Мозякин — злой гений «Авангарда». Омский клуб все-таки угодил в кризис

Чуть больше месяца назад именно «Магнитка» стала той командой, которая прервала победную серию «Авангарда», который набрал мощный ход. В Балашихе все решил единственный гол Сергея Мозякина. После мы общались с Артемом Манукяном, на вопрос, кто из игроков КХЛ его удивляет, он назвал капитана «Металлурга», припомнив тот матч. Во втором очном противостоянии Мозякин вновь испортил настроение омичам.

Встреча в Магнитогорске началась с минуты молчания в память погибших во время трагедии в политехническом колледже города Керчь. Первые пять минут игры трибуны молчали.

В начале матча остроты у ворот Бобкова и Кошечкина не наблюдалось. Команды действовали крайне осторожно. Сразу бросилось в глаза, что Боб Хартли перемешал все тройки, и на заявку можно было не обращать внимание. Еще было удивительно, что в состав «Авангарда» попало аж 14 нападающих (обычно тренеры выставляют 13 форвардов). Впрочем, 19-летний Матвей Заседа просидел на скамейке. В первом периоде Ансель Галимов провел лишь одну смену, но она длилась аж полторы минуты. Возможно, в целях воспитания — не стоит переигрывать — Хартли потом стал реже его выпускать.

На протяжении первых 40 минут встречи соперники показывали равную игру, по броскам было 19−20 в пользу гостей. Да, был момент в первом периоде у Широкова, который убегал «один в ноль». Да, «Авангард» устраивал затяжную атаку. Но голов это долгое время не приносило. «Магнитка» же с каждой минутой встречи смотрелась бодрее и живее. Может быть, так казалось на фоне медленного и вялого омского коллектива.

На 24-й минуте Пакаринен открыл счет, добив шайбу в ворота Бобкова после броска Вольски.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6dda184c29fc6b681d07ddb2a72ceb46_hd/q543281/802de29ff1d5d85ef40a3701a47053e9/4695556433?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Авангард» все-таки отыгрался стараниями Широкова. После гола омичи приободрились, сходу момент создал Пережогин. Но Кошечкин смотрелся очень здорово, что с ним случается в этом сезоне нечасто. Василий сделал несколько впечатляющих сэйвов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_90d18fbd8a72d42993ebe7b2ac660038_hd/q543349/bd9d11a275d3ac6cf6e30116d5cd0943/4695556462?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева в конце концов смогли сломить сопротивление соперника. Вторую шайбу в середине третьего периода забросил Сергей Мозякин, который до этого момента вообще не бросал. Капитан же чуть позже оформил дубль. Два броска — два гола. Ну, просто невероятная статистика 37-летнего форварда!

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_17f8849b2218e06f6fe22dc2485cff5b_hd/q543361/67d0067f0dde1f53b8d3368655490881/4695556481?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.