Бурдасов запустил бутылкой в судей. Выглядело грозно
«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зелёном дерби».
«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зелёном дерби».
Страшная трагедия, произошедшая в городе Керчь, наложила свой отпечаток на центральный матч игрового дня КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Казанцы отменили все развлекательные мероприятия, запланированные на этой игре, выразив глубокие соболезнования семьям погибших. С пониманием к произошедшему отнеслись и болельщики обеих команд.
К слову, соболезнования выразила и Континентальная лига. Все матчи, запланированные на четверг, начинались с минуты молчания. Так уж получилось, что праздник 18 октября отошёл на второй на второй план. Но сам матча всё равно ожидали с большим нетерпением. «Салават» хотел взять реванш у «Ак Барса» за поражение в Уфе (4:5 Б).
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Как только хоккеисты начинают снижать к себе требования, к ним сразу применяются дисциплинарные меры. Причём, Билялетдинов не смотрит на имена и фамилии. Галиев ли это, Зарипов, Марков, Лямкин или Ткачёв. Для тренера все равны. Состав и число хоккеистов позволяют казанцам проводить подобного рода ротацию.
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Кстати, Бурдасов реализовал удаление Постмы. Канадец, безусловно, чувствовал свою вину. Не успел Пол снова появиться на льду, как хлёстко бросил от синей линии и пробил Метсолу. Цулыгин моментально начал
Второй период начался с гола Ландера — швед, несмотря на плотную опеку двух финнов, с пятака буквально протолкнул шайбу в цель. Рядом с грустным лицом стоял Ларсен, да и Цулыгин явно напрягся. Этот эпизод целиком и полностью остался за ударным звеном Казани — Азеведу и Секач записаны в ассистенты к Ландеру.
«Салават», показалось, «поплыл». Марков, получивший шайбу на левом краю атаки, выдал роскошный пас на Попова — бросок форварда практически в упор Метсола парировать не смог, уступив место в воротах Карееву. Для Попова же гол стал сотым в регулярных чемпионатах КХЛ. Достижение пусть и не выдающееся, но солидное.
Не обошлось и без грубости. Ну, а какое «зелёное дерби» без стычек? Основина, пытавшегося забить в большинстве, держали вдвоём! Больше других за партнёров заступался Умарк.
Третий период уфимцы начали в большинстве, так как почти сразу схватил штраф Юдин. Шайба упорно не хотела залетать в ворота Гарипова. Было заметно, что юлаевцы начали активно, постоянно бежали вперёд, хотели отыграться. Всё тщетно.
В свою очередь казанцы привычно начали «подсушивать» игру в третьем периоде. Строго по многолетней стратегии Билялетдинова. Если это приносит результат, то почему нет?
В концовке сдали нервы у Антона Бурдасова. Оспаривая удаление Ларсена нападающий уфимцев с лавки со всей силы швырнул бутылку с водой в сторону судей, отправившись отдыхать в раздевалку. Правда, играть оставалось в любом случае недолго.
Касаемо судей хочется отметить, что арбитры испортили «зелёное дерби» нескончаемыми свистками. Постоянные паузы замучили игроков, выбивая их из ритма. Одиньш и Соин решили выйти на первые роли во встрече, что просто недопустимо. Именно поэтому матч продолжался долго, хотя овертайма и буллитов не было.
«Салават Юлаев» перебросал соперника в створ (29−17), но проиграл второе «зелёное дерби» в сезоне.
|Ак Барс
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3:1
(1:1, 2:0, 0:0)
|Салават Юлаев
|Зинэтула Билялетдинов
|Николай Цулыгин
|Эмиль Гарипов
|Юха Метсола 25:38 (А. Кареев 25:38-56:37, А. Кареев 58:33)
|1-й период
|17:33
|Пол Постма
|Антон Бурдасов (Л. Умарк, Т. Хартикайнен)
|17:56
|18:20
|Пол Постма (Д. Юдин, А. Лукоянов)
|2-й период
|23:22
|Антон Ландер (Дж. Азеведо, И. Секач)
|Алексей II Семенов
|23:37
|25:38
|Андрей Попов (А. Яруллин, А. Марков)
|29:24
|Джастин Азеведо
|33:32
|Андрей Попов
|34:35
|Роман Абросимов
|Теему Хартикайнен
|34:35
|35:25
|Алексей Потапов
|Александр Кадейкин
|35:25
|Филип Ларсен
|35:35
|37:15
|Джастин Азеведо
|3-й период
|41:15
|Дмитрий Юдин
|Теему Хартикайнен
|51:18
|Антон Бурдасов
|58:33
|Антон Бурдасов
|58:33
|Антон Бурдасов
|58:33
|Антон Бурдасов
|58:33
|Филип Ларсен
|58:33
|Овертайм
|Антон Бурдасов
|60:00
|14
|Штрафное время
|66
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)