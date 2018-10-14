«Барыс» трижды отыгрался, но проиграл третьей команде КХЛ перед матчем с клубом Доуса

Встреча команд, прошедшая в Балашихе (временная домашняя площадка омичей), завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев. При этом подопечные Андрея Скабелки по ходу игры трижды выступали в роли отыгрывающихся.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На шестой минуте Дэвид Деарне вывел «Авангард» вперед.

«Барыс» сумел отыграться еще до перерыва усилиями Даррена Дица, отличившегося в большинстве за 20 секунд до завершения периода.

Вторая 20-минутка стала повторением первой. Хозяева вновь забросили быструю шайбу, но пропустили в концовке при игре в меньшинстве. На гол Сергея Широкова (23-я) гости ответили точным броском Мэттью Фрэттина (39-я).

Заключительный период начался по сценарию первых двух. «Авангард» в третий раз за матч вышел вперед — на 44-й минуте отличился Илья Михеев. Однако радость омичей была недолгой. Спустя две минуты форвард «Барыса» Дастин Бойд воспользовался ошибкой соперника и забросил шайбу в пустые ворота, тем самым сравняв счет.

На 50-й минуте «Авангард» новь повел в счете после точного броска Алексея Емелина. В концовке матча «Барыс» снял голкипера на полевого в попытке отыграться, но пропустил в пустые ворота.

Благодаря этой победе «Авангард», который в прошлом сезоне возглавлял Скабелка, набрал 29 очков и закрепился на втором месте Восточной конференции (третьем в чемпионате). «Барыс» (20) идет седьмым в конференции.