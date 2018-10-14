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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» трижды отыгрался, но проиграл третьей команде КХЛ перед матчем с клубом Доуса

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд, прошедшая в Балашихе (временная домашняя площадка омичей), завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев. При этом подопечные Андрея Скабелки по ходу игры трижды выступали в роли отыгрывающихся.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На шестой минуте Дэвид Деарне вывел «Авангард» вперед.

«Барыс» сумел отыграться еще до перерыва усилиями Даррена Дица, отличившегося в большинстве за 20 секунд до завершения периода.

Вторая 20-минутка стала повторением первой. Хозяева вновь забросили быструю шайбу, но пропустили в концовке при игре в меньшинстве. На гол Сергея Широкова (23-я) гости ответили точным броском Мэттью Фрэттина (39-я).

Заключительный период начался по сценарию первых двух. «Авангард» в третий раз за матч вышел вперед — на 44-й минуте отличился Илья Михеев. Однако радость омичей была недолгой. Спустя две минуты форвард «Барыса» Дастин Бойд воспользовался ошибкой соперника и забросил шайбу в пустые ворота, тем самым сравняв счет.

На 50-й минуте «Авангард» новь повел в счете после точного броска Алексея Емелина. В концовке матча «Барыс» снял голкипера на полевого в попытке отыграться, но пропустил в пустые ворота.

Благодаря этой победе «Авангард», который в прошлом сезоне возглавлял Скабелка, набрал 29 очков и закрепился на втором месте Восточной конференции (третьем в чемпионате). «Барыс» (20) идет седьмым в конференции.

В следующем матче КХЛ «Барыс» 16 октября сыграет на выезде с лидером «Востока» — «Автомобилистом», в составе которого выступает бывший игрок астанинского клуба Найджел Доус. На счету екатеринбургской команды серия из 18 побед.

Авангард 5:3
(1:1, 1:1, 3:1)
Барыс
14.10.2018, 17:30 Зрители: 5310 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Андрей Скабелка
Вратари
Игорь Бобков 46:02 (И. Бобков 46:17) Хенрик Карлссон 58:20 (Х. Карлссон 59:34-59:52)
1-й период
Даррен Дитц 02:57
05:25 Давид Деарне (А. Пережогин)
Дастин Бойд 08:43
11:12 Александр Пережогин
Мэтт Фраттин 15:04
18:21 Артем Манукян
Даррен Дитц (Р. Старченко) 19:40
2-й период
23:54 Сергей Широков (В. Покка, А. Емелин)
31:43 Максим Чудинов
35:13 Максим Чудинов
37:50 Игорь Бобков
39:22 Сергей Широков
Мэтт Фраттин (Д. Бойд, К. Даллмэн) 39:40
3-й период
44:36 Илья Михеев (А. Емелин, В. Покка)
Дастин Бойд п.в. 46:17
Брэндон Боченски 46:17
50:39 Алексей Емелин (К. Верстиг)
59:34 п.в. Илья Михеев (М. Фисенко)
Статистика
12 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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