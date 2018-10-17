Андрей Мезин стал ассистентом главного тренера «Трактора»

Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, 44-летний специалист занял пост ассистента главного тренера. В качестве игрока уроженец Челябинска защищал цвета «Ак Барса», СКА, «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», минского «Динамо», «Трактора» и «Авангарда».

Мезин является одним из самых успешных белорусских вратарей в истории. Участвовал в трёх зимних Олимпиадах — в Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010), а также на 11 чемпионатах мира.