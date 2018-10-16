«Барыс» отправил вратаря сборной Казахстана в ВХЛ
«Барыс» отправил вратаря сборной Казахстана Сергея Кудрявцева в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ), сообщает официальный сайт астанинского клуба.
«Барыс» отправил вратаря сборной Казахстана Сергея Кудрявцева в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ), сообщает официальный сайт астанинского клуба.
Ранее сам Кудрявцев попрощался с «Барысом». В ВХЛ он будет защищать цвета карагандинской «Сарыарки».
«Временный переход состоялся в рамках договора о сотрудничестве между “Барысом” и “Сарыаркой”. Казахстанский вратарь провел четыре игры в регулярном чемпионате КХЛ-18/19. В составе “Сарыарки” Кудрявцев будет выступать в первенстве ВХЛ», — говорится в сообщении.
Переход Сергея Кудрявцева прокомментировал главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка: «В команде три взрослых вратаря, мы не можем обеспечить всем регулярную игровую практику. Таким образом, Сергей едет в Караганду, играет в ВХЛ. Нас заверили, что его берут в “Сарыарку”, чтобы он играл постоянно. Нам важно, чтобы Сергей имел постоянную игровую практику. Мы держим ситуацию на контроле и можем вернуть его в “Барыс” в случае необходимости».
В «Барыс» Кудрявцев перешел летом 2017 года из родного «Торпедо». В КХЛ воспитанник
Отметим, что Кудрявцев ездил на два последних чемпионата мира со сборной Казахстана, но на лед в итоге не выходил.