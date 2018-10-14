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20:22 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 0:3 уступило ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе гостей забросили Владислав Картаев (40-я и 49-я минуты) и Николай Коваленко (49).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 25 очками в активе. «Динамо» набрало 13 очков и идет на девятом месте.

В следующем матче москвичи 16 октября на выезде сыграют с минским «Динамо». «Локомотив» 18 октября примет владивостокский «Адмирал».

В другом матче дня череповецкая «Северсталь» на выезде в овертайме обыграла минское «Динамо» (2:1).

ХК Динамо 0:3
(0:0, 0:1, 0:2)
Локомотив
14.10.2018, 17:30 Зрители: 7506 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Иван Бочаров Илья Коновалов
2-й период
21:46 Андрей I Алексеев
Николай Аверин 21:46
Максим Афанасьев 29:09
Егор Аверин 33:47
Владислав Картаев (Д. Апальков, Д. Алексеев) 39:14
39:57 Егор I Зайцев
3-й период
46:29 Вадим Шипачев
Владислав Картаев (М. Осипов, Р. Рафиков) 48:04
Николай Коваленко (Г.С. Иванов) 48:27
Статистика
6 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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