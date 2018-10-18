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20:15 (мск), источник: Sport24

Мозякин — злой гений «Авангарда». Омский клуб все-таки угодил в кризис

На счету 37-летнего форварда дубль.

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Чуть больше месяца назад именно «Магнитка» стала той командой, которая прервала победную серию «Авангарда», который набрал мощный ход. В Балашихе все решил единственный гол Сергея Мозякина. После мы общались с Артемом Манукяном, на вопрос, кто из игроков КХЛ его удивляет, он назвал капитана «Металлурга», припомнив тот матч. Во втором очном противостоянии Мозякин вновь испортил настроение омичам.

Встреча в Магнитогорске началась с минуты молчания в память погибших во время трагедии в политехническом колледже города Керчь. Первые пять минут игры трибуны молчали.

В начале матча остроты у ворот Бобкова и Кошечкина не наблюдалось. Команды действовали крайне осторожно. Сразу бросилось в глаза, что Боб Хартли перемешал все тройки, и на заявку можно было не обращать внимание. Еще было удивительно, что в состав «Авангарда» попало аж 14 нападающих (обычно тренеры выставляют 13 форвардов). Впрочем, 19-летний Матвей Заседа просидел на скамейке. В первом периоде Ансель Галимов провел лишь одну смену, но она длилась аж полторы минуты. Возможно, в целях воспитания — не стоит переигрывать — Хартли потом стал реже его выпускать.

На протяжении первых 40 минут встречи соперники показывали равную игру, по броскам было 19−20 в пользу гостей. Да, был момент в первом периоде у Широкова, который убегал «один в ноль». Да, «Авангард» устраивал затяжную атаку. Но голов это долгое время не приносило. «Магнитка» же с каждой минутой встречи смотрелась бодрее и живее. Может быть, так казалось на фоне медленного и вялого омского коллектива.

На 24-й минуте Пакаринен открыл счет, добив шайбу в ворота Бобкова после броска Вольски.

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«Авангард» все-таки отыгрался стараниями Широкова. После гола омичи приободрились, сходу момент создал Пережогин. Но Кошечкин смотрелся очень здорово, что с ним случается в этом сезоне нечасто. Василий сделал несколько впечатляющих сэйвов.

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Хозяева в конце концов смогли сломить сопротивление соперника. Вторую шайбу в середине третьего периода забросил Сергей Мозякин, который до этого момента вообще не бросал. Капитан же чуть позже оформил дубль. Два броска — два гола. Ну, просто невероятная статистика 37-летнего форварда!

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Несмотря на победу над «Барысом», которая получилась очень непростой, сложности у команды из Балашихи оказывается не закончились. Сейчас очевидно, что «Авангард» на спаде, если не сказать, что в кризисе. Проигрывать «Металлургу», у которого проблем еще больше, это очень и очень неприятно. В нужный момент омичи не смогли прибавить и додавить соперника. Это удалось сделать «Магнитке», которая показала, что пока ее не стоит списывать со счетом.

Металлург Мг 4:1
(0:0, 1:0, 3:1)
Авангард
18.10.2018, 17:00 Зрители: 7120 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Боб Хартли
Вратари
Василий Кошечкин Игорь Бобков 57:24 (И. Бобков 57:29)
2-й период
24:17 Ииро Пакаринен (В. Вольски, Д. Расмуссен)
3-й период
Сергей Широков (К. Петров) 41:23
50:11 Сергей Мозякин (Н. Кулемин, Д. Расмуссен)
50:57 Иван Верещагин
53:58 Сергей Мозякин (М. Эллисон)
57:29 п.в. Евгений Тимкин (Д. Платонов)
Статистика
2 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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