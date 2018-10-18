Явный лидер в «Барысе», или кто тащит команду Андрея Скабелки в КХЛ
Игрок лидирует в команде по многим показателям.
Игрок лидирует в команде по многим показателям.
Казахстанский клуб «Барыс» с каждой игрой уверенно приближается к
25-летний Даррен Диц — это скрытый лидер «Барыса». Канадский игрок впереди практически всех партнеров по амплуа, а по результативности опережает и многих нападающих. Представьте себе, но Диц с Алексеем Маклюковым помогли тройке Патриса Кормье забить 22 гола и отдать 28 результативных передача (сами игроки обороны на двоих отметились шестью шайбами и 14 передачами).
По показателю полезность Диц лучший не только в «Барысе», но и в числе сильнейших в Лиге. Канадец набрал «+12», и делит по этому показателю с пятого по восьмое место в текущей «регулярке» — Джастин Азеведо из «Ак Барса» всего на пункта впереди.
Диц набрал уже 17 очков за результативность и занимает третье место среди
11 голевых передач позволяют игроку «Барыса» быть на третьем месте среди
Больше всех в «Барысе» Диц проводит на льду — 23 минуты в среднем за игру. Это девятый показатель в текущей «регулярке». Ближайший преследователь в «Барысе», защитник Кевин Даллмэн, играет на 31 секунду меньше. Напарник канадца Маклюков проводит на четыре минуты меньше — 18 минут 21 секунду.
Лидируют по этому показателю в Лиге два игрока из Нефтехимика — Сергей Андреев (24 минуты и 39 секунд) и Адам Полашек (24 минуты и одна секунда). Третье место удерживает бывший игрок «Барыса» — Михаил Григорьев (23 минуты и 49 секунд), представляющим сейчас московский «Спартак».
Напомним, что следующий матч «Барыс» проведет уже сегодня, 18 октября. Команда Андрея Скабелки сыграет в Челябинске с «Трактором». Этим матчем казахстанский клуб закроет выездную серию, а 22 числа сыграет уже в Астане. Соперник — минское «Динамо».