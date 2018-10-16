Дуайер — о серии из семи поражений: Важно оставаться позитивными

Источник: РИА "Новости"

«Была равная игра. К сожалению, она не была такая зрелищная, как хотели бы болельщики. Команды играли очень плотно и не создавали много моментов у ворот друг друга. Важную роль сыграла обрезка в втором периоде, после которой забросил Шипачев. В третьем периоде тоже совершили результативную ошибку. Эти два момента решили исход матча. Мы очень разочарованы результатом и игрой.

Что делать дальше? Остается работать и улучшать игру во всех компонентах. У нас будет день, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Домашняя серия не порадовала нас результатом. Важно оставаться позитивными и не загружать ребят, чтобы те настраивались на следующие игры. Очень важно поддержать ребят и продолжать работать и игроками.