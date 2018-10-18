Мозякин — злой гений «Авангарда». Омский клуб все-таки угодил в кризис
На счету 37-летнего форварда дубль.
На счету 37-летнего форварда дубль.
Чуть больше месяца назад именно «Магнитка» стала той командой, которая прервала победную серию «Авангарда», который набрал мощный ход. В Балашихе все решил единственный гол Сергея Мозякина. После мы общались с Артемом Манукяном, на вопрос, кто из игроков КХЛ его удивляет, он назвал капитана «Металлурга», припомнив тот матч. Во втором очном противостоянии Мозякин вновь испортил настроение омичам.
Встреча в Магнитогорске началась с минуты молчания в память погибших во время трагедии в политехническом колледже города Керчь. Первые пять минут игры трибуны молчали.
В начале матча остроты у ворот Бобкова и Кошечкина не наблюдалось. Команды действовали крайне осторожно. Сразу бросилось в глаза, что Боб Хартли перемешал все тройки, и на заявку можно было не обращать внимание. Еще было удивительно, что в состав «Авангарда» попало аж 14 нападающих (обычно тренеры выставляют 13 форвардов). Впрочем, 19-летний Матвей Заседа просидел на скамейке. В первом периоде Ансель Галимов провел лишь одну смену, но она длилась аж полторы минуты. Возможно, в целях воспитания — не стоит переигрывать — Хартли потом стал реже его выпускать.
На протяжении первых 40 минут встречи соперники показывали равную игру, по броскам было 19−20 в пользу гостей. Да, был момент в первом периоде у Широкова, который убегал «один в ноль». Да, «Авангард» устраивал затяжную атаку. Но голов это долгое время не приносило. «Магнитка» же с каждой минутой встречи смотрелась бодрее и живее. Может быть, так казалось на фоне медленного и вялого омского коллектива.
На 24-й минуте Пакаринен открыл счет, добив шайбу в ворота Бобкова после броска Вольски.
«Авангард»
Хозяева в конце концов смогли сломить сопротивление соперника. Вторую шайбу в середине третьего периода забросил Сергей Мозякин, который до этого момента вообще не бросал. Капитан же чуть позже оформил дубль. Два броска — два гола. Ну, просто невероятная статистика 37-летнего форварда!
Несмотря на победу над «Барысом», которая получилась очень непростой, сложности у команды из Балашихи оказывается не закончились. Сейчас очевидно, что «Авангард» на спаде, если не сказать, что в кризисе. Проигрывать «Металлургу», у которого проблем еще больше, это очень и очень неприятно. В нужный момент омичи не смогли прибавить и додавить соперника. Это удалось сделать «Магнитке», которая показала, что пока ее не стоит списывать со счетом.
|Металлург Мг
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4:1
(0:0, 1:0, 3:1)
|Авангард
|Йозеф Яндач
|Боб Хартли
|Василий Кошечкин
|Игорь Бобков 57:24 (И. Бобков 57:29)
|2-й период
|24:17
|Ииро Пакаринен (В. Вольски, Д. Расмуссен)
|3-й период
|Сергей Широков (К. Петров)
|41:23
|50:11
|Сергей Мозякин (Н. Кулемин, Д. Расмуссен)
|50:57
|Иван Верещагин
|53:58
|Сергей Мозякин (М. Эллисон)
|57:29
|п.в.
|Евгений Тимкин (Д. Платонов)
|2
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)