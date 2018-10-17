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20:44 (мск), источник: ТАСС

Матчи КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи

ТАСС, 17 октября. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые состоятся 18 октября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате ЧП в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В четверг в КХЛ пройдет девять игр. «КХЛ выражает соболезнования родным и близким погибшим во время трагедии в политехническом колледже города Керчь, — говорится в сообщении. — Матчи регулярного чемпионата лиги 18 октября начнутся с минуты молчания».

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По информации властей Крыма, молодой человек открыл огонь после взрыва в здании. По последним данным, погибло 19 человек. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было переквалифицировано на статью «Убийство».

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
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20:42 (мск)© Ньюстюб
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