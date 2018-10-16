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14:07 (мск), источник: Sport24

Комментатор «Матч ТВ» после победного гола СКА сказал в эфире: «Мы это сделали». Что это было?

Есть две версии.

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Что произошло?

В понедельник питерский СКА на своем льду принимал московский «Спартак». У самого богатого клуба КХЛ неожиданно возникли проблемы в матче с середняком Западной конференции — армейцы ушли от поражения в самой концовке третьего периода. В овертайме СКА все-таки добился своего — бросок Наиля Якупова принес одному из главных фаворитов сезона очередную победу.

Празднуя гол, форвард приложил руку к уху, а комментатор КХЛ ТВ Олег Мосалев произнес в прямо эфире: «Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы все-таки сделали это».

Видео с голом и цитатой Мосалева оперативно разлетелось по социальным сетям, а многие болельщики задались вопросом: что же это было?

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Версия 1

Мосалев топит за СКА и на эмоциях произнес эту фразу в прямом эфире

В твиттер-аккаунте La Russie parle оперативно появилось голосование по поводу того, что двигало комментатором. За 14 часов свое мнение выразили более 1100 человек, почти с двукратным преимуществом лидирует вариант «Радовался победе».

Кажется, именно этой версии придерживаются в московском «Спартаке». Сегодня в клубном твиттере красно-белых появилось такое сообщение:

«Пресс-служба клуба обсудила вчерашний репортаж из Петербурга с креативным продюсером КХЛ ТВ Дмитрием Федоровым. Позицию “Спартака” одному из руководителей хоккейного телеканала мы озвучили. Соответствующее письмо от клуба в отдел трансляций будет сегодня направлено».

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Почти все болельщики «Спартака», уверены в предвзятости Мосалева.

Версия 2

Мосалев неудачно озвучил Наиля Якупова

Текст, произнесенный Мосалевым действительно очень сильно подходит к жесту автора гола, приложившего к уху руку. К тому же, перед фразой «Мы сделали это», комментатор назвал имя и фамилию Наиля Якупова, как будто анонсируя вымышленную речь хоккеиста.

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У этой версии тоже есть немало сторонников.

СКА 3:2 ОТ
(1:1, 0:0, 1:1)
Спартак
15.10.2018, 19:30 Зрители: 11081 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Игорь Шестеркин 58:41 (И. Шестеркин 59:30) Юлиус Гудачек
1-й период
03:30 Никита Гусев
04:06 Владислав Гавриков
09:13 Сергей Плотников (В. Гавриков, А. Кузьменко)
Робин Ганзл (Мих. Григорьев, К. Даугавиньш) 12:05
2-й период
21:37 Алексей Бывальцев
Ярослав Дыбленко 32:08
3-й период
Каспарс Даугавиньш (Мих. Григорьев, Д. Калинин) 40:51
Андрей Кутейкин 46:06
54:12 Артем Зуб
Никита Филатов 58:41
59:30 Патрик Херсли (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
Овертайм
62:07 Наиль Якупов
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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