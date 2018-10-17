От Майоне до Кадейкина: игроки, удивившие в первые месяцы сезона КХЛ
Два суперлегионера и новые лица для сборной России.
Два суперлегионера и новые лица для сборной России.
Перед сезоном Бобков рассматривался в роли сменщика Карри Рямё, но ещё до травмы финна стал показывать надёжную и стабильную игру. В итоге Бобков заслужил доверие Боба Хартли, успел сыграть два матча на ноль, а «Авангард» идёт на втором месте в Восточной конференции.
«Игорь цепляется за ту возможность, которая у него появилась, проявляет себя. Травма Рямё — это печально, но теперь у талантливого российского вратаря появился шанс заявить о себе очень серьёзно. Бобков вполне может добиться больших высот, он габаритный парень, грамотно играет в воротах, очень терпеливо. Видно, что человек здорово потрудился на «предсезонке», — высказал своё мнение об игре Бобкова Петерис Скудра.
«Я действительно впечатлён его выступлением. Думаю, он один из лучших атакующих защитников. Он даёт отличный пас из своей зоны, прекрасно смотрится и в равных составах, и в меньшинстве. Думаю, он отличная находка для рижского «Динамо», — игрой канадского защитника оказался впечатлён даже главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.
Майоне входит в число лучших бомбардиров сезона, отставая от лидера Никиты Гусева всего на одно очко. Защитник рижан не обладает такой мощью как его коллега из СКА Патрик Херсли, иногда заигрывается, но компенсирует это шикарными передачами и атакующими действиями. В прошлом сезоне Майоне стал лучшим бомбардиром среди защитников в финской лиге, а в этом имеет все шансы повторить успех в КХЛ.
Мы всегда восхищались атакующим потенциалом североамериканских хоккеистов «Барыса», но астанчане продолжают удивлять, находя новые бриллианты. Патрис Кормье был капитаном
В последнем матче Кормье приложил руку к тому, чтобы прервать победную серию «Автомобилиста» — канадец забросил обе шайбы «Барыса». Кроме того, Кормье показывает шикарную игру на «точке», выигрывая 60% вбрасываний.
Локтионов засиделся в вечно талантливых ребятах, он уже давно не мальчик и тем не менее впервые за пять лет в Ярославле сумел выйти на уровень, который от него всегда ждали. Своей игрой форвард даже задвинул в тень легионеров, которые давно считались ведущим оружием «Локомотива» в атаке.
На счету Локтионова уже 19 очков, из россиян больше только у Никиты Гусева и Михаила Григоренко. Из шести голов Локтионова три оказались победными, в том числе в матче со СКА в
Форвард уфимцев выдал два шедевра в нынешнем сезоне. Его голы в ворота «Трактора» и «Магнитки» обязательно будет претендовать на звание лучших голов сезона, но в Уфе Кадейкина ценят не только за это. В лице Кадейкина, Солодухина и Жаркова «Салават» получил номинально лучшую четвёртую тройку в КХЛ. Номинально, потому что своей игрой они никак не заслуживают называться четвёртым звеном. Это не типично сдерживающее сочетание. Они выходят против лучших звеньев соперника, закрывают меньшинство, но порой больше атакуют сами, чем обороняются.
Кадейкин — лучший в команде по показателю полезности, он ни разу не заканчивал матч с «минусом», а ещё серьёзно прибавил в игре на вбрасываниях. Форвард уфимцев как никогда стал пользоваться своими габаритами, серьёзно прибавив в борьбе один в один. И что самое важное — держит этот уровень на протяжении всего сезона.