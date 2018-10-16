«Барыс» нанес поражение команде Доуса и прервал ее серию из 18 побед

Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 16 октября, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

У «Барыса» дубль оформил Патрик Кормье. На 15-й минуте канадский форвард забил в равных составах, а на 26-й — отличился в большинстве.

В третьем периоде «Авто» удалось сократить отставание. С передачи нападающего сборной Казахстана и экс-капитана «Барыса» Найджела Доуса на 45-й минуте в большинстве забил Франсис Паре.

Таким образом, «Барыс» нанес «Авто» первое поражение в сезоне и прервал его серию из 18 подряд побед. Клуб из Екатеринбурга не смог повторить рекорд СКА, который в прошлом году выдал 20-матчевую победную серию.