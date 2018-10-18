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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Кречин: Возвращение «Лады» в КХЛ — наша главная и самая сложная задача

Генеральный менеджер тольяттинской «Лады» Владимир Кречин рассказал о желании клуба вернуться в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Возвращение «Лады» в КХЛ — наша главная и самая сложная задача. Руководство клуба будет решать её совместно с руководством Самарской области и нашего главного спонсора.

Тольятти — город с богатыми хоккейными традициями и замечательными болельщиками, и у нас есть перед ними обязательства вернуть команду в КХЛ. А пока играем в ВХЛ, бьёмся за победу в каждом матче и стремимся решить задачу, поставленную перед сезоном губернатором области — быть в тройке призеров, — приводят слова Кречина «Известия».

«Лада» идёт на третьем месте в регулярном чемпионате ВХЛ, отставая от лидирующего тюменского «Рубина» на три очка и имея матч в запасе.

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