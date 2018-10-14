Дуайер — об отмене гола Хаудена: основной судья показал, что шайба засчитана

«В игре хватало контактной борьбы, единоборств. Команды плотно располагались в таблице, поэтому матч был важен и по этой причине. Хорошо провели первый период. Повели в счёте, не реализовали ещёпару моментов… Во второй трети сопернику удалось отыграться. Считаю, где-то гостям повезло в том моменте. Но в любом случае мы отступили от своей игры. В третьем периоде выглядели лучше. Должны были побеждать в овертайме. Забили, но гол был, как известно, отменён. Разочарованы, что не удалось взять два очка.