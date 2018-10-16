«Барыс» нанес поражение команде Доуса и прервал ее серию из 18 побед
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Автомобилист» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Автомобилист» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 16 октября, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
У «Барыса» дубль оформил Патрик Кормье. На 15-й минуте канадский форвард забил в равных составах, а на 26-й — отличился в большинстве.
В третьем периоде «Авто» удалось сократить отставание. С передачи нападающего сборной Казахстана и
Таким образом, «Барыс» нанес «Авто» первое поражение в сезоне и прервал его серию из 18 подряд побед. Клуб из Екатеринбурга не смог повторить рекорд СКА, который в прошлом году выдал 20-матчевую победную серию.
Следующий матч «Барыс» проведет 18 октября в Челябинске против «Трактора». Эта игра станет последней в гостевой серии и начнется в 20:00 по времени Астаны.
|Автомобилист
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1:2
(0:1, 0:1, 1:0)
|Барыс
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Скабелка
|Якуб Коварж 58:06
|Доминик Граховина
|1-й период
|Патрис Кормье (Д. Дитц, Р. Старченко)
|14:43
|Алексей Маклюков
|15:42
|2-й период
|25:28
|Кирилл Лямин
|Патрис Кормье (А. Петерссон, Р. Старченко)
|25:48
|26:57
|Денис Бодров
|Патрис Кормье
|31:01
|34:59
|Никита Трямкин
|3-й период
|Даррен Дитц
|44:07
|44:29
|Франсис Паре (Н. Доус)
|50:11
|Егор Миловзоров
|Патрис Кормье
|53:49
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)