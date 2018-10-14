Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз0
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Слован3
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард5
Барыс3
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо0
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА5
Амур0
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо МнОТ1
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р2
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг0
Сибирь2
Хоккей. НХЛ
15.10
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
15.10
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
8Емельяненко побил американца
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
20:10 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в овертайме «Северстали» в чемпионате КХЛ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в овертайме череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Перед стартовым вбрасыванием на «Минск-Арене» динамовцы не досчитались двух игроков основного состава. По медицинским показателям не вышел на лед Александр Павлович, а Артем Артемов дисквалифицирован за грубый прием в предыдущем матче.

Во встрече с «Северсталью» подопечные Горди Дуайера постарались показать атакующий хоккей. Такая тактика принесла успех уже на третьей минуте первого периода. Теему Пулккинен отдал передачу из-за ворот соперника на клюшку Сергея Коcтицына, который был точен.

Гости перехватили инициативу в середине второго периода. Силовая борьба и частые броски по воротам Юнаса Энрота принесли успех «Северстали». Счет 1:1 продержался до конца основного времени встречи. Под занавес третьего периода российская команда имела отличный шанс победить, но Юнас Энрот вовремя выбросил щиток на встречу шайбе.

В овертайме один на один с голкипером череповчан Домиником Фурхом вышел Куинтон Хауден, который сумел забросить, но арбитры после видеопросмотра зафиксировали вне игры. Однако на 65-й минуте Руслан Карлин смог установить окончательный счет — 2:1. В голевом эпизоде гостей форвард «Динамо» Андрей Костицын, пытаясь помочь в защите, сбил с ног Юнаса Энрота, что и помогло «Северстали» забросить.

Домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ минское «Динамо» завершит 16 октября встречей с одноклубниками из Москвы.

Динамо Мн 1:2 ОТ
(1:0, 0:1, 0:0)
Северсталь
14.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Александр Гулявцев
Вратари
Юнас Энрот Доминик Фурх
1-й период
02:47 Сергей Костицын (Т. Пулккинен)
2-й период
Сергей Лапин (М. Веревкин) 31:27
32:27 Дмитрий Знахаренко
Иван Захарчук 32:27
3-й период
42:30 Артем Волков
Максим Рыбин 49:21
49:48 Патрик Уиркош
Овертайм
Руслан Карлин 64:22
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября
Юлия Меньшова удивила публику сменой имиджа
Развод, СИЗО и пьянство: что не так с российскими футболистами?
Сборная России по футболу играет с Турцией (трансляция)
У «Анжи» нет денег на билеты на самолет в Махачкалу
Вопрос дня: станет ли Федор Емельяненко чемпионом мира?
ЦСКА разгромил «Амур» в матче КХЛ, одержав 12-ю победу подряд
Попал под «Мерседес»: карьера россиянина в «Ф-1» под угрозой
Рекордсмен КХЛ Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь