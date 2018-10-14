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20:11 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Амур» в матче КХЛ, одержав 12-ю победу подряд

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе армейцев шайбы забросили Максим Шалунов (18-я минута), Михаил Григоренко (31), Никита Ртищев (33), Линден Вей (35) и Грег Скотт (55). Форвард ЦСКА Кирилл Капризов отметился результативной передачей, набрав очки в шестом матче подряд (4+4).

Победа стала для ЦСКА 12-й подряд. Армейцы набрали 30 очков и занимают первое место в Западной конференции. «Амур», в активе которого 9 очков, расположился на 11-й позиции на Востоке.

В следующем матче 16 октября ЦСКА дома сыграет с пекинским «Куньлунем». «Амур» в тот же день на выезде встретится с рижским «Динамо».

В другом матче дня рижское «Динамо» дома со счетом 2:0 победило владивостокский «Адмирал».

ЦСКА 5:0
(1:0, 3:0, 1:0)
Амур
14.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Николай Борщевский
Вратари
Ларс Юханссон Либор Кашик
1-й период
13:50 Максим Шалунов
Никита Попугаев 17:32
17:41 Максим Шалунов (А. Марченко)
2-й период
30:53 Михаил Григоренко (Л. Вей, К. Капризов)
32:16 Никита Ртищев (К. Дальбек, П. Карнаухов)
34:21 Линден Вей (М. Григоренко, А. Блажиевский)
37:42 Кирилл Капризов
3-й период
Александр Кузнецов 48:14
50:18 Кирилл Капризов
Вячеслав Ушенин 52:37
54:02 Грег Скотт (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрей Кислов (Челябинск, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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Гол
Гол в большинстве
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