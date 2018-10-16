Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

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Встреча с москвичами завершала очередную домашнюю серию «зубров», и они очень хотели порадовать своих болельщиков хорошей игрой и победой. К этому же стремились и гости, которые выступают также неудачно, в связи с чем в команде недавно произошла смена тренера. Место Владимира Воробьева в начале октября занял опытнейший наставник Владимир Крикунов, в разные годы работавший в минском «Динамо» и сборной Беларуси.

Оба сегодняшних соперника стремились как можно быстрее открыть счет, поэтому игра сразу пошла на встречных атакующих курсах. Однако в первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Это случилось только в середине второй трети матча, когда ворота гостей поразил Денис Осипов.

Минчане продолжали атаковать, гости не собирались сдаваться, и вскоре Вадим Шипачев сравнял счет — 1:1.

В третьем периоде москвичи вышли вперед, когда Микс Индрашис воспользовался ошибкой хозяев в обороне. Минчане пытались догнать соперников, заменив вратаря шестым полевым игроком, но получили шайбу в пустые ворота — 1:3.

После 18 проведенных игр у команды Горди Дуайера осталось 11 очков. Она занимает 12-е, последнее место в турнирной таблице Западной конференции.