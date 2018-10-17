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10:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Филадельфия» обыграла «Флориду», Дадонов забросил шайбу

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на своей арене нанесли поражение «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая во вторник в Филадельфии, завершилась победой хозяев со счетом 6:5 (0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Филадельфии» дубли сделали Уэйн Симмондс (22-я и 36-я минуты) и Клод Жиру (29, 38), еще одну шайбу забросил Джордан Уил (26).

У «Флориды», которая потерпела четвертое поражение подряд, отличились Фрэнк Ватрано (18, 33), Александр Барков (38, 49) и Евгений Дадонов (46), передачу которому сделал его соотечественник Богдан Киселевич. Победу «Филадельфии» в серии буллитов принес бросок Уила.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Тампа» дома обыграла «Каролину» — 4:2. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Каролины» Валентин Зыков отдали по одной голевой передаче.

Филадельфия Флайерз 6:5 Б
(0:1, 5:2, 0:2, 0:0, 1:0)
Флорида Пантерз
17.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Боб Бонер
Вратари
Брайан Эллиотт 45:06 (К. Пикар 45:06) Майкл Хатчинсон
1-й период
12:20 Трэвис Конекны
Аарон Экблад 15:40
Фрэнк Ватрано (Дж. Маккэн, Д. Мальгин) 17:58
2-й период
21:18 Уэйн Симмондс (Т. Санхейм, Р. Гудас)
25:54 Джордан Уил (Р. Хегг, Т. Конекны)
26:27 Уэйн Симмондс
28:50 Клод Жиру
Фрэнк Ватрано (Дж. Маккэн, М. Пайсик) 32:31
35:29 Уэйн Симмондс (С. Лотон, К. Фолин)
37:03 Клод Жиру (Дж. Уил, Ш. Гостисбеер)
37:23 Роберт Хегг
37:23 Уэйн Симмондс
37:23 Уэйн Симмондс
Алекс Петровик 37:23
Алекс Петровик 37:23
Александр Барков (М. Хоффман, К. Яндл) 37:31
3-й период
Евгений Дадонов (Б. Киселевич, Т. Брауэр) 45:06
Александр Барков (К. Яндл) 48:07
Овертайм
Майк I Хоффман 61:55
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Уил
Статистика
18 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Жиру (Филадельфия Флайерз), А. Барков (Флорида Пантерз), У. Симмондс (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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