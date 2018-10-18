Рижское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

Шайбы в составе победителей забросили Емилс Гегерис (12-я минута), Мэттью Майоне (13) и Кевин Кларк (50). У «Спартака» заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко (27) и Евгений Кулик (46).

Рижское «Динамо» добилось победы над «Спартаком» впервые за пять лет. В предыдущий раз динамовцы из Риги побеждали московский клуб 10 сентября 2013 года в Москве (3:1).

Все матчи КХЛ 18 октября начинались с минуты молчания в память о погибших в результате ЧП в Керчи.

«Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 19 играх, «Динамо» с 17 очками идет девятым. В следующем матче «Спартак» 20 октября примет братиславский «Слован», в тот же день «Динамо» сыграет в гостях с подольским «Витязем».

Остальные матчи игрового дня:

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0;.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:5 (ОТ);.

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1;.

«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1;.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2;.