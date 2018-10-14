Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе гостей забросили Владислав Картаев (40-я и 49-я минуты) и Николай Коваленко (49).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 25 очками в активе. «Динамо» набрало 13 очков и идет на девятом месте.

В следующем матче москвичи 16 октября на выезде сыграют с минским «Динамо». «Локомотив» 18 октября примет владивостокский «Адмирал».