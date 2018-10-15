Один из главных талантов школы СКА не нужен основе Питера. Его отправили на берег Черного моря
Андрей Алтыбармакян теперь будет выступать за «Сочи».
Андрей Алтыбармакян теперь будет выступать за «Сочи».
Впервые хоккейная Россия узнала о молодом нападающем со сложнопроизносимой фамилией в январе 2017 года. На звездном уикенде КХЛ 18-летний хоккеист принес победу дивизиону Чернышова. Парень, который неделю назад был толком никому неизвестен, не просто попал на Матч звезд, но и стал автором победной шайбы. Тогда Андрей Алтыбармакян играл за «Серебряных львов». Вскоре его привлекли к выступлению в «Вышке» за
И вот теперь СКА обменял своего воспитанника в «Сочи». Что из этого выйдет? Получится ли
Андрей родился и вырос в
В прошлом году он отправился на молодежный чемпионат мира в лице одного из лидеров. Их связку с Мальцев до этого опробовал Знарок в КХЛ. Правда, за 14 матчей в СКА Андрей так очков и не набрал. В молодежной сборной Алтыбармакян выходил в первом звене и в Баффало набрал 3 (1+2) очка в пяти матчах. Не трудно представить, как мучались иностранные комментаторы, пытаясь произнести армянскую фамилию игрока сборной России. Даже на родине у журналистов с этим поначалу были проблемы. Кстати, товарищи по команде зовут Андрея сокращенно Бармен.
Наибольших успехов Алтыбармакяна достиг в «СКА-Неве». В прошлом году команда дошла до финала Кубка Петрова, в котором уступила питерскому «Динамо». В финале, между прочим, был сыгран самый долгий матч в истории российского хоккея. Соперники провели на льду 163 минуты 36 секунд чистого времени, «СКА-Нева» в итоге одержала победу. Андрей тогда отыграл 47 минут 37 секунд.
В этом сезоне Андрей так и не получил шанса в основе, хотя все еще является лимитчиком. Алтыбармакян даже на несколько игр опускали в молодежку, но потом вернули в ВХЛ. Но два гола за семь матчей — не тот результат, который ждут от перспективного форварда. «Вышка» — отличное место для прогресса молодых хоккеистов, но там важно не «пересидеть». Кажется, Андрей был к этому близок.
В «Сочи» он наверняка получит шанс и будет играть больше, чем в СКА. У Алтыбармакяна хорошие данные, неплохой бросок, правда, есть недостатки в катании. Но и это поправимо. Клуб на берегу Черного моря — отличная возможность