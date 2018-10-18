СКА — «Динамо» М: у москвичей дебютный матч в сезоне проведёт Миронов

Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало игры — в 19:30 мск.
В составе «Динамо» дебютирует после возвращения защитник Андрей Миронов.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Никулин — Прибыльский, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Миронов — Вишевский, Брюквин — Индрашис — Алексеев;
Пепеляев -Зайцев, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Волков — Койвисто, Муранов — Панкратов — Круглов.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Белов — Токранов, Кручинин — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Кузьменко — Прохоркин — Плотников;
Сёмин — Марченко, Дергачёв — Коскиранта — Кетов.