20
3-й период
51:44 Вячеслав Литовченко
59:58 Франсис Паре
Теему Хартикайнен 59:58
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
Ослепительные девушки из UFC, очутившиеся в центре скандала в Лас-Вегасе
Федор вернул нам 2007-й. Емельяненко нацелен на чемпионский пояс
Головин и Дзюба вошли в состав сборной России на матч с Турцией
Долги перед игроками «Томи» составляют около 15 млн рублей
Нурмагомедов может быть дисквалифицирован на полгода
Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО
Рекордсмен КХЛ Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь