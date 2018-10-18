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18 октября, источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» рассказал о волевой победе над «Трактором» в матче с дублем Боченски

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

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Астанинский клуб одержал волевую победу в овертайме — 5:4, а автором решающей шайбы стал капитан Брэндон Боченски, который записал в свой актив дубль.

После матча Скабелка поблагодарил своих хоккеистов. Он отметил, что приятно завершать гостевую серию победой.

«Третья игра на выезде. Очень серьезно настраивались на игру с «Трактором». Смотрели их последние матчи. Очень хорошее нападение, что команда и показала.

Два периода соперник был посвежее, моментов больше создали. Я могу только поблагодарить ребят, что смогли найти в себе силы вернуться в игру, считаю, что третий период был за нами. Играли много в их зоне, удалось перевести игру в овертайм и выиграть там.

Очень довольны, что победой завершаем этот выезд. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать нас, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Исход игры прокомментировал и исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

«Не удалось удержать победный счет. Опять же не все сразу, есть определенные моменты, над которыми нужно ещё работать, физическое состояние команды не в лучшей форме. Будем подтягивать все это между играми в рабочем процессе. Возможно, поменяем тренировочный процесс.

По игре — и в первой домашней игре, и сегодня ребята показали хороший хоккей. Все, что мы с ребятами обговариваем, накатываем — процесс идёт, игра меняется. Счета другие. Но соперник сегодня был очень сильный, хорошо двигаются в атаке, поэтому много сил потратили, играя в обороне, возможно, их и не хватило в третьем периоде. Игра мне понравилась, ребят я поблагодарил. Отдыхаем, восстанавливаемся и готовимся к «Авангарду», — сказал Тертышный.

Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из пяти матчей. В первом из них 22 октября соперником станет минское «Динамо» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Трактор 4:5 ОТ
(1:0, 3:2, 0:2)
Барыс
18.10.2018, 17:00 Зрители: 6610 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Андрей Скабелка
Вратари
Василий Демченко Доминик Граховина 40:00 (Х. Карлссон 40:00-58:06, Х. Карлссон 59:29)
1-й период
03:39 Игорь Полыгалов
11:05 Александр Шаров (А. Рыбаков)
Павел Акользин 16:26
2-й период
Андре Петерссон 24:27
26:42 Антон Глинкин (Ал. Петров, В. Кравцов)
Мэтт Фраттин 27:05
Дмитрий Шевченко 28:19
Дмитрий Шевченко 28:19
33:49 Игорь Полыгалов
35:29 Александр Рыбаков
Брэндон Боченски (К. Даллмэн) 36:08
38:53 Александр Шаров (А. Бергстрем, Р. Стоа)
3-й период
46:20 Ник Бэйлен
Андре Петерссон 52:16
Джесси Блэкер 54:49
Мэтт Фраттин (Б. Боченски, Д. Дитц) 59:29
Овертайм
Брэндон Боченски (М. Фраттин) 61:09
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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