СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе красно-белых забросили Робин Ганзл (13-я минута) и Каспарс Даугавиньш (41). У хозяев отличились Сергей Плотников (10), Патрик Херсли (60) и Наиль Якупов (63). В первом периоде форвард СКА Никита Гусев не реализовал буллит.

«Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА идет на втором месте с 28 очками.

В следующем матче «Спартак» примет рижское «Динамо». СКА проведет домашний матч с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 18 октября.