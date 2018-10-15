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15:35 (мск), источник: ТАСС

Коновалов, Желинас и Росен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 15 октября. Российский голкипер ярославского «Локомотива» Илья Коновалов признан лучшим вратарем прошедшей недели в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

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20-летний Коновалов на прошлой неделе одержал три победы в трех выездных матчах. В играх против санкт- петербургского СКА (1:0 ОТ) и московского «Динамо» (3:0) он отстоял «на ноль». Матч против СКА стал для Коновалова первым в карьере без пропущенных шайб. В двух матчах хоккеист отразил 97,56% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником признан канадский игрок братиславского «Слована» Эрик Желинас, проводящий дебютный сезон в КХЛ. «Слован» на прошлой неделе выиграл три матча из трех, две победы одержаны в гостях. Желинас набрал три очка, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Канадец набирал очки во всех матчах недели, а его показатель полезности равен «+2».

Швед Роберт Росен из «Сочи» признан лучшим нападающим недели. В трех матчах он набрал четыре очка (3+1). В игре с нижегородским «Торпедо» (3:2 ОТ) Росен оформил дубль и забросил победную шайбу в овертайме. Его показатель полезности по итогам недели равен «+3».

18-летний защитник московского ЦСКА Александр Романов стал лучшим новичком недели. ЦСКА одержал две победы в двух матчах. Романов в среднем проводил на льду 14 минут 39 секунд. Защитник отметился результативной передачей, и его показатель полезности равен «+1».

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