Тренер «Барыса» рассказал о волевой победе над «Трактором» в матче с дублем Боченски

Астанинский клуб одержал волевую победу в овертайме — 5:4, а автором решающей шайбы стал капитан Брэндон Боченски, который записал в свой актив дубль.

После матча Скабелка поблагодарил своих хоккеистов. Он отметил, что приятно завершать гостевую серию победой.

«Третья игра на выезде. Очень серьезно настраивались на игру с «Трактором». Смотрели их последние матчи. Очень хорошее нападение, что команда и показала.

Два периода соперник был посвежее, моментов больше создали. Я могу только поблагодарить ребят, что смогли найти в себе силы вернуться в игру, считаю, что третий период был за нами. Играли много в их зоне, удалось перевести игру в овертайм и выиграть там.

Очень довольны, что победой завершаем этот выезд. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать нас, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Исход игры прокомментировал и исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

«Не удалось удержать победный счет. Опять же не все сразу, есть определенные моменты, над которыми нужно ещё работать, физическое состояние команды не в лучшей форме. Будем подтягивать все это между играми в рабочем процессе. Возможно, поменяем тренировочный процесс.

По игре — и в первой домашней игре, и сегодня ребята показали хороший хоккей. Все, что мы с ребятами обговариваем, накатываем — процесс идёт, игра меняется. Счета другие. Но соперник сегодня был очень сильный, хорошо двигаются в атаке, поэтому много сил потратили, играя в обороне, возможно, их и не хватило в третьем периоде. Игра мне понравилась, ребят я поблагодарил. Отдыхаем, восстанавливаемся и готовимся к «Авангарду», — сказал Тертышный.