«Автомобилист» одержал 18-ю победу подряд в КХЛ
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» выиграли 18-й матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» выиграли 18-й матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбу на 9-й минуте забросил Евгений Грачев. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж сыграл «на ноль» в четвертый раз в сезоне, отразив 33 броска.
«Автомобилист» 16 октября примет астанинский «Барыс», «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».
|Автомобилист
|
1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
|Салават Юлаев
|Андрей Мартемьянов
|Николай Цулыгин
|Якуб Коварж
|Юха Метсола 58:32
|1-й период
|08:03
|Евгений Грачев (Е. Гуркин, И. Вишневский)
|2-й период
|Григорий Панин
|38:20
|3-й период
|51:44
|Вячеслав Литовченко
|59:58
|Франсис Паре
|Теему Хартикайнен
|59:58
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)