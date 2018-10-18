Кречин: Возвращение «Лады» в КХЛ — наша главная и самая сложная задача

«Возвращение «Лады» в КХЛ — наша главная и самая сложная задача. Руководство клуба будет решать её совместно с руководством Самарской области и нашего главного спонсора.

Тольятти — город с богатыми хоккейными традициями и замечательными болельщиками, и у нас есть перед ними обязательства вернуть команду в КХЛ. А пока играем в ВХЛ, бьёмся за победу в каждом матче и стремимся решить задачу, поставленную перед сезоном губернатором области — быть в тройке призеров, — приводят слова Кречина «Известия».