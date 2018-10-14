Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в матче КХЛ
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 0:3 уступило ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 0:3 уступило ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе гостей забросили Владислав Картаев (40-я и 49-я минуты) и Николай Коваленко (49).
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 25 очками в активе. «Динамо» набрало 13 очков и идет на девятом месте.
В следующем матче москвичи 16 октября на выезде сыграют с минским «Динамо». «Локомотив» 18 октября примет владивостокский «Адмирал».
В другом матче дня череповецкая «Северсталь» на выезде в овертайме обыграла минское «Динамо» (2:1).
|Владимир Крикунов
|Дмитрий Квартальнов
|Иван Бочаров
|Илья Коновалов
|2-й период
|21:46
|Андрей I Алексеев
|Николай Аверин
|21:46
|Максим Афанасьев
|29:09
|Егор Аверин
|33:47
|Владислав Картаев (Д. Апальков, Д. Алексеев)
|39:14
|39:57
|Егор I Зайцев
|3-й период
|46:29
|Вадим Шипачев
|Владислав Картаев (М. Осипов, Р. Рафиков)
|48:04
|Николай Коваленко (Г.С. Иванов)
|48:27
|6
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)