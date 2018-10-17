Текущие события
Хоккей. НХЛ
18.10
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
18.10
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
18.10
Калгари Флэймз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.10
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег ДжетсОТ4
Эдмонтон Ойлерз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Баффало Сэйбрз1
Все события
Фоторепортажи
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
12Дебют Еременко в «Спартаке»
19:27 (мск), источник: Vesti.kz

Победа над лидером КХЛ: три игрока «Барыса», которые сделали результат

Казахстанский клуб «Барыс» прервал победную серию «Автомобилиста» из Екатеринбурга в КХЛ. Подопечные Андрея Скабелки с минимальным счетом выиграли у лидера Лиги на его площадке. О героях матча — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

После победы над «Автомобилистом» казахстанский клуб поднялся на шестое место на «Востоке». Может команда взобраться и выше, ведь провела только 16 игр, а конкуренты — по 18−19. В активе «Барыса» 22 набранных очка. Разница забитых и пропущенных шайб — 59:49.

В прошедшей битве с «Автомобилистом», как любят говорить тренеры, хвалить надо всю команду, но мы выделим трех исполнителей.

1. Патрис Кормье, форвард

Канадский легионер отметился двумя голами и довел число результативных броском в этом сезоне до девяти. Этот результат сделал его лучшим снайпером «Барыса» и число лучших по этому показателю в Лиге. 28-летний Кормье в среднем в АХЛ забивал по 15−18 голов за сезон. Возможно, в «Барысе» он перекроет этот показатель.

Заметим, что в матче с «Автомобилистом» канадцу на два гола понадобились всего два броска (100-процентная реализация). Средний его показатель по сезону 37,5 процента (на девять голов потребовалось 24 броска) — лучший показатель в команде. Один из двух результативных бросков Кормье в Екатеринбурге стал победным (первый в сезоне).

2. Доминик Граховина, вратарь

24-летний чешский страж ворот долгое время лечился и набирал форму и выдал классную игру в Екатеринбурге. Матч с «Автомобилистом» он может отнести к себе в зачет. Во-первых, это первая его победа (так матч пошел в его статистику). Во-вторых, он пропустил всего одну шайбу после 34 бросков (97,1 процента отраженных бросков).

Если Граховина будет получать больше игровой практики и выдавать такой хоккей, который он показал против лидера Лиги, то Хенрику Карлссону стоит призадуматься, первый ли он номер в команде. О перспективах чешского вратаря, конечно, пока судить рано «49» номер «Барыса» уже сумел приятно удивить.

3. Роман Старченко, нападающий

32-летний форвард сборной Казахстана помог отличиться Кормье и сделал еще два шага к лучшему сезону в карьере по личным показателям. После 16 встреч Старченко набрал 18 очков (8+10) — первый бомбардир «Барыса». Чтобы перекрыть достижение прошлого сезона Роману осталось набрать всего два балла.

35 очков — именно столько Старченко выбил в сезоне 2013/2014, и это остается его сильнейших достижением в регулярном турнире. 22 гола он забьет сезоном позже — еще один лучший показатель от форварда в карьере.

Добавим, следующий матч казахстанский «Барыс» проведет в Челябинске с «Трактором». Матч состоится завтра, 18 октября.

Автомобилист 1:2
(0:1, 0:1, 1:0)
Барыс
16.10.2018, 17:00 Зрители: 5545 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Андрей Скабелка
Вратари
Якуб Коварж 58:06 Доминик Граховина
1-й период
Патрис Кормье (Д. Дитц, Р. Старченко) 14:43
Алексей Маклюков 15:42
2-й период
25:28 Кирилл Лямин
Патрис Кормье (А. Петерссон, Р. Старченко) 25:48
26:57 Денис Бодров
Патрис Кормье 31:01
34:59 Никита Трямкин
3-й период
Даррен Дитц 44:07
44:29 Франсис Паре (Н. Доус)
50:11 Егор Миловзоров
Патрис Кормье 53:49
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мы даже не надеялись выиграть - казахстанские велогонщики о "золоте" юношеских Олимпийских игр
Мексиканский боксер подписал рекордный контракт в мире спорта
РФС не стал применять к Лоськову дополнительную дисквалификацию
СМИ: Главный тренер молодежной сборной России уйдет в отставку
Забудьте слово «карлики»: Люксембург круто играет в футбол
Пять игроков, ставших открытиями первых месяцев сезона КХЛ
Усэйн Болт отказался от предложения мальтийского клуба
Полузащитник «Барселоны» оштрафован на 800 тысяч евро за драку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь