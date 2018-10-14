ЦСКА разгромил «Амур» в матче КХЛ, одержав 12-ю победу подряд

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе армейцев шайбы забросили Максим Шалунов (18-я минута), Михаил Григоренко (31), Никита Ртищев (33), Линден Вей (35) и Грег Скотт (55). Форвард ЦСКА Кирилл Капризов отметился результативной передачей, набрав очки в шестом матче подряд (4+4).

Победа стала для ЦСКА 12-й подряд. Армейцы набрали 30 очков и занимают первое место в Западной конференции. «Амур», в активе которого 9 очков, расположился на 11-й позиции на Востоке.

В следующем матче 16 октября ЦСКА дома сыграет с пекинским «Куньлунем». «Амур» в тот же день на выезде встретится с рижским «Динамо».