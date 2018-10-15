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19:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шведская звезда «Торонто» — в КХЛ: это реально?

«СЭ» объясняет, насколько реален переход шведского нападающего Вильяма Нюландера в «Салават Юлаев».

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Источник: Спорт-Экспресс

Что происходит?

В воскресенье известный канадский журналист Крис Джонстон, работающий на Sportsnet, написал, что «Салават Юлаев» проявляет серьезный интерес к подписанию шведского нападающего Вильяма Нюландера. Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента и новое соглашение с «Торонто» не подписал. Переговоры проходят очень тяжело.

Сторона игрока твердо стоит на своем и хочет взять от клуба максимум. По слухам, в качестве ориентира, от которого надо плясать, агент Нюландера приводит контракт немецкого центрфорварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, подписанный год назад — сроком на 8 лет и средней зарплатой в 8,5 миллион долларов. Пока эта сделка выглядит спорным решением руководства «Ойлерз», поскольку после одного хорошего сезона немец перестал прогрессировать.

Но у «Торонто» ситуация гораздо хуже. Следующим летом надо подписывать двух других лидеров нападения — Остона Мэттьюса и Митча Марнера, сейчас разрывающих НХЛ своей невероятной результативностью. Денег на всех трех под потолком зарплат даже в случае дальнейшего повышения его верхней границы у «Мэйпл Ливз» не остается.

Это стало понятно после того, как в межсезонье «Торонто» щедро выписал свободному агенту Джону Таваресу 77 миллионов на 7 лет. Последняя информации от инсайдера Sportsnet Ника Кипреоса — клуб предлагает шведу менее 20 миллионов за 4 года. По нынешним временам больше напоминает подачку. Столько получают игроки третьего звена.

Президент «Торонто» Брендэн Шэнахэн, который недавно общался с журналистами, даже заявил, что лидеры команды должны делать скидку, если хотят выиграть что-то серьезное. Подразумевался в данном случае звездный «Детройт» второй половины девяностых-начала нулевых.

Но тогда не было потолка зарплат. Богатый клуб платил своим лидерам в соответствии с ситуацией на рынке. Прозвучала фраза цинично и двулично еще и потому, что когда-то сам Шэнахэн, будучи нападающим «Нью-Джерси», подписал контракт с «Сент-Луисом» по правилу «оффершита». «Дьяволы» не стали его повторять, решив получить компенсацию выборами на драфте. В «Детройт» нападающий позднее попал из «Хартфорда», затребовав обмена.

Кто такой Нюландер?

Вильям — старший сын известного в прошлом нападающего сборной Швеции и ряда клубов НХЛ Микаэля Нюландера. Последний в сезоне-2004/05, когда в НХЛ был локаут, немного поиграл в Суперлиге за СКА и «Ак Барс», но не сумел прижиться в России и уехал в финский «Кярпэт». Его младший брат Петер выступал за СКА в 2001−02 гг., а с в 2007−09 гг. провел два с половиной сезона в «Амуре».

Вильям по манере и потенциалу стоит в одном ряду именно с отцом, а не дядей. Микаэль отыграл 15 сезонов только в НХЛ и дважды становился чемпионом мира. Нюландер-младший, наверное, не такой тонкий и хитрый игрок, но лучше катается и быстрее созрел для взрослого хоккея. Он родился в Калгари, где за «Флэймз» выступал отец, и первые шаги делал на площадках Северной Америки. Семья вернулась в Швецию, когда ему было уже 14 лет.

Он честно оттрубил полтора сезона в АХЛ, прежде чем стал основным нападающим в «Мэйпл Ливз». Два последних регулярных чемпионата Вильям набирал по 61 очку, хотя в плей-офф смотрелся похуже. Свой потенциал он в столь нежном возрасте полностью еще не раскрыл. Если Нюландер обретет стабильность, то способен вырасти в звезду первой величины. Два года назад он стал лучшим бомбардиром сборной Швеции на чемпионате мира, набрал 14 (7+7) очков в 10 матчах, помог ей выиграть золотые медали и попал в символическую сборную турнира.

В отличие от отца Вильям одиноко успешно может действовать не только в центре, но и на правом фланге атаки. В «Торонто» позиции первого и второго центральных нападающих, похоже, заняты на долгие годы вперед. Тавареса и Мэттьюса подвинуть нереально. В НХЛ Нюландер чаще был задействован именно справа, хотя регулярно появлялся на вбрасываниях, выигрывая их в последнем сезоне с процентом выше 51. Очевидно, что в «Торонто» ему уготована роль второго плана.

Отъезд в КХЛ? Почти нереально

Нападающий в настоящий момент занимается самостоятельно в Швеции и ждет развязки. Утверждают, что именно отец настаивает на максимально твердой позиции в переговорах. Информация о варианте с «Салаватом» больше похожа на вброс, нужный для того, чтобы «Торонто» начал вести себя более конструктивно.

В уфимском клубе просто посмеялись в ответ на просьбу «СЭ» прокомментировать сногсшибательную новость. В команде уже есть пять легионеров, каждый из которых играет важную роль — ведь кого-то из них пришлось бы выкидывать ради одного сезона Нюландера.

К тому же швед стоит очень дорого. Год назад бастовал канадский нападающий «Детройта» Андреас Атанасиу. Его агенты пытались трудоустроить своего клиента в КХЛ, но запросы были огромными. По слухам, речь шла о двух миллионах долларов за сезон. В итоге Атанасиу подписался с «Ред Уингз» за скромные 1,38 миллиона. Даже с учетом скромных российских налогов швед, который гораздо выше классом, может затребовать 2,5−3 миллиона — и это минимум.

Такие деньги по карману в теории и «Салавату», если бы речь шла о межсезонье, но сейчас выложить столько не готов ни один клуб КХЛ — кроме, вероятно, двух армейских. Права на Нюландера в КХЛ принадлежат «Авангарду», и швед отлично вписался бы в команду, которой не хватает креатива в атаке. Но вчера главный тренер «Ястребов» Боб Хартли скептически отнесся к реальности этого варианта.

Переезд Нюландера в КХЛ мог бы стать бомбой, сравнимой с побегом Александра Радулова из «Нэшвилла» в «Салават Юлаев». Но, честно говоря, такой расклад выглядит фантастикой, поэтому остается только ждать, чем закончится диалог игрока с «Торонто».

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