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16 октября, источник: Чемпионат.com

Дуайер — о серии из семи поражений: Важно оставаться позитивными

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от московского (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Была равная игра. К сожалению, она не была такая зрелищная, как хотели бы болельщики. Команды играли очень плотно и не создавали много моментов у ворот друг друга. Важную роль сыграла обрезка в втором периоде, после которой забросил Шипачев. В третьем периоде тоже совершили результативную ошибку. Эти два момента решили исход матча. Мы очень разочарованы результатом и игрой.

Что делать дальше? Остается работать и улучшать игру во всех компонентах. У нас будет день, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Домашняя серия не порадовала нас результатом. Важно оставаться позитивными и не загружать ребят, чтобы те настраивались на следующие игры. Очень важно поддержать ребят и продолжать работать и игроками.

В этом сезоне большую роль играет длинная скамейка. Нам не хватает кого-то на место Бо Беннетта и мы работаем над его заменой. Возможно, скоро мы введем в состав несколько молодых игроков. Я думаю, что в ближайшем будущем все получится", — цитирует тренера официальный сайт команды.

Динамо Мн 1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
ХК Динамо
16.10.2018, 19:30 Зрители: 9194 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Владимир Крикунов
Вратари
Юнас Энрот 57:56 (Ю. Энрот 58:21-59:16) Иван Бочаров
1-й период
07:10 Олег Евенко
15:26 Артем Волков
Дмитрий Кагарлицкий 15:26
Алексей Пепеляев 19:12
2-й период
26:13
28:32 Денис Осипов (И. Хохлов)
Вадим Шипачев 34:37
3-й период
41:19 Андрей Костицын
Илья Никулин 54:13
54:32 Кристиан Хенкель
Микс Индрашис (А. Алексеев) 54:45
Андрей I Алексеев (Д. Сидляров, М. Индрашис) п.в. 58:21
Даниил Тарасов 58:54
Илья Никулин 59:34
Статистика
8 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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