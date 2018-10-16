«Спартак» не имеет претензий к работе комментатора на матче КХЛ со СКА

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в матче чемпионата КХЛ СКА обыграл на своей площадке «Спартак» со счетом 3:2 в дополнительное время. Позднее «Спартак» в Twiiter сообщил, что клуб обсудил репортаж Мосалева с креативным продюсером КХЛ-ТВ Дмитрием Федоровым, речь идет об эпизоде, когда после своего победного гола в овертайме матча Якупов образно приставил крагу к уху, обратившись таким образом к своим болельщикам. В этот момент Мосалев сказал: «Слышите меня, болельщики, мы все-таки сделали это!» Клуб озвучил свою позицию и сообщил, что направит соответствующее письмо в отдел трансляций канала.

«У нас нет претензий ни к комментатору, ни к каналу по прошедшему репортажу. Мы спокойно проговорили данную ситуацию, пообщались в том числе и с Олегом. Как нам кажется, это был не самый удачный его ход, возможно, Олег не понимал, что его слова могли вызвать такую реакцию среди болельщиков “Спартака”. Но, конечно, мы понимаем, что комментатор использовал прием, а не радовался забитому голу и не говорил от своего лица или лица канала», — сказали в пресс-службе.

Пресс-служба канала «Матч-ТВ», который является владельцем хоккейного телеканала, сообщила ТАСС, что комментатор решил обыграть ситуацию с голом Якупова. «Это обычный профессиональный прием, вымышленная прямая речь игрока Наиля Якупова, как бы он мог обратиться к болельщикам СКА лично. Комментаторы часто интерпретируют жесты и мимику спортсменов, арбитров, а также то, что они, возможно, говорят, — это совершенно нормально и естественно для репортажа», — сказал собеседник агентства.