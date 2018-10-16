«Вице-президент КХЛ от нас прячется, а Бабаев хочет вернуться к кормушке»

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников отреагировал на свою дисквалификацию, наложенную КХЛ, предположив, что известный агент Шуми Бабаев поспособствовал наложенному на Сошникова наказанию. Никаких проблем у самого клуба, по заявлению управленца, не будет.

«У Кобылянского давние отношения с Шуми Бабаевым»

— После того, как на вас наложили спортивную дисквалификацию, с кем-то из КХЛ вы общались?

— Нет. Кобылянский (вице-президент КХЛ по хоккейным операциям — Прим. «Чемпионата») закрылся в кабинете, нам пропуски в офис лиги не выписывают, допуск в лигу ограничен. Мы с Александром Селивановым дошли до приёмной президента КХЛ Дмитрия Николаевича Чернышенко, но секретари извинились и сказали, что Дмитрий Николаевич не в курсе дела, а этот вопрос надо решать только с Кобылянским. Который, повторюсь, просто прячется.

— Откуда у него возникла неприязнь к вам?

— У него давние взаимоотношения с агентом Шуми Бабаевым, а вся эта дисквалификация шита белыми нитками. Насколько мне известно, Бабаев ходит вокруг него и говорит, что в октябре-ноябре вернётся в «Адмирал». У него же там была хорошая кормушка, хочется к ней вернуться. Бабаев два с половиной года всем там управлял, ему всё нравилось. Теперь, видимо, через Кобылянского он хочет зайти обратно.

— Каковы ваши ближайшие действия?

— Спортивная дисквалификация проходит в рамках устава КХЛ. Обращаться в общегражданский суд с этим вопросом нам не рекомендовано требованием регламента. Мы подадим документы в дисциплинарный комитет лиги с просьбой отменить решение, так как оно принято незаконно, у нас есть объяснения.

— На что вы собираетесь ссылаться?

— На то, что подобные решения возможны только в том случае, если будет доказана наша вина в ситуации с задержками зарплаты. Но ведь никакие задержки к нам отношения не имеют. В нынешней организации их просто нет. Что касается старой организации, то она уже находилась под угрозой введения процедуры банкротства. Судебные разбирательства на сей счёт начались в сентябре 2017 года. Когда 1 декабря 2017 года я пришёл в «Адмирал», ситуация была сформирована. Иск был подан и шло судебное разбирательство.

«Мухометов в исполнительном листе старого “Адмирала” стоит первым с суммой в 5 млн рублей»

— Задолженности по зарплате уже были?

— Да, в пределах 100 млн рублей. Общая задолженность составляла 406 млн рублей. Забавно, что сейчас громче всех требуют выплат по этим долгам и шумят об этом на каждом углу как раз те люди, которые сами причастны к их появлению.

Так, до нашего прихода в клуб у «Адмирала» практически полтора года не было генерального директора, и, по сути, организацией руководили генменеджер Ильдар Мухометов и Шуми Бабаев. Именно при их управлении долги клуба превысили 400 миллионов рублей. Это, впрочем, управленцев не очень волновало. Например, господин Мухометов мало того, что щедро платил сам себе зарплату в 2 млн рублей, так ещё и не стеснялся постоянно летать бизнес-классом. И это в момент, когда сотрудникам клуба по полтора — два месяца задерживали зарплату.

Кроме того, гениальный менеджер подписывал игроков и через два-три месяца расторгал с ними контракты с огромными компенсационными выплатами, зная, что в клубе нет денег. Схема не очень согласуется с основами антикризисного управления.

Интересный факт — несмотря на свою роль в накоплении долгов, Ильдар Мухометов в исполнительном листе старого «Адмирала» стоит первым с суммой в 5 млн рублей. То есть при поступлении денег на счёт Ассоциации «ХК «Адмирал» выплата будет произведена ему первому. Комментарии излишни.

— Так почему вы не продали ведущих на тот момент хоккеистов «Адмирала», в числе которых Ткачёв, Саюстов, Казаков?

— Для того, чтобы кого-то продать, надо иметь желающих на рынке. Мы не идиоты, если бы перед нами ставили чемодан с деньгами, то мы бы их продали. Но никто не хотел брать. Подтверждением того является нынешняя ситуация. Вы посмотрите, от всех, кроме Владимира Ткачёва, в «Салавате Юлаеве» избавились. Порядка 20 хоккеистов из прошлого «Адмирала» на 1 октября 2018 года не имели работы в клубах КХЛ. Некоторые из них были трудоустроены в Высшей лиге. После того, как «Сибирь» возглавил Александр Андриевский, там моментально появилось сразу несколько бывших «моряков». Несложно догадаться, почему.

— И всё-таки того же Владимира Ткачёва можно было продать и получить за него деньги.

— Нельзя было продать одного Ткачёва. Начнём с того, что 1 декабря 2017 года я пришёл в команду, меня от игроков практически изолировали. Примерно до 19 декабря я вообще не взаимодействовал с хоккеистами, разбирался с рабочим штатом и хозвопросами. Но затем ситуация с Оскаром Бартулисом всколыхнула всю историю. Человек симулировал травму, полдвенадцатого ночи через юриста был подсунут подложный документ с прохождения процедуры МРТ. Это было сделано для того, чтобы мы не могли расторгнуть контракт. Это подтолкнуло нас к переговорам с Шуми Бабаевым. 20 декабря во время матча с рижским «Динамо» мы полтора часа торговались на предмет того, чтобы безболезненно убрать из «Адмирала» тех хоккеистов, которые нам не нужны. Останься эти люди в команде — наши потери были бы больше.

— Это же было на флажке перед закрытием трансферного окна?

— Именно. Кстати, у всех игроков, от которых мы отказывались, были задержки с сентября месяца.

«Мы выступаем в КХЛ, делаем свою работу»

— Сейчас «Адмиралу» что-то угрожает?

— Нет, мы выступаем в КХЛ, делаем свою работу. Лига не захотела искать взаимодействия, искать пути решения по законной выплате долгов. Моя нынешняя организация, в которой я работаю, не имеет никакого права тратить ни рубля по отношению к бывшей организации.

— Как обстоят дела в команде?

— Командой управляет главный тренер Сергей Светлов, всё хорошо. Хозяйственную деятельность я контролирую. Из-за дисквалификации разве что не могу вносить определённые изменения в ЦИБ, но ничего страшного. Ещё раз отмечу, это всё из-за позиции Кобылянского по отношению к нашему клубу. Со стороны этого человека видна только агрессия.

Спортивная школа у нас сейчас, кстати, развивается довольно интенсивно. Например, во Владивосток перевели молодёжную команду «Тайфун», и благодаря более близкой интеграции с «Адмиралом» «молодёжка» выступает в МХЛ куда более достойно, чем в прошлые годы. Показывает результат наша ДЮСШ — недавно, например, воспитанники спортшколы 2004 года рождения выиграли пять матчей из пяти на этапе первенства России. Перспективы у приморских ребят хорошие, и будет обидно, если из-за очередной дележки денег они так и не смогут реализовать свой потенциал.