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22:48 (мск), источник: ТАСС

«Куньлунь» переиграл ЦСКА в КХЛ, прервав 12-матчевую победную серию армейцев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами у «Куньлуня» отметились Олли Палола (2-я и 45-я минуты), Тейлор Бек (13), Виктор Бартли (33). В составе ЦСКА голы на счету Кирилла Капризова (28), набравшего очки в седьмом матче подряд (5 шайб + 5 передач) и Константина Окулова (53, 59). Также арбитр отменил одну из шайб армейцев после видеоповтора, определив положение «вне игры».

«Куньлунь» прервал 12-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась с гостевой победы над «Адмиралом» из Владивостока 17 сентября.

«Куньлунь» после 18 матчей набрал 19 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции, ЦСКА остается лидером Западной конференции с 30 очками в активе после 19 игр. Следующий матч «Куньлунь» проведет на домашнем льду с «Нефтехимиком» 20 октября, ЦСКА днем ранее сыграет в гостях с «Сочи».

Результаты других матчей дня:

  • «Трактор» (Челябинск) — Сибирь (Новосибирск) — 2:1 Б;.
  • «Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1;.
  • «Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3;.
  • «Витязь» (Московская область) — «Северсталь» — 4:1;.
  • «Слован» (Братислава) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3.
ЦСКА 3:4
(0:2, 1:1, 2:1)
Куньлунь
16.10.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Юсси Тапола
Вратари
Илья Сорокин 57:21 (И.И. Сорокин 58:46-59:24) Барри Браст
1-й период
Олли Палола (П. Лунд) 01:05
11:12
Тэйлор Бек (М-А. Граньяни) 12:03
2-й период
Брэндон Йип 23:36
27:21 Кирилл Капризов (М. Григоренко)
Виктор Бартли (Т. Бек, Л. Локхарт) 32:23
3-й период
42:35 Алексей Марченко
Олли Палола (В. Лаюнен, М. Латта) 44:02
Кори Кейн 48:29
52:06 Константин Окулов (А. Марченко)
Томаш Кундратек 52:53
58:46 Константин Окулов (Н.Д. Нестеров, К. Капризов)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Андреас Харнебринг (Швеция)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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