Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА3
Куньлунь4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Слован4
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс2
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь4
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн1
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
19:00
Динамо Р0
Амур1
Хоккей. НХЛ
17.10
Нью-Джерси Дэвилз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
17.10
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
17.10
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
17.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист1
Барыс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург МгОТ1
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ2
Сибирь1
Хоккей. НХЛ
17.10
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
17.10
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
17.10
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» прокомментировал победу над лидирующей в КХЛ командой Доуса

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Автомобилистом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: Vesti.kz

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба. Этот результат нанес «Авто» первое поражение в сезоне и прервал его победную серию из 18 матчей.

«Хорошая игра. Не секрет, что сейчас все команды, играя с “Автомобилистом”, хотят остановить их. Мы готовились, довольны этим моментом. Игра была равной, моменты были у обеих команд, нам удалось забить на один гол больше. Благодарю игроков, вратаря — это командная победа», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

Исход матча прокомментировал и главный тренер «Авто» Андрей Мартемьянов, который признался, что из-за беспроигрышной серии команда ощущала давление.

«Во-первых, хочу поздравить соперника с победой. В желании победить, по самоотдаче я свою команду упрекнуть не могу. Играли кто как мог, настолько, насколько было сил, четвертый матч за неделю, не хватило концентрации в нужные моменты.

Как сказал коллега, они забили на один гол больше, поэтому победили. Я считаю, что соперник сегодня сыграл в обороне на очень серьезном уровне, нам не удалось пробиться на пятак, взломать эшелонированную оборону, а они использовали свои моменты. Нам не удалось переломить ход матча, не физически, а даже психологически не смогли.

Груз теперь спал, потому что все-таки давление нагнеталось со всех сторон в связи с этой серией. Я благодарен команде за четыре последних матча, претензий у меня к ним нет.

Отметим, что за «Автомобилист» выступает нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, которые предыдущие семь сезонов выступал за «Барыс» и был его капитаном. Он впервые в карьере сыграл против астанинского клуба и отметился голевой передачей.

Автомобилист 1:2
(0:1, 0:1, 1:0)
Барыс
16.10.2018, 17:00 Зрители: 5545 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Андрей Скабелка
Вратари
Якуб Коварж 58:06 Доминик Граховина
1-й период
Патрис Кормье (Д. Дитц, Р. Старченко) 14:43
Алексей Маклюков 15:42
2-й период
25:28 Кирилл Лямин
Патрис Кормье (А. Петерссон, Р. Старченко) 25:48
26:57 Денис Бодров
Патрис Кормье 31:01
34:59 Никита Трямкин
3-й период
Даррен Дитц 44:07
44:29 Франсис Паре (Н. Доус)
50:11 Егор Миловзоров
Патрис Кормье 53:49
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лучший бомбардир КПЛ забил гол лидеру группы и покинул поле на носилках в матче Лиги наций
«Мы обратимся к приставам»: подробности дел Глушакова и Тарасова
Мамаев на очной ставке предложил потерпевшим примирение
СМИ сомневаются, что Нурмагомедов выйдет против Мейвезера
Футболисты молодежной сборной России не смогли пробиться на Евро
Победная серия «Автомобилиста» в КХЛ прервалась в 19-м матче
«Анжи» нашел деньги на самолет, но может не выйти на матч с ЦСКА
«Спартак» не имеет претензий к комментатору матча против СКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь