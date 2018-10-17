Ирония судьбы, или как «Барыс» обыграл команду Доуса и прервал победную серию лидера КХЛ

Накануне в Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ произошла, пожалуй, главная сенсация этого сезона. Местный «Автомобилист», до этого шедший без поражений, уступил астанинскому «Барысу» со счетом 1:2.

Таким образом, «Барыс» нанес «Авто» первое поражение в сезоне и прервал его серию из 18 подряд побед. Клуб из Екатеринбурга не смог повторить рекорд СКА, который в прошлом году выдал 20-матчевую победную серию.

Вот что по этому поводу пишут российские СМИ.

«Героем вечера стал «Барыс», переживший в этом году крутую перезагрузку, сменивший тренера. Клуб возглавил Андрей Скабелка и начал ставить своей команде скоростной, агрессивный, вертикальный хоккей. Может, такой «Барыс» и не выиграет Кубок Гагарина. Но крови попортит много, и его жертвами в этом сезоне уже стали чемпион «Ак Барс» (4:3 бул.), московское «Динамо» (3:2 ОТ), а в начале октября казахстанский клуб едва не зацепил ЦСКА (2:3 ОТ).

И вот теперь — «Автомобилист» (2:1), за который по иронии судьбы играл Найджел Доус. Канадский форвард не просто провел семь сезонов за «Барыс», но и принял гражданство Казахстана, чтобы выступать за сборную. Однако со скандалом уехал из Астаны, когда его публично оскорбили в руководстве «Барыса»: мол, легионер не выкладывается, не хочет играть.

Этот «Автомобилист» не был похож на асфальтоукладочный каток, как СКА в прошлом сезоне. Там собрали лучших хоккеистов страны, 15 человек из того состава поехали в Корею и завоевали золото Олимпиады. Не было никаких вопросов, почему Питер победил 20 раз подряд.

От Екатеринбурга такого не ждали. Но все сложилось хорошо. Сильное звено легионеров, грамотный тренер, качественный подбор игроков, нормальный бюджет, финансовая поддержка. И удачный календарь — заметьте, «Автомобилист» за эти 18 победных матчей не играл со СКА и своим главным преследователем «Авангардом», да и с чемпионом «Ак Барсом» не встречался. Восемь побед из 18-ти были одержаны над клубами, которые в прошлом сезоне не попали в плей-офф.

В общем, ничего страшного не произошло. «Автомобилист» и должен был однажды проиграть. Главное — то, что команда покажет в плей-офф, — пишет «Советский Спорт».

И все-таки «Автомобилисту» не удалось добраться до рекорда СКА. В двух шагах от достижения петербургского клуба команда Андрея Мартемьянова была остановлена «Барысом». Могильщиком уральцев стал канадский форвард Патрис Кормье, который забросил свои 8-ю и 9-ю шайбы в этом сезоне.

«Автомобилист» уже спасался в похожей ситуации, когда победная серия был еще далеко не столь длинной: в десятом матче сезона дома лидер чемпионата уступал «Локомотиву» 1:4, но отыграл три шайбы, перевел игру в овертайм и вырвал там победу. Франсис Паре отквитал один гол во встрече с «Барысом», но повторить камбэк хозяевам на этот раз не удалось.