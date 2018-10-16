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22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели 7-е поражение подряд в матчах чемпионата КХЛ, уступив на своей площадке московским одноклубникам со счетом 1:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Встреча с москвичами завершала очередную домашнюю серию «зубров», и они очень хотели порадовать своих болельщиков хорошей игрой и победой. К этому же стремились и гости, которые выступают также неудачно, в связи с чем в команде недавно произошла смена тренера. Место Владимира Воробьева в начале октября занял опытнейший наставник Владимир Крикунов, в разные годы работавший в минском «Динамо» и сборной Беларуси.

Оба сегодняшних соперника стремились как можно быстрее открыть счет, поэтому игра сразу пошла на встречных атакующих курсах. Однако в первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Это случилось только в середине второй трети матча, когда ворота гостей поразил Денис Осипов.

Минчане продолжали атаковать, гости не собирались сдаваться, и вскоре Вадим Шипачев сравнял счет — 1:1.

В третьем периоде москвичи вышли вперед, когда Микс Индрашис воспользовался ошибкой хозяев в обороне. Минчане пытались догнать соперников, заменив вратаря шестым полевым игроком, но получили шайбу в пустые ворота — 1:3.

После 18 проведенных игр у команды Горди Дуайера осталось 11 очков. Она занимает 12-е, последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Теперь минские динамовцы отправятся в выездное турне: 20 октября им предстоит встреча в Новосибирске с «Сибирью», 22 октября — матч в Астане с «Барысом», 24 октября — поединок в Омске с «Авангардом». Ближайший поединок в Минске «зубры» проведут 29 октября против хабаровского «Амура».

Динамо Мн 1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
ХК Динамо
16.10.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Владимир Крикунов
Вратари
Юнас Энрот 57:56 (Ю. Энрот 58:21-59:16) Иван Бочаров
1-й период
07:10 Олег Евенко
15:26 Артем Волков
Дмитрий Кагарлицкий 15:26
Алексей Пепеляев 19:12
2-й период
28:32 Денис Осипов (И. Хохлов)
Вадим Шипачев 34:37
3-й период
Микс Индрашис (А. Алексеев) 54:45
Андрей I Алексеев (Д. Сидляров, М. Индрашис) п.в. 58:21
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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