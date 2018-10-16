Комментатор «Матч ТВ» после победного гола СКА сказал в эфире: «Мы это сделали». Что это было?

Что произошло?

В понедельник питерский СКА на своем льду принимал московский «Спартак». У самого богатого клуба КХЛ неожиданно возникли проблемы в матче с середняком Западной конференции — армейцы ушли от поражения в самой концовке третьего периода. В овертайме СКА все-таки добился своего — бросок Наиля Якупова принес одному из главных фаворитов сезона очередную победу.

Празднуя гол, форвард приложил руку к уху, а комментатор КХЛ ТВ Олег Мосалев произнес в прямо эфире: «Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы все-таки сделали это».

Видео с голом и цитатой Мосалева оперативно разлетелось по социальным сетям, а многие болельщики задались вопросом: что же это было?

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Мосалев топит за СКА и на эмоциях произнес эту фразу в прямом эфире

В твиттер-аккаунте La Russie parle оперативно появилось голосование по поводу того, что двигало комментатором. За 14 часов свое мнение выразили более 1100 человек, почти с двукратным преимуществом лидирует вариант «Радовался победе».

Кажется, именно этой версии придерживаются в московском «Спартаке». Сегодня в клубном твиттере красно-белых появилось такое сообщение:

«Пресс-служба клуба обсудила вчерашний репортаж из Петербурга с креативным продюсером КХЛ ТВ Дмитрием Федоровым. Позицию “Спартака” одному из руководителей хоккейного телеканала мы озвучили. Соответствующее письмо от клуба в отдел трансляций будет сегодня направлено».

Почти все болельщики «Спартака», уверены в предвзятости Мосалева.

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Мосалев неудачно озвучил Наиля Якупова

Текст, произнесенный Мосалевым действительно очень сильно подходит к жесту автора гола, приложившего к уху руку. К тому же, перед фразой «Мы сделали это», комментатор назвал имя и фамилию Наиля Якупова, как будто анонсируя вымышленную речь хоккеиста.