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18:34 (мск), источник: ТАСС

Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок из-за травмы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Йозеф Яндач, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье «Металлург» на своей площадке уступил новосибирской «Сибири» со счетом 0:2. Мозякин не принял участия во встрече.

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«Почему не играл Мозякин? У него травма. Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу», — сказал Яндач.

После 18 матчей регулярного чемпионата «Металлург» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Мозякин выступает за «Металлург» с 2011 года, в составе команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Ранее хоккеист играл за московский ЦСКА и подмосковные клубы «Химик» и «Атлант». Он является рекордсменом КХЛ по заброшенным шайбам и голевым передачам. В текущем сезоне он первым в истории лиги набрал 800 очков по системе «гол+пас», а также 10 октября провел 1000-й матч в чемпионатах России.

Металлург Мг 0:2
(0:0, 0:0, 0:2)
Сибирь
14.10.2018, 15:00 Зрители: 6915 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Александр Андриевский
Вратари
Василий Кошечкин 57:56 (В. Кошечкин 58:03-58:18) Дэнни Тэйлор
1-й период
07:34 Роман Любимов
18:16 Мэтт Эллисон
Егор Дугин 18:16
2-й период
28:05
Максим Казаков 32:48
3-й период
Максим Казаков 49:44
Данил Романцев п.в. 58:03
Статистика
6 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
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