«Барыс» отправил вратаря сборной Казахстана в ВХЛ

Ранее сам Кудрявцев попрощался с «Барысом». В ВХЛ он будет защищать цвета карагандинской «Сарыарки».

«Временный переход состоялся в рамках договора о сотрудничестве между “Барысом” и “Сарыаркой”. Казахстанский вратарь провел четыре игры в регулярном чемпионате КХЛ-18/19. В составе “Сарыарки” Кудрявцев будет выступать в первенстве ВХЛ», — говорится в сообщении.

Переход Сергея Кудрявцева прокомментировал главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка: «В команде три взрослых вратаря, мы не можем обеспечить всем регулярную игровую практику. Таким образом, Сергей едет в Караганду, играет в ВХЛ. Нас заверили, что его берут в “Сарыарку”, чтобы он играл постоянно. Нам важно, чтобы Сергей имел постоянную игровую практику. Мы держим ситуацию на контроле и можем вернуть его в “Барыс” в случае необходимости».

В «Барыс» Кудрявцев перешел летом 2017 года из родного «Торпедо». В КХЛ воспитанник усть-каменогорского хоккея провел 22 матча и пропустил 49 шайб.