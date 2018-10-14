Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок из-за травмы
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок
В воскресенье «Металлург» на своей площадке уступил новосибирской «Сибири» со счетом 0:2. Мозякин не принял участия во встрече.
«Почему не играл Мозякин? У него травма. Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу», — сказал Яндач.
После 18 матчей регулярного чемпионата «Металлург» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
Мозякин выступает за «Металлург» с 2011 года, в составе команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Ранее хоккеист играл за московский ЦСКА и подмосковные клубы «Химик» и «Атлант». Он является рекордсменом КХЛ по заброшенным шайбам и голевым передачам. В текущем сезоне он первым в истории лиги набрал 800 очков по системе «гол+пас», а также 10 октября провел 1000-й матч в чемпионатах России.
|Металлург Мг
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0:2
(0:0, 0:0, 0:2)
|Сибирь
|Йозеф Яндач
|Александр Андриевский
|Василий Кошечкин 57:56 (В. Кошечкин 58:03-58:18)
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|07:34
|Роман Любимов
|18:16
|Мэтт Эллисон
|Егор Дугин
|18:16
|2-й период
|28:05
|Максим Казаков
|32:48
|3-й период
|Максим Казаков
|49:44
|Данил Романцев
|п.в.
|58:03
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)