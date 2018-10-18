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18 октября, источник: Sport24

Олимпийский чемпион зарядил по лицу герою Пхенчхана. «Динамо» рубилось, но все равно проиграло СКА

Вадим Шипачев против Никиты Гусева.

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Матчи СКА с московским «Динамо» всегда носят принципиальный характер. И даже несмотря на то, что сейчас команды находятся в разных частях турнирной таблицы, интрига живет. Не последнюю роль тут играет фигура Вадима Шипачева. В Петербурге 87-й номер отыграл пять сезонов, выиграл два Кубка Гагарина. В форме «Динамо» питерская публика приняла его хорошо: не освистала, а даже похлопала. В перерыве матча Вадим давал интервью местному телеканалу, в котором поблагодарил зрителей за поддержку. И это было очень мило.

В первом периоде Шипачев убежал «один в ноль» к воротам Хелльберга. Но вратарь СКА отразил бросок. Вообще динамовцы бодро начали встречу, открыв счет на второй минуте. Мозер, вернувшийся в состав после сотрясения, броском с левого края отправил шайбу в сетку.

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Впрочем, не прошло и десяти минут, как армейцы сравняли. Да еще как сравняли! Якупов отдал крутейшую передачу на Гусева. Никита, забив шестой гол в сезон, укрепился в гонке бомбардиров КХЛ. На счету нападающего СКА уже 23 очка в 18-ти матчах.

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Наиль отличился в матче не только ассистом. Он сцепился на пятаке гостей с Никулиным. Но это было только начало кулачных боев. Сразу после этого досталось Токранову, за товарища решил отомстить Прохоркин, накинувшись на Миронова. Андрей в своем первом матче в сезоне показал, что готов биться до конца.

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Финалом всего этого стал фол Шипачева на Гусеве. Вадим зарядил клюшкой по лицу бывшему партнеру. У Никиты на щеке появилась ссадина, а завтра, кажется, будет фингал под глазом. Рана ничуть не смутила лучшего бомбардира лиги, и через несколько минут он уже летал по льду, а на скамейке после смен прикладывал лед к лицу.

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Впору было запутаться в удалениях команд. «Динамо» после стычек умудрилось заработать еще две минуты за задержку игры (гости не вышли на вбрасывание). Крикунов этим решением судей был явно недоволен. На скамейке Владимир Васильевич стоял, посмеиваясь. Но его команда ничего не могла сделать. Армейцы во втором периоде дважды реализовали большинство. Заброшенными шайбами отметились Дергачев и Херсли.

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По всем компонентам игры СКА был впереди соперника. В концовке все-таки динамовцы сократили отставание в счете до минимума, подарив интригу. Но все-таки команда Воробьева удержала преимущество и второй раз в сезоне обыграла московское «Динамо». И теперь впереди у питерцев встреча с ЦСКА. В воскресенье будет битва!

СКА 3:2
(1:1, 2:0, 0:1)
ХК Динамо
18.10.2018, 19:30 Зрители: 10906 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Владимир Крикунов
Вратари
Магнус Хелльберг Александр Еременко 56:24 (А. Еременко 57:53-58:25)
1-й период
Евгений Мозер 01:13
09:45 Никита Гусев (Н. Якупов)
Андрей Миронов 10:32
16:29 Александр Дергачев
2-й период
Артем I Волков 22:38
24:07 Александр Дергачев (Ал. Кручинин, А. Барабанов)
31:30 Наиль Якупов
Илья Никулин 31:30
31:53 Николай Прохоркин
Вячеслав Кулемин 31:53
Андрей Миронов 31:53
Вадим Шипачев 33:30
34:15
35:35 Патрик Херсли (Ант. Белов, П. Дацюк)
37:11 Василий Токранов
38:46 Сергей Плотников
3-й период
Мика Койвисто 49:30
56:01 Артем Зуб
Дмитрий Моисеев (А. Пепеляев, М. Койвисто) 58:01
Статистика
12 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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