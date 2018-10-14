Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье «Металлург» на своей площадке уступил новосибирской «Сибири» со счетом 0:2. Мозякин не принял участия во встрече.

«Почему не играл Мозякин? У него травма. Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу», — сказал Яндач.

После 18 матчей регулярного чемпионата «Металлург» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.