Тренер «Барыса» прокомментировал победу над лидирующей в КХЛ командой Доуса
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Автомобилистом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Автомобилистом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба. Этот результат нанес «Авто» первое поражение в сезоне и прервал его победную серию из 18 матчей.
«Хорошая игра. Не секрет, что сейчас все команды, играя с “Автомобилистом”, хотят остановить их. Мы готовились, довольны этим моментом. Игра была равной, моменты были у обеих команд, нам удалось забить на один гол больше. Благодарю игроков, вратаря — это командная победа», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».
Исход матча прокомментировал и главный тренер «Авто» Андрей Мартемьянов, который признался, что
«Во-первых, хочу поздравить соперника с победой. В желании победить, по самоотдаче я свою команду упрекнуть не могу. Играли кто как мог, настолько, насколько было сил, четвертый матч за неделю, не хватило концентрации в нужные моменты.
Как сказал коллега, они забили на один гол больше, поэтому победили. Я считаю, что соперник сегодня сыграл в обороне на очень серьезном уровне, нам не удалось пробиться на пятак, взломать эшелонированную оборону, а они использовали свои моменты. Нам не удалось переломить ход матча, не физически, а даже психологически не смогли.
Груз теперь спал, потому что
Отметим, что за «Автомобилист» выступает нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, которые предыдущие семь сезонов выступал за «Барыс» и был его капитаном. Он впервые в карьере сыграл против астанинского клуба и отметился голевой передачей.
|Автомобилист
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1:2
(0:1, 0:1, 1:0)
|Барыс
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Скабелка
|Якуб Коварж 58:06
|Доминик Граховина
|1-й период
|Патрис Кормье (Д. Дитц, Р. Старченко)
|14:43
|Алексей Маклюков
|15:42
|2-й период
|25:28
|Кирилл Лямин
|Патрис Кормье (А. Петерссон, Р. Старченко)
|25:48
|26:57
|Денис Бодров
|Патрис Кормье
|31:01
|34:59
|Никита Трямкин
|3-й период
|Даррен Дитц
|44:07
|44:29
|Франсис Паре (Н. Доус)
|50:11
|Егор Миловзоров
|Патрис Кормье
|53:49
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)