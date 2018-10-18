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18 октября, источник: ТАСС

Рижское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Рижское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы в составе победителей забросили Емилс Гегерис (12-я минута), Мэттью Майоне (13) и Кевин Кларк (50). У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко (27) и Евгений Кулик (46).

Рижское «Динамо» добилось победы над «Спартаком» впервые за пять лет. В предыдущий раз динамовцы из Риги побеждали московский клуб 10 сентября 2013 года в Москве (3:1).

Все матчи КХЛ 18 октября начинались с минуты молчания в память о погибших в результате ЧП в Керчи.

«Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 19 играх, «Динамо» с 17 очками идет девятым. В следующем матче «Спартак» 20 октября примет братиславский «Слован», в тот же день «Динамо» сыграет в гостях с подольским «Витязем».

Остальные матчи игрового дня:

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0;.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:5 (ОТ);.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1;.

«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1;.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2;.

«Слован» (Братислава) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1.

Спартак 2:3
(0:2, 1:0, 1:1)
Динамо Р
18.10.2018, 19:30 Зрители: 5745 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Гиртс Анкипанс
Вратари
Юлиус Гудачек 58:40 Кристерс Гудлевскис
1-й период
02:27 Энвер Лисин
Эмилс Гегерис (О. Батня) 11:21
Мэтью Майоне (Л. Дарзиньш, Л. Виделль) 12:27
Оскарс Батня 14:50
17:52 Дмитрий Калинин
2-й период
26:03 Вячеслав Лещенко (Ил. Зубов)
28:50
34:00
3-й период
Дмитрий Шуленин 43:39
45:32 Евгений Кулик (Д. Калинин, Н. Филатов)
48:21 Бен Максвелл
Кевин Кларк (Н. Алишаускас) 49:44
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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