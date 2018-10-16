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19:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» нанес поражение команде Доуса и прервал ее серию из 18 побед

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Автомобилист» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 16 октября, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

У «Барыса» дубль оформил Патрик Кормье. На 15-й минуте канадский форвард забил в равных составах, а на 26-й — отличился в большинстве.

В третьем периоде «Авто» удалось сократить отставание. С передачи нападающего сборной Казахстана и экс-капитана «Барыса» Найджела Доуса на 45-й минуте в большинстве забил Франсис Паре.

Таким образом, «Барыс» нанес «Авто» первое поражение в сезоне и прервал его серию из 18 подряд побед. Клуб из Екатеринбурга не смог повторить рекорд СКА, который в прошлом году выдал 20-матчевую победную серию.

Следующий матч «Барыс» проведет 18 октября в Челябинске против «Трактора». Эта игра станет последней в гостевой серии и начнется в 20:00 по времени Астаны.

Автомобилист 1:2
(0:1, 0:1, 1:0)
Барыс
16.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Андрей Скабелка
Вратари
Якуб Коварж 58:06 Доминик Граховина
1-й период
Патрис Кормье (Д. Дитц, Р. Старченко) 14:43
Алексей Маклюков 15:42
2-й период
25:28 Кирилл Лямин
Патрис Кормье (А. Петерссон, Р. Старченко) 25:48
26:57 Денис Бодров
Патрис Кормье 31:01
34:59 Никита Трямкин
3-й период
Даррен Дитц 44:07
44:29 Франсис Паре (Н. Доус)
50:11 Егор Миловзоров
Патрис Кормье 53:49
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
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