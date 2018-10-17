«Филадельфия» обыграла «Флориду», Дадонов забросил шайбу

Встреча, прошедшая во вторник в Филадельфии, завершилась победой хозяев со счетом 6:5 (0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Филадельфии» дубли сделали Уэйн Симмондс (22-я и 36-я минуты) и Клод Жиру (29, 38), еще одну шайбу забросил Джордан Уил (26).