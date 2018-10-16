Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Динамо Р
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Адмирал
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз4
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс7
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз4
Даллас Старз1
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
14Нурмагомедов победил Макгрегора
12:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» отправил вратаря сборной Казахстана в ВХЛ

«Барыс» отправил вратаря сборной Казахстана Сергея Кудрявцева в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ), сообщает официальный сайт астанинского клуба.

Наверх

Ранее сам Кудрявцев попрощался с «Барысом». В ВХЛ он будет защищать цвета карагандинской «Сарыарки».

«Временный переход состоялся в рамках договора о сотрудничестве между “Барысом” и “Сарыаркой”. Казахстанский вратарь провел четыре игры в регулярном чемпионате КХЛ-18/19. В составе “Сарыарки” Кудрявцев будет выступать в первенстве ВХЛ», — говорится в сообщении.

Переход Сергея Кудрявцева прокомментировал главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка: «В команде три взрослых вратаря, мы не можем обеспечить всем регулярную игровую практику. Таким образом, Сергей едет в Караганду, играет в ВХЛ. Нас заверили, что его берут в “Сарыарку”, чтобы он играл постоянно. Нам важно, чтобы Сергей имел постоянную игровую практику. Мы держим ситуацию на контроле и можем вернуть его в “Барыс” в случае необходимости».

В «Барыс» Кудрявцев перешел летом 2017 года из родного «Торпедо». В КХЛ воспитанник усть-каменогорского хоккея провел 22 матча и пропустил 49 шайб.

Отметим, что Кудрявцев ездил на два последних чемпионата мира со сборной Казахстана, но на лед в итоге не выходил.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" отправил вратаря сборной Казахстана в ВХЛ
Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени
Нурмагомедов раскрыл финансовые аппетиты. Америка в шоке
Тайна биатлонистки Дальмайер: реальная болезнь или заговор?
Ковальчук наказал нового короля НХЛ, но «Лос-Анджелес» проиграл
«Голден Стэйт» постарается снова защитить титул в новом сезоне
Кошмарный матч Радулова. «Даллас» без шансов проиграл
Стало известно название клуба, предложившего Болту контракт
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь