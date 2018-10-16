«Куньлунь» переиграл ЦСКА в КХЛ, прервав 12-матчевую победную серию армейцев

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами у «Куньлуня» отметились Олли Палола (2-я и 45-я минуты), Тейлор Бек (13), Виктор Бартли (33). В составе ЦСКА голы на счету Кирилла Капризова (28), набравшего очки в седьмом матче подряд (5 шайб + 5 передач) и Константина Окулова (53, 59). Также арбитр отменил одну из шайб армейцев после видеоповтора, определив положение «вне игры».

«Куньлунь» прервал 12-матчевую победную серию ЦСКА, которая началась с гостевой победы над «Адмиралом» из Владивостока 17 сентября.

«Куньлунь» после 18 матчей набрал 19 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции, ЦСКА остается лидером Западной конференции с 30 очками в активе после 19 игр. Следующий матч «Куньлунь» проведет на домашнем льду с «Нефтехимиком» 20 октября, ЦСКА днем ранее сыграет в гостях с «Сочи».

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