«Автомобилист» одержал 18-ю победу подряд в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбу на 9-й минуте забросил Евгений Грачев. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж сыграл «на ноль» в четвертый раз в сезоне, отразив 33 броска.