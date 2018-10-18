Явный лидер в «Барысе», или кто тащит команду Андрея Скабелки в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» с каждой игрой уверенно приближается к плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На счету команды Андрея Скабелки 22 очка в 16 играх и шестая позиция в Восточной конференции. Материал корреспондента Vesti.kz посвящен самому полезному игроку столичной команды.

Защитник второй пары — первая скрипка в команде

25-летний Даррен Диц — это скрытый лидер «Барыса». Канадский игрок впереди практически всех партнеров по амплуа, а по результативности опережает и многих нападающих. Представьте себе, но Диц с Алексеем Маклюковым помогли тройке Патриса Кормье забить 22 гола и отдать 28 результативных передача (сами игроки обороны на двоих отметились шестью шайбами и 14 передачами).

По показателю полезность Диц лучший не только в «Барысе», но и в числе сильнейших в Лиге. Канадец набрал «+12», и делит по этому показателю с пятого по восьмое место в текущей «регулярке» — Джастин Азеведо из «Ак Барса» всего на пункта впереди.

Диц в топе

Диц набрал уже 17 очков за результативность и занимает третье место среди защитников-бомбардиров. На четыре балла больше набрали только Патрик Херсли из СКА и Мэттью Майоне из рижского «Динамо». По забитым голам 44-й номер «Барыса» делит в КХЛ второе-третье место — как и Диц, шесть голов забил только Филип Ларсен из «Салавата Юлаева». Выше снова Херсли (восемь голов).

11 голевых передач позволяют игроку «Барыса» быть на третьем месте среди защитников-ассистентов. Уступает он все тем же — Херсли и Майоне. «Посягает» Даррен и первенство по заблокированным броскам. Сейчас он 14 в Лиге с 26 блоками, а всего на один пункт отстает от командного лидера — Александра Липина.

Двужильный игрок

Больше всех в «Барысе» Диц проводит на льду — 23 минуты в среднем за игру. Это девятый показатель в текущей «регулярке». Ближайший преследователь в «Барысе», защитник Кевин Даллмэн, играет на 31 секунду меньше. Напарник канадца Маклюков проводит на четыре минуты меньше — 18 минут 21 секунду.

Лидируют по этому показателю в Лиге два игрока из Нефтехимика — Сергей Андреев (24 минуты и 39 секунд) и Адам Полашек (24 минуты и одна секунда). Третье место удерживает бывший игрок «Барыса» — Михаил Григорьев (23 минуты и 49 секунд), представляющим сейчас московский «Спартак».