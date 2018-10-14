«Барыс» трижды отыгрался, но проиграл третьей команде КХЛ перед матчем с клубом Доуса
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Балашихе (временная домашняя площадка омичей), завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев. При этом подопечные Андрея Скабелки по ходу игры трижды выступали в роли отыгрывающихся.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На шестой минуте Дэвид Деарне вывел «Авангард» вперед.
«Барыс» сумел отыграться еще до перерыва усилиями Даррена Дица, отличившегося в большинстве за 20 секунд до завершения периода.
Вторая 20-минутка стала повторением первой. Хозяева вновь забросили быструю шайбу, но пропустили в концовке при игре в меньшинстве. На гол Сергея Широкова (23-я) гости ответили точным броском Мэттью Фрэттина (39-я).
Заключительный период начался по сценарию первых двух. «Авангард» в третий раз за матч вышел вперед — на 44-й минуте отличился Илья Михеев. Однако радость омичей была недолгой. Спустя две минуты форвард «Барыса» Дастин Бойд воспользовался ошибкой соперника и забросил шайбу в пустые ворота, тем самым сравняв счет.
На 50-й минуте «Авангард» новь повел в счете после точного броска Алексея Емелина. В концовке матча «Барыс» снял голкипера на полевого в попытке отыграться, но пропустил в пустые ворота.
Благодаря этой победе «Авангард», который в прошлом сезоне возглавлял Скабелка, набрал 29 очков и закрепился на втором месте Восточной конференции (третьем в чемпионате). «Барыс» (20) идет седьмым в конференции.
В следующем матче КХЛ «Барыс» 16 октября сыграет на выезде с лидером «Востока» — «Автомобилистом», в составе которого выступает бывший игрок астанинского клуба Найджел Доус. На счету екатеринбургской команды серия из 18 побед.
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков 46:02 (И. Бобков 46:17)
|Хенрик Карлссон 58:20 (Х. Карлссон 59:34-59:52)
|1-й период
|Даррен Дитц
|02:57
|05:25
|Давид Деарне (А. Пережогин)
|Дастин Бойд
|08:43
|11:12
|Александр Пережогин
|Мэтт Фраттин
|15:04
|18:21
|Артем Манукян
|Даррен Дитц (Р. Старченко)
|19:40
|2-й период
|23:54
|Сергей Широков (В. Покка, А. Емелин)
|31:43
|Максим Чудинов
|35:13
|Максим Чудинов
|37:50
|Игорь Бобков
|39:22
|Сергей Широков
|Мэтт Фраттин (Д. Бойд, К. Даллмэн)
|39:40
|3-й период
|44:36
|Илья Михеев (А. Емелин, В. Покка)
|Дастин Бойд
|п.в.
|46:17
|Брэндон Боченски
|46:17
|50:39
|Алексей Емелин (К. Верстиг)
|59:34
|п.в.
|Илья Михеев (М. Фисенко)
|12
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)