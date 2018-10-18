Дубль Боченски помог «Барысу» отыграться с 1:3 и победить «Трактор»

Основное время игры, которая проходила сегодня, 18 октября, в Челябинске завершилось со счетом 4:4, а в овертайме победил «Барыс».

В первом периоде зрители увидели одну шайбу. Ее автором на 12-й минуте стал нападающий «Трактора» Александр Шаров.

Более результативным получился второй период — команды на двоих отличились пять раз. На 24-й минуте шведский форвард «Барыса» Андре Петерссон сравнял счет, но «Трактор» ответил голами Антона Глинкина на 27-й и Александра Рыпакова, который забил в меньшинстве на 36-й. Через 40 секунд после этого капитан астанинцев Брэндон Боченски сократил отставание.

Перед третьим периодом «Барыс» заменил вратаря — вместо чеха Доминика Граховины на лед вышел Хенрик Карлссон. В итоге натурализованный швед остался «сухим», а его команда смогла отыграться и перевести игру в овертайм. На 55-й минуте забил защитник Джесси Блэкер, а за 29 секунд до сирены другой канадец Мэтт Фрэттин сравнял счет, причем его шайба была засчитана после видеопросмотра.

В овертайме победу «Барысу» принес Боченски, который оформил дубль. Капитан отличился в начале 62-й минуте, а ассистировал ему Фрэттин.

Для «Барыса» прошедшая встреча стала последней в гостевой серии. Перед игрой в Челябинске казахстанский клуб со счетом 2:1 обыграл «Автомобилист», за который выступает экс-капитан «Барыса» Найджел Доус, нанеся ему первое поражение в сезоне и прервав 18-матчевую серию без поражений.

Сейчас на счету «Барыса» 10 побед — астанинский клуб с 24 очками идет на шестом месте в Восточной конференции.