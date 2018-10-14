Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в овертайме «Северстали» в чемпионате КХЛ

Перед стартовым вбрасыванием на «Минск-Арене» динамовцы не досчитались двух игроков основного состава. По медицинским показателям не вышел на лед Александр Павлович, а Артем Артемов дисквалифицирован за грубый прием в предыдущем матче.

Во встрече с «Северсталью» подопечные Горди Дуайера постарались показать атакующий хоккей. Такая тактика принесла успех уже на третьей минуте первого периода. Теему Пулккинен отдал передачу из-за ворот соперника на клюшку Сергея Коcтицына, который был точен.

Гости перехватили инициативу в середине второго периода. Силовая борьба и частые броски по воротам Юнаса Энрота принесли успех «Северстали». Счет 1:1 продержался до конца основного времени встречи. Под занавес третьего периода российская команда имела отличный шанс победить, но Юнас Энрот вовремя выбросил щиток на встречу шайбе.

В овертайме один на один с голкипером череповчан Домиником Фурхом вышел Куинтон Хауден, который сумел забросить, но арбитры после видеопросмотра зафиксировали вне игры. Однако на 65-й минуте Руслан Карлин смог установить окончательный счет — 2:1. В голевом эпизоде гостей форвард «Динамо» Андрей Костицын, пытаясь помочь в защите, сбил с ног Юнаса Энрота, что и помогло «Северстали» забросить.