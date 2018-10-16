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20:34 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» не имеет претензий к работе комментатора на матче КХЛ со СКА

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский «Спартак» не имеет замечаний к работе телекомментатора «КХЛ-ТВ» Олега Мосалева на матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт- петербургским СКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник в матче чемпионата КХЛ СКА обыграл на своей площадке «Спартак» со счетом 3:2 в дополнительное время. Позднее «Спартак» в Twiiter сообщил, что клуб обсудил репортаж Мосалева с креативным продюсером КХЛ-ТВ Дмитрием Федоровым, речь идет об эпизоде, когда после своего победного гола в овертайме матча Якупов образно приставил крагу к уху, обратившись таким образом к своим болельщикам. В этот момент Мосалев сказал: «Слышите меня, болельщики, мы все-таки сделали это!» Клуб озвучил свою позицию и сообщил, что направит соответствующее письмо в отдел трансляций канала.

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«У нас нет претензий ни к комментатору, ни к каналу по прошедшему репортажу. Мы спокойно проговорили данную ситуацию, пообщались в том числе и с Олегом. Как нам кажется, это был не самый удачный его ход, возможно, Олег не понимал, что его слова могли вызвать такую реакцию среди болельщиков “Спартака”. Но, конечно, мы понимаем, что комментатор использовал прием, а не радовался забитому голу и не говорил от своего лица или лица канала», — сказали в пресс-службе.

Пресс-служба канала «Матч-ТВ», который является владельцем хоккейного телеканала, сообщила ТАСС, что комментатор решил обыграть ситуацию с голом Якупова. «Это обычный профессиональный прием, вымышленная прямая речь игрока Наиля Якупова, как бы он мог обратиться к болельщикам СКА лично. Комментаторы часто интерпретируют жесты и мимику спортсменов, арбитров, а также то, что они, возможно, говорят, — это совершенно нормально и естественно для репортажа», — сказал собеседник агентства.

«Олег Мосалев, помимо того, что работает комментатором, также является профессиональным актером и всегда немного играет на зрителя. Именно этим он и нравится аудитории. Далеко не первый раз он применяет подобный прием — предполагаемая речь героя эпизода», — подчеркнули в пресс-службе телеканала.

СКА 3:2 ОТ
(1:1, 0:0, 1:1)
Спартак
15.10.2018, 19:30 Зрители: 11081 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Игорь Шестеркин 58:41 (И. Шестеркин 59:30) Юлиус Гудачек
1-й период
03:30 Никита Гусев
04:06 Владислав Гавриков
09:13 Сергей Плотников (В. Гавриков, А. Кузьменко)
Робин Ганзл (Мих. Григорьев, К. Даугавиньш) 12:05
2-й период
21:37 Алексей Бывальцев
Ярослав Дыбленко 32:08
3-й период
Каспарс Даугавиньш (Мих. Григорьев, Д. Калинин) 40:51
Андрей Кутейкин 46:06
54:12 Артем Зуб
Никита Филатов 58:41
59:30 Патрик Херсли (Д. Хафизуллин, П. Дацюк)
Овертайм
62:07 Наиль Якупов
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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