Дубль Боченски помог «Барысу» отыграться с 1:3 и победить «Трактор»
Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над «Трактором» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над «Трактором» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время игры, которая проходила сегодня, 18 октября, в Челябинске завершилось со счетом 4:4, а в овертайме победил «Барыс».
В первом периоде зрители увидели одну шайбу. Ее автором на 12-й минуте стал нападающий «Трактора» Александр Шаров.
Более результативным получился второй период — команды на двоих отличились пять раз. На 24-й минуте шведский форвард «Барыса» Андре Петерссон сравнял счет, но «Трактор» ответил голами Антона Глинкина на 27-й и Александра Рыпакова, который забил в меньшинстве на 36-й. Через 40 секунд после этого капитан астанинцев Брэндон Боченски сократил отставание.
Перед третьим периодом «Барыс» заменил вратаря — вместо чеха Доминика Граховины на лед вышел Хенрик Карлссон. В итоге натурализованный швед остался «сухим», а его команда смогла отыграться и перевести игру в овертайм. На 55-й минуте забил защитник Джесси Блэкер, а за 29 секунд до сирены другой канадец Мэтт Фрэттин сравнял счет, причем его шайба была засчитана после видеопросмотра.
В овертайме победу «Барысу» принес Боченски, который оформил дубль. Капитан отличился в начале 62-й минуте, а ассистировал ему Фрэттин.
Для «Барыса» прошедшая встреча стала последней в гостевой серии. Перед игрой в Челябинске казахстанский клуб со счетом 2:1 обыграл «Автомобилист», за который выступает
Сейчас на счету «Барыса» 10 побед — астанинский клуб с 24 очками идет на шестом месте в Восточной конференции.
Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из пяти матчей. В первом из них 22 октября соперником станет минское «Динамо» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
|Алексей Тертышный
|Андрей Скабелка
|Василий Демченко
|Доминик Граховина 40:00 (Х. Карлссон 58:06, Х. Карлссон 59:29)
|1-й период
|03:39
|Игорь Полыгалов
|11:05
|Александр Шаров (А. Рыбаков)
|Павел Акользин
|16:26
|2-й период
|Андре Петерссон
|24:27
|26:42
|Антон Глинкин (Ал. Петров, В. Кравцов)
|Мэтт Фраттин
|27:05
|Дмитрий Шевченко
|28:19
|Дмитрий Шевченко
|30:19
|33:49
|Игорь Полыгалов
|35:29
|Александр Рыбаков
|Брэндон Боченски (К. Даллмэн)
|36:08
|38:53
|Александр Шаров (А. Бергстрем, Р. Стоа)
|3-й период
|46:20
|Ник Бэйлен
|Андре Петерссон
|52:16
|Джесси Блэкер
|54:49
|Мэтт Фраттин
|59:29
|Овертайм
|Брэндон Боченски (М. Фраттин)
|61:09
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)