«Филадельфия» обыграла «Флориду», Дадонов забросил шайбу
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на своей арене нанесли поражение «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на своей арене нанесли поражение «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Филадельфии, завершилась победой хозяев со счетом 6:5 (0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Филадельфии» дубли сделали Уэйн Симмондс (22-я и 36-я минуты) и Клод Жиру (29, 38), еще одну шайбу забросил Джордан Уил (26).
У «Флориды», которая потерпела четвертое поражение подряд, отличились Фрэнк Ватрано (18, 33), Александр Барков (38, 49) и Евгений Дадонов (46), передачу которому сделал его соотечественник Богдан Киселевич. Победу «Филадельфии» в серии буллитов принес бросок Уила.
В другом матче дня «Тампа» дома обыграла «Каролину» — 4:2. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Каролины» Валентин Зыков отдали по одной голевой передаче.
|Филадельфия Флайерз
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6:5 Б
(0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0)
|Флорида Пантерз
|Дэйв Хэкстол
|Боб Бонер
|Брайан Эллиотт 45:06 (К. Пикар 45:06)
|Майкл Хатчинсон
|1-й период
|12:20
|Трэвис Конекны
|Аарон Экблад
|15:40
|Фрэнк Ватрано (Дж. Маккэн, Д. Мальгин)
|17:58
|2-й период
|21:18
|Уэйн Симмондс (Т. Санхейм, Р. Гудас)
|25:54
|Джордан Уил (Р. Хегг, Т. Конекны)
|26:27
|Уэйн Симмондс
|28:50
|Клод Жиру
|Фрэнк Ватрано (Дж. Маккэн, М. Пайсик)
|32:31
|35:29
|Уэйн Симмондс (С. Лотон, К. Фолин)
|37:03
|Клод Жиру (Дж. Уил, Ш. Гостисбеер)
|37:23
|Роберт Хегг
|37:23
|Уэйн Симмондс
|37:23
|Уэйн Симмондс
|Алекс Петровик
|37:23
|Алекс Петровик
|37:23
|Александр Барков (М. Хоффман, К. Яндл)
|37:31
|3-й период
|Евгений Дадонов (Б. Киселевич, Т. Брауэр)
|45:06
|Александр Барков (К. Яндл)
|48:07
|Овертайм
|Майк I Хоффман
|61:55
|Дж. Уил
|18
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Жиру (Филадельфия Флайерз), А. Барков (Флорида Пантерз), У. Симмондс (Филадельфия Флайерз)