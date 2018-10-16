«Вице-президент КХЛ от нас прячется, а Бабаев хочет вернуться к кормушке»
История с «Адмиралом» продолжается.
История с «Адмиралом» продолжается.
Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников отреагировал на свою дисквалификацию, наложенную КХЛ, предположив, что известный агент Шуми Бабаев поспособствовал наложенному на Сошникова наказанию. Никаких проблем у самого клуба, по заявлению управленца, не будет.
— После того, как на вас наложили спортивную дисквалификацию, с
— Нет. Кобылянский (вице-президент КХЛ по хоккейным операциям — Прим. «Чемпионата») закрылся в кабинете, нам пропуски в офис лиги не выписывают, допуск в лигу ограничен. Мы с Александром Селивановым дошли до приёмной президента КХЛ Дмитрия Николаевича Чернышенко, но секретари извинились и сказали, что Дмитрий Николаевич не в курсе дела, а этот вопрос надо решать только с Кобылянским. Который, повторюсь, просто прячется.
— Откуда у него возникла неприязнь к вам?
— У него давние взаимоотношения с агентом Шуми Бабаевым, а вся эта дисквалификация шита белыми нитками. Насколько мне известно, Бабаев ходит вокруг него и говорит, что в
— Каковы ваши ближайшие действия?
— Спортивная дисквалификация проходит в рамках устава КХЛ. Обращаться в общегражданский суд с этим вопросом нам не рекомендовано требованием регламента. Мы подадим документы в дисциплинарный комитет лиги с просьбой отменить решение, так как оно принято незаконно, у нас есть объяснения.
— На что вы собираетесь ссылаться?
— На то, что подобные решения возможны только в том случае, если будет доказана наша вина в ситуации с задержками зарплаты. Но ведь никакие задержки к нам отношения не имеют. В нынешней организации их просто нет. Что касается старой организации, то она уже находилась под угрозой введения процедуры банкротства. Судебные разбирательства на сей счёт начались в сентябре 2017 года. Когда 1 декабря 2017 года я пришёл в «Адмирал», ситуация была сформирована. Иск был подан и шло судебное разбирательство.
— Задолженности по зарплате уже были?
— Да, в пределах 100 млн рублей. Общая задолженность составляла 406 млн рублей. Забавно, что сейчас громче всех требуют выплат по этим долгам и шумят об этом на каждом углу как раз те люди, которые сами причастны к их появлению.
Так, до нашего прихода в клуб у «Адмирала» практически полтора года не было генерального директора, и, по сути, организацией руководили генменеджер Ильдар Мухометов и Шуми Бабаев. Именно при их управлении долги клуба превысили 400 миллионов рублей. Это, впрочем, управленцев не очень волновало. Например, господин Мухометов мало того, что щедро платил сам себе зарплату в 2 млн рублей, так ещё и не стеснялся постоянно летать
Кроме того, гениальный менеджер подписывал игроков и через
Интересный факт — несмотря на свою роль в накоплении долгов, Ильдар Мухометов в исполнительном листе старого «Адмирала» стоит первым с суммой в 5 млн рублей. То есть при поступлении денег на счёт Ассоциации «ХК «Адмирал» выплата будет произведена ему первому. Комментарии излишни.
— Так почему вы не продали ведущих на тот момент хоккеистов «Адмирала», в числе которых Ткачёв, Саюстов, Казаков?
— Для того, чтобы
— И
— Нельзя было продать одного Ткачёва. Начнём с того, что 1 декабря 2017 года я пришёл в команду, меня от игроков практически изолировали. Примерно до 19 декабря я вообще не взаимодействовал с хоккеистами, разбирался с рабочим штатом и хозвопросами. Но затем ситуация с Оскаром Бартулисом всколыхнула всю историю. Человек симулировал травму, полдвенадцатого ночи через юриста был подсунут подложный документ с прохождения процедуры МРТ. Это было сделано для того, чтобы мы не могли расторгнуть контракт. Это подтолкнуло нас к переговорам с Шуми Бабаевым. 20 декабря во время матча с рижским «Динамо» мы полтора часа торговались на предмет того, чтобы безболезненно убрать из «Адмирала» тех хоккеистов, которые нам не нужны. Останься эти люди в команде — наши потери были бы больше.
— Это же было на флажке перед закрытием трансферного окна?
— Именно. Кстати, у всех игроков, от которых мы отказывались, были задержки с сентября месяца.
— Сейчас «Адмиралу»
— Нет, мы выступаем в КХЛ, делаем свою работу. Лига не захотела искать взаимодействия, искать пути решения по законной выплате долгов. Моя нынешняя организация, в которой я работаю, не имеет никакого права тратить ни рубля по отношению к бывшей организации.
— Как обстоят дела в команде?
— Командой управляет главный тренер Сергей Светлов, всё хорошо. Хозяйственную деятельность я контролирую.
Спортивная школа у нас сейчас, кстати, развивается довольно интенсивно. Например, во Владивосток перевели молодёжную команду «Тайфун», и благодаря более близкой интеграции с «Адмиралом» «молодёжка» выступает в МХЛ куда более достойно, чем в прошлые годы. Показывает результат наша ДЮСШ — недавно, например, воспитанники спортшколы 2004 года рождения выиграли пять матчей из пяти на этапе первенства России. Перспективы у приморских ребят хорошие, и будет обидно, если
— Все прежние новички, в числе которых легионеры, остаются в клубе?
— Разумеется. Все они зарегистрированы в лиге.