ЦСКА разгромил «Амур» в матче КХЛ, одержав 12-ю победу подряд
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над хабаровским «Амуром» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе армейцев шайбы забросили Максим Шалунов (18-я минута), Михаил Григоренко (31), Никита Ртищев (33), Линден Вей (35) и Грег Скотт (55). Форвард ЦСКА Кирилл Капризов отметился результативной передачей, набрав очки в шестом матче подряд (4+4).
Победа стала для ЦСКА 12-й подряд. Армейцы набрали 30 очков и занимают первое место в Западной конференции. «Амур», в активе которого 9 очков, расположился на 11-й позиции на Востоке.
В следующем матче 16 октября ЦСКА дома сыграет с пекинским «Куньлунем». «Амур» в тот же день на выезде встретится с рижским «Динамо».
В другом матче дня рижское «Динамо» дома со счетом 2:0 победило владивостокский «Адмирал».
|Игорь Никитин
|Николай Борщевский
|Ларс Юханссон
|Либор Кашик
|1-й период
|13:50
|Максим Шалунов
|Никита Попугаев
|17:32
|17:41
|Максим Шалунов (А. Марченко)
|2-й период
|30:53
|Михаил Григоренко (Л. Вей, К. Капризов)
|32:16
|Никита Ртищев (К. Дальбек, П. Карнаухов)
|34:21
|Линден Вей (М. Григоренко, А. Блажиевский)
|37:42
|Кирилл Капризов
|3-й период
|Александр Кузнецов
|48:14
|50:18
|Кирилл Капризов
|Вячеслав Ушенин
|52:37
|54:02
|Грег Скотт (М. Григоренко, Н.Д. Нестеров)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Кислов (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)