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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуайер — об отмене гола Хаудена: основной судья показал, что шайба засчитана

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча с череповецкой «Северсталью» (1:2 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

«В игре хватало контактной борьбы, единоборств. Команды плотно располагались в таблице, поэтому матч был важен и по этой причине. Хорошо провели первый период. Повели в счёте, не реализовали ещёпару моментов… Во второй трети сопернику удалось отыграться. Считаю, где-то гостям повезло в том моменте. Но в любом случае мы отступили от своей игры. В третьем периоде выглядели лучше. Должны были побеждать в овертайме. Забили, но гол был, как известно, отменён. Разочарованы, что не удалось взять два очка.

Отменённая шайба Хаудена? Это лайнсмен принимает решения в таких ситуациях. Основной судья показал, что гол был. Если вам нужно моё мнение… Должны были быть веские причины для отмены шайбы. После быстрого просмотра нам показалось, что игрок владел шайбой при входе в зону. Судьи посчитали иначе", — цитирует Дуайера официальный сайт «Динамо».

Динамо Мн 1:2 ОТ
(1:0, 0:1, 0:0)
Северсталь
14.10.2018, 17:00 Зрители: 10633 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Александр Гулявцев
Вратари
Юнас Энрот Доминик Фурх
1-й период
02:47 Сергей Костицын (Т. Пулккинен)
2-й период
Сергей Лапин (М. Веревкин) 31:27
32:27 Дмитрий Знахаренко
Иван Захарчук 32:27
3-й период
42:30 Артем Волков
Максим Рыбин 49:21
49:48 Патрик Уиркош
Овертайм
Руслан Карлин 64:22
Статистика
6 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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