Дуайер — о серии из семи поражений: Важно оставаться позитивными
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от московского (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от московского (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Была равная игра. К сожалению, она не была такая зрелищная, как хотели бы болельщики. Команды играли очень плотно и не создавали много моментов у ворот друг друга. Важную роль сыграла обрезка в втором периоде, после которой забросил Шипачев. В третьем периоде тоже совершили результативную ошибку. Эти два момента решили исход матча. Мы очень разочарованы результатом и игрой.
Что делать дальше? Остается работать и улучшать игру во всех компонентах. У нас будет день, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Домашняя серия не порадовала нас результатом. Важно оставаться позитивными и не загружать ребят, чтобы те настраивались на следующие игры. Очень важно поддержать ребят и продолжать работать и игроками.
В этом сезоне большую роль играет длинная скамейка. Нам не хватает
|Горди Дуайер
|Владимир Крикунов
|Юнас Энрот 57:56 (Ю. Энрот 58:21-59:16)
|Иван Бочаров
|1-й период
|07:10
|Олег Евенко
|15:26
|Артем Волков
|Дмитрий Кагарлицкий
|15:26
|Алексей Пепеляев
|19:12
|2-й период
|26:13
|28:32
|Денис Осипов (И. Хохлов)
|Вадим Шипачев
|34:37
|3-й период
|41:19
|Андрей Костицын
|Илья Никулин
|54:13
|54:32
|Кристиан Хенкель
|Микс Индрашис (А. Алексеев)
|54:45
|Андрей I Алексеев (Д. Сидляров, М. Индрашис)
|п.в.
|58:21
|Даниил Тарасов
|58:54
|Илья Никулин
|59:34
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)