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22:42 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в овертайме обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе красно-белых забросили Робин Ганзл (13-я минута) и Каспарс Даугавиньш (41). У хозяев отличились Сергей Плотников (10), Патрик Херсли (60) и Наиль Якупов (63). В первом периоде форвард СКА Никита Гусев не реализовал буллит.

«Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. СКА идет на втором месте с 28 очками.

В следующем матче «Спартак» примет рижское «Динамо». СКА проведет домашний матч с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 18 октября.

В другом матче дня «Сочи» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2.

СКА 3:2 ОТ
(1:1, 0:0, 1:1)
Спартак
15.10.2018, 19:30 Зрители: 11081 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Игорь Шестеркин 58:41 (И. Шестеркин) Юлиус Гудачек
1-й период
03:30 Никита Гусев
04:06 Владислав Гавриков
09:13 Сергей Плотников (В. Гавриков, А. Кузьменко)
Робин Ганзл (Мих. Григорьев, К. Даугавиньш) 12:05
2-й период
21:37 Алексей Бывальцев
Ярослав Дыбленко 32:08
3-й период
Каспарс Даугавиньш (Мих. Григорьев, Д. Калинин) 40:51
Андрей Кутейкин 46:06
54:12 Артем Зуб
Никита Филатов 58:41
59:30 Патрик Херсли (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
Овертайм
62:07 Наиль Якупов
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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