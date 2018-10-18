Тренер «Барыса» рассказал о волевой победе над «Трактором» в матче с дублем Боченски
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».
Астанинский клуб одержал волевую победу в овертайме — 5:4, а автором решающей шайбы стал капитан Брэндон Боченски, который записал в свой актив дубль.
После матча Скабелка поблагодарил своих хоккеистов. Он отметил, что приятно завершать гостевую серию победой.
«Третья игра на выезде. Очень серьезно настраивались на игру с «Трактором». Смотрели их последние матчи. Очень хорошее нападение, что команда и показала.
Два периода соперник был посвежее, моментов больше создали. Я могу только поблагодарить ребят, что смогли найти в себе силы вернуться в игру, считаю, что третий период был за нами. Играли много в их зоне, удалось перевести игру в овертайм и выиграть там.
Очень довольны, что победой завершаем этот выезд. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать нас, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
Исход игры прокомментировал и исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.
«Не удалось удержать победный счет. Опять же не все сразу, есть определенные моменты, над которыми нужно ещё работать, физическое состояние команды не в лучшей форме. Будем подтягивать все это между играми в рабочем процессе. Возможно, поменяем тренировочный процесс.
По игре — и в первой домашней игре, и сегодня ребята показали хороший хоккей. Все, что мы с ребятами обговариваем, накатываем — процесс идёт, игра меняется. Счета другие. Но соперник сегодня был очень сильный, хорошо двигаются в атаке, поэтому много сил потратили, играя в обороне, возможно, их и не хватило в третьем периоде. Игра мне понравилась, ребят я поблагодарил. Отдыхаем, восстанавливаемся и готовимся к «Авангарду», — сказал Тертышный.
Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из пяти матчей. В первом из них 22 октября соперником станет минское «Динамо» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
|Алексей Тертышный
|Андрей Скабелка
|Василий Демченко
|Доминик Граховина 40:00 (Х. Карлссон 40:00-58:06, Х. Карлссон 59:29)
|1-й период
|03:39
|Игорь Полыгалов
|11:05
|Александр Шаров (А. Рыбаков)
|Павел Акользин
|16:26
|2-й период
|Андре Петерссон
|24:27
|26:42
|Антон Глинкин (Ал. Петров, В. Кравцов)
|Мэтт Фраттин
|27:05
|Дмитрий Шевченко
|28:19
|Дмитрий Шевченко
|28:19
|33:49
|Игорь Полыгалов
|35:29
|Александр Рыбаков
|Брэндон Боченски (К. Даллмэн)
|36:08
|38:53
|Александр Шаров (А. Бергстрем, Р. Стоа)
|3-й период
|46:20
|Ник Бэйлен
|Андре Петерссон
|52:16
|Джесси Блэкер
|54:49
|Мэтт Фраттин (Б. Боченски, Д. Дитц)
|59:29
|Овертайм
|Брэндон Боченски (М. Фраттин)
|61:09
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)