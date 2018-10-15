Один из главных талантов школы СКА не нужен основе Питера. Его отправили на берег Черного моря

Источник: Sport24

Впервые хоккейная Россия узнала о молодом нападающем со сложнопроизносимой фамилией в январе 2017 года. На звездном уикенде КХЛ 18-летний хоккеист принес победу дивизиону Чернышова. Парень, который неделю назад был толком никому неизвестен, не просто попал на Матч звезд, но и стал автором победной шайбы. Тогда Андрей Алтыбармакян играл за «Серебряных львов». Вскоре его привлекли к выступлению в «Вышке» за фарм-клуб СКА.

И вот теперь СКА обменял своего воспитанника в «Сочи». Что из этого выйдет? Получится ли наконец-то у форварда заиграть в КХЛ?

Андрей родился и вырос в Санкт-Петербурге, полностью пройдя всю систему СКА. Наряду с Михаилом Мальцевым Алтыбармакяна можно назвать самым талантливым питерским хоккеистом 1998 года рождения. Прошлым летом его выбрал «Чикаго» в третьем раунде драфта под 70-м номером. Контракт у него в КХЛ заканчивается по окончании этого сезона. Но к выступлению в лучшей лиге мира Андрей пока не готов.

В прошлом году он отправился на молодежный чемпионат мира в лице одного из лидеров. Их связку с Мальцев до этого опробовал Знарок в КХЛ. Правда, за 14 матчей в СКА Андрей так очков и не набрал. В молодежной сборной Алтыбармакян выходил в первом звене и в Баффало набрал 3 (1+2) очка в пяти матчах. Не трудно представить, как мучались иностранные комментаторы, пытаясь произнести армянскую фамилию игрока сборной России. Даже на родине у журналистов с этим поначалу были проблемы. Кстати, товарищи по команде зовут Андрея сокращенно Бармен.

Наибольших успехов Алтыбармакяна достиг в «СКА-Неве». В прошлом году команда дошла до финала Кубка Петрова, в котором уступила питерскому «Динамо». В финале, между прочим, был сыгран самый долгий матч в истории российского хоккея. Соперники провели на льду 163 минуты 36 секунд чистого времени, «СКА-Нева» в итоге одержала победу. Андрей тогда отыграл 47 минут 37 секунд.

В этом сезоне Андрей так и не получил шанса в основе, хотя все еще является лимитчиком. Алтыбармакян даже на несколько игр опускали в молодежку, но потом вернули в ВХЛ. Но два гола за семь матчей — не тот результат, который ждут от перспективного форварда. «Вышка» — отличное место для прогресса молодых хоккеистов, но там важно не «пересидеть». Кажется, Андрей был к этому близок.