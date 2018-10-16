Тренер «Барыса» прокомментировал победу над лидирующей в КХЛ командой Доуса

Источник: Vesti.kz

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба. Этот результат нанес «Авто» первое поражение в сезоне и прервал его победную серию из 18 матчей.

«Хорошая игра. Не секрет, что сейчас все команды, играя с “Автомобилистом”, хотят остановить их. Мы готовились, довольны этим моментом. Игра была равной, моменты были у обеих команд, нам удалось забить на один гол больше. Благодарю игроков, вратаря — это командная победа», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

Исход матча прокомментировал и главный тренер «Авто» Андрей Мартемьянов, который признался, что из-за беспроигрышной серии команда ощущала давление.

«Во-первых, хочу поздравить соперника с победой. В желании победить, по самоотдаче я свою команду упрекнуть не могу. Играли кто как мог, настолько, насколько было сил, четвертый матч за неделю, не хватило концентрации в нужные моменты.

Как сказал коллега, они забили на один гол больше, поэтому победили. Я считаю, что соперник сегодня сыграл в обороне на очень серьезном уровне, нам не удалось пробиться на пятак, взломать эшелонированную оборону, а они использовали свои моменты. Нам не удалось переломить ход матча, не физически, а даже психологически не смогли.

Груз теперь спал, потому что все-таки давление нагнеталось со всех сторон в связи с этой серией. Я благодарен команде за четыре последних матча, претензий у меня к ним нет.