Комментатор «Матч ТВ» после победного гола СКА сказал в эфире: «Мы это сделали». Что это было?
Есть две версии.
Есть две версии.
В понедельник питерский СКА на своем льду принимал московский «Спартак». У самого богатого клуба КХЛ неожиданно возникли проблемы в матче с середняком Западной конференции — армейцы ушли от поражения в самой концовке третьего периода. В овертайме СКА
Празднуя гол, форвард приложил руку к уху, а комментатор КХЛ ТВ Олег Мосалев произнес в прямо эфире: «Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы
Видео с голом и цитатой Мосалева оперативно разлетелось по социальным сетям, а многие болельщики задались вопросом: что же это было?
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Кажется, именно этой версии придерживаются в московском «Спартаке». Сегодня в клубном твиттере
«Пресс-служба клуба обсудила вчерашний репортаж из Петербурга с креативным продюсером КХЛ ТВ Дмитрием Федоровым. Позицию “Спартака” одному из руководителей хоккейного телеканала мы озвучили. Соответствующее письмо от клуба в отдел трансляций будет сегодня направлено».
Почти все болельщики «Спартака», уверены в предвзятости Мосалева.
Текст, произнесенный Мосалевым действительно очень сильно подходит к жесту автора гола, приложившего к уху руку. К тому же, перед фразой «Мы сделали это», комментатор назвал имя и фамилию Наиля Якупова, как будто анонсируя вымышленную речь хоккеиста.
У этой версии тоже есть немало сторонников.
|Илья Воробьев
|Вадим Епанчинцев
|Игорь Шестеркин 58:41 (И. Шестеркин 59:30)
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|03:30
|Никита Гусев
|04:06
|Владислав Гавриков
|09:13
|Сергей Плотников (В. Гавриков, А. Кузьменко)
|Робин Ганзл (Мих. Григорьев, К. Даугавиньш)
|12:05
|2-й период
|21:37
|Алексей Бывальцев
|Ярослав Дыбленко
|32:08
|3-й период
|Каспарс Даугавиньш (Мих. Григорьев, Д. Калинин)
|40:51
|Андрей Кутейкин
|46:06
|54:12
|Артем Зуб
|Никита Филатов
|58:41
|59:30
|Патрик Херсли (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
|Овертайм
|62:07
|Наиль Якупов
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)