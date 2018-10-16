Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Встреча с москвичами завершала очередную домашнюю серию «зубров», и они очень хотели порадовать своих болельщиков хорошей игрой и победой. К этому же стремились и гости, которые выступают также неудачно, в связи с чем в команде недавно произошла смена тренера. Место Владимира Воробьева в начале октября занял опытнейший наставник Владимир Крикунов, в разные годы работавший в минском «Динамо» и сборной Беларуси.
Оба сегодняшних соперника стремились как можно быстрее открыть счет, поэтому игра сразу пошла на встречных атакующих курсах. Однако в первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Это случилось только в середине второй трети матча, когда ворота гостей поразил Денис Осипов.
Минчане продолжали атаковать, гости не собирались сдаваться, и вскоре Вадим Шипачев сравнял счет — 1:1.
В третьем периоде москвичи вышли вперед, когда Микс Индрашис воспользовался ошибкой хозяев в обороне. Минчане пытались догнать соперников, заменив вратаря шестым полевым игроком, но получили шайбу в пустые ворота — 1:3.
После 18 проведенных игр у команды Горди Дуайера осталось 11 очков. Она занимает 12-е, последнее место в турнирной таблице Западной конференции.
Теперь минские динамовцы отправятся в выездное турне: 20 октября им предстоит встреча в Новосибирске с «Сибирью», 22 октября — матч в Астане с «Барысом», 24 октября — поединок в Омске с «Авангардом». Ближайший поединок в Минске «зубры» проведут 29 октября против хабаровского «Амура».