Победа над лидером КХЛ: три игрока «Барыса», которые сделали результат

После победы над «Автомобилистом» казахстанский клуб поднялся на шестое место на «Востоке». Может команда взобраться и выше, ведь провела только 16 игр, а конкуренты — по 18−19. В активе «Барыса» 22 набранных очка. Разница забитых и пропущенных шайб — 59:49.

В прошедшей битве с «Автомобилистом», как любят говорить тренеры, хвалить надо всю команду, но мы выделим трех исполнителей.

1. Патрис Кормье, форвард

Канадский легионер отметился двумя голами и довел число результативных броском в этом сезоне до девяти. Этот результат сделал его лучшим снайпером «Барыса» и число лучших по этому показателю в Лиге. 28-летний Кормье в среднем в АХЛ забивал по 15−18 голов за сезон. Возможно, в «Барысе» он перекроет этот показатель.

Заметим, что в матче с «Автомобилистом» канадцу на два гола понадобились всего два броска (100-процентная реализация). Средний его показатель по сезону 37,5 процента (на девять голов потребовалось 24 броска) — лучший показатель в команде. Один из двух результативных бросков Кормье в Екатеринбурге стал победным (первый в сезоне).

2. Доминик Граховина, вратарь

24-летний чешский страж ворот долгое время лечился и набирал форму и выдал классную игру в Екатеринбурге. Матч с «Автомобилистом» он может отнести к себе в зачет. Во-первых, это первая его победа (так матч пошел в его статистику). Во-вторых, он пропустил всего одну шайбу после 34 бросков (97,1 процента отраженных бросков).

Если Граховина будет получать больше игровой практики и выдавать такой хоккей, который он показал против лидера Лиги, то Хенрику Карлссону стоит призадуматься, первый ли он номер в команде. О перспективах чешского вратаря, конечно, пока судить рано «49» номер «Барыса» уже сумел приятно удивить.

3. Роман Старченко, нападающий

32-летний форвард сборной Казахстана помог отличиться Кормье и сделал еще два шага к лучшему сезону в карьере по личным показателям. После 16 встреч Старченко набрал 18 очков (8+10) — первый бомбардир «Барыса». Чтобы перекрыть достижение прошлого сезона Роману осталось набрать всего два балла.

35 очков — именно столько Старченко выбил в сезоне 2013/2014, и это остается его сильнейших достижением в регулярном турнире. 22 гола он забьет сезоном позже — еще один лучший показатель от форварда в карьере.