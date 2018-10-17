Андрей Мезин стал ассистентом главного тренера «Трактора»
Бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин вошёл в тренерский штаб «Трактора».
Бывший голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин вошёл в тренерский штаб «Трактора».
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Мезин является одним из самых успешных белорусских вратарей в истории. Участвовал в трёх зимних Олимпиадах — в Нагано (1998),
Андрей четыре раза становился лучшим хоккеистом Беларуси (1998, 1999, 2005, 2006). В сезоне-2012/2013 вместе с «Трактором» стал серебряным призёром чемпионата КХЛ.