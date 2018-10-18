Сборную России ждет «Зимняя классика» в Петербурге. Будет ли рекорд посещаемости?

Источник: Спорт-Экспресс

В сообщениях о вероятном проведении хоккейных матчей на арене «Крестовский» нет ничего сенсационного. Зная амбиции руководства СКА и помня о его громких заявлениях на протяжении последних лет, лично я ждал появления этих новостей гораздо раньше. Помешали ставший притчей во языцех долгострой со стадионом и последующие крупные футбольные турниры — Кубок конфедераций и чемпионат мира — отодвинули проведение Зимней классики в городе на Неве на несколько лет. Более того, Санкт-Петербург упустил возможность стать первым хозяином матча на открытом воздухе в рамках чемпионата КХЛ. В прошлом декабре СКА принял участие в такой игре, но она состоялась в центре Хельсинки.

Сейчас петербуржцы собираются отыграться за счет двух вещей. Во-первых, на Крестовском пройдет матч Евротура с участием сборных России и Финляндии. И только потом состоится принципиальная игра СКА — ЦСКА. Во-вторых, планируется, что за каждой из этих встреч смогут наблюдать вживую по 60 тысяч зрителей. Не сомневаюсь в организаторских способностях специальных служб ФХР и петербургского клуба, поэтому если не подведет сложно предсказуемая питерская погода, то ожидаются два аншлага. Впрочем, есть вариант и закрывающейся крышей. Соответственно, будут побиты два рекорда по домашней посещаемости — как для игр сборной, так и для команд КХЛ.

Немного огорчает только то обстоятельство, что все делается в последний момент. Переговоры с «Зенитом», управляющим «Крестовским», еще не окончены. Я не сгущаю краски, хотя до предполагаемых матчей впереди остается почти два месяца. Проведение таких игр под открытым небом автоматически становится главным достоянием сезона за исключением чемпионата мира и розыгрыша Кубка Гагарина. За океаном телевидение давно просекло «фишку», снимая фильмы и передачи, посвященные подготовке команд КХЛ к участию в Зимней классике. Все это пользуется отличным спросом. Кажется, что масштабный проект не помешал бы и сейчас, когда интерес к лиге и хоккею в целом находится на низкой отметке. Особенно на фоне вала положительных и, к сожалению, отрицательных новостей из футбольного мира. Надеюсь, что всех ждут приятные сюрпризы, а ролики с минимальным количеством купюр из раздевалок двух армейских команд станут хитами.

Нужно разрешить алкоголь

Стремление все сделать максимально большим, грандиозным, рекордным — это хорошо для первого раза. Но самое главное, чтобы зрители не только почувствовали причастность к большому событию, но захотели приходить на хоккей еще и еще. Ведь разглядеть шайбу с трибуны футбольного стадиона нереально. Даже большие мониторы, как показывает опыт НХЛ, слабо помогают. Огромное расстояние до коробки убивает восприятие игры как зрелища. В этой связи мне очень понравился прошлогодний опыт Хельсинки и Риги, где были проведены первые матчи регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе. Организаторы не стали ударяться в гигантоманию, соорудив трибуны на 17 с половиной и 10 с половиной тысяч зрителей. Таким образом, удалось соблюсти баланс между настоящим хоккеем и шоу. А что касается прибыльности этого проекта, то он нужен в первую очередь как имиджевая акция, работающая на раскрутку и репутацию. Президент «Йокерита» рассказывал, что организаторы двух матчей — помимо «шутов» на временной арене был проведена встреча финского чемпионата с участием ХИФКа — по финансовым затратам ставили задачу выйти в ноль. Для наших соседей важнее было устроить хоккейный праздник, который был приурочен к нескольким юбилеям: 100-летию образования государства, 50-летию со дня создания «Йокерита» и 10-сезону КХЛ.