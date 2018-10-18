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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Боченски помог «Барысу» отыграться с 1:3 и победить «Трактор»

Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над «Трактором» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время игры, которая проходила сегодня, 18 октября, в Челябинске завершилось со счетом 4:4, а в овертайме победил «Барыс».

В первом периоде зрители увидели одну шайбу. Ее автором на 12-й минуте стал нападающий «Трактора» Александр Шаров.

Более результативным получился второй период — команды на двоих отличились пять раз. На 24-й минуте шведский форвард «Барыса» Андре Петерссон сравнял счет, но «Трактор» ответил голами Антона Глинкина на 27-й и Александра Рыпакова, который забил в меньшинстве на 36-й. Через 40 секунд после этого капитан астанинцев Брэндон Боченски сократил отставание.

Перед третьим периодом «Барыс» заменил вратаря — вместо чеха Доминика Граховины на лед вышел Хенрик Карлссон. В итоге натурализованный швед остался «сухим», а его команда смогла отыграться и перевести игру в овертайм. На 55-й минуте забил защитник Джесси Блэкер, а за 29 секунд до сирены другой канадец Мэтт Фрэттин сравнял счет, причем его шайба была засчитана после видеопросмотра.

В овертайме победу «Барысу» принес Боченски, который оформил дубль. Капитан отличился в начале 62-й минуте, а ассистировал ему Фрэттин.

Для «Барыса» прошедшая встреча стала последней в гостевой серии. Перед игрой в Челябинске казахстанский клуб со счетом 2:1 обыграл «Автомобилист», за который выступает экс-капитан «Барыса» Найджел Доус, нанеся ему первое поражение в сезоне и прервав 18-матчевую серию без поражений.

Сейчас на счету «Барыса» 10 побед — астанинский клуб с 24 очками идет на шестом месте в Восточной конференции.

Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из пяти матчей. В первом из них 22 октября соперником станет минское «Динамо» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Трактор 4:5 ОТ
(1:0, 3:2, 0:2)
Барыс
18.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Андрей Скабелка
Вратари
Василий Демченко Доминик Граховина 40:00 (Х. Карлссон 58:06, Х. Карлссон 59:29)
1-й период
03:39 Игорь Полыгалов
11:05 Александр Шаров (А. Рыбаков)
Павел Акользин 16:26
2-й период
Андре Петерссон 24:27
26:42 Антон Глинкин (Ал. Петров, В. Кравцов)
Мэтт Фраттин 27:05
Дмитрий Шевченко 28:19
Дмитрий Шевченко 30:19
33:49 Игорь Полыгалов
35:29 Александр Рыбаков
Брэндон Боченски (К. Даллмэн) 36:08
38:53 Александр Шаров (А. Бергстрем, Р. Стоа)
3-й период
46:20 Ник Бэйлен
Андре Петерссон 52:16
Джесси Блэкер 54:49
Мэтт Фраттин 59:29
Овертайм
Брэндон Боченски (М. Фраттин) 61:09
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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