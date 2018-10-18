Бурдасов запустил бутылкой в судей. Выглядело грозно

«Ак Барс» отменил развлекательные мероприятия

Страшная трагедия, произошедшая в городе Керчь, наложила свой отпечаток на центральный матч игрового дня КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Казанцы отменили все развлекательные мероприятия, запланированные на этой игре, выразив глубокие соболезнования семьям погибших. С пониманием к произошедшему отнеслись и болельщики обеих команд.

К слову, соболезнования выразила и Континентальная лига. Все матчи, запланированные на четверг, начинались с минуты молчания. Так уж получилось, что праздник 18 октября отошёл на второй на второй план. Но сам матча всё равно ожидали с большим нетерпением. «Салават» хотел взять реванш у «Ак Барса» за поражение в Уфе (4:5 Б).

Галиев и Лямкин тренировались с «Барсом»

Всё-таки у Зинэтулы Билялетдинова не забалуешь. То Владимир Ткачёв не попадает в составе, то лучшего снайпера 2018 года Станислава Галиева отправляют тренироваться с «Барсом».

По регламенту играть за «Барс» Галиев не сможет, так как находится в КХЛ на одностороннем контракте. Вместе с ним в фарм-клуб отправили защитника Никиту Лямкина, у которого двусторонний контракт. В этом сезоне он уже играл за «Барс».

Как только хоккеисты начинают снижать к себе требования, к ним сразу применяются дисциплинарные меры. Причём, Билялетдинов не смотрит на имена и фамилии. Галиев ли это, Зарипов, Марков, Лямкин или Ткачёв. Для тренера все равны. Состав и число хоккеистов позволяют казанцам проводить подобного рода ротацию.

На каждого Бурдасова найдётся свой Постма

Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Линус Умарк — мастер, которого сложно остановить. Именно он выложил пас-конфетку на Антона Бурдасова в большинстве. Антон хлёстко бросил с кистей и в 10-й раз в сезоне отличился. На Бурдасова в Уфе приятно смотреть. Это уже не тот вялый и грустный нападающий, регулярно не проходивший в состав ЦСКА. В столице Башкирии Бурдасов заиграл совершенно иначе. Если нападающий продолжит в том же духе, то в НХЛ он точно не затеряется.

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Кстати, Бурдасов реализовал удаление Постмы. Канадец, безусловно, чувствовал свою вину. Не успел Пол снова появиться на льду, как хлёстко бросил от синей линии и пробил Метсолу. Цулыгин моментально начал что-то активно подсказывать своим хоккеистам. Главный тренер уфимцев понимал, что любая мелочь может решить исход встречи, а если команда получит психологический удар — пиши пропало.

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100-й гол Попова в «регулярках» КХЛ

Второй период начался с гола Ландера — швед, несмотря на плотную опеку двух финнов, с пятака буквально протолкнул шайбу в цель. Рядом с грустным лицом стоял Ларсен, да и Цулыгин явно напрягся. Этот эпизод целиком и полностью остался за ударным звеном Казани — Азеведу и Секач записаны в ассистенты к Ландеру.

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«Салават», показалось, «поплыл». Марков, получивший шайбу на левом краю атаки, выдал роскошный пас на Попова — бросок форварда практически в упор Метсола парировать не смог, уступив место в воротах Карееву. Для Попова же гол стал сотым в регулярных чемпионатах КХЛ. Достижение пусть и не выдающееся, но солидное.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_dcbf243cd4831660f62474c5443cb9a0_hd/q543677/5aeaf655938ec39f495e80a98f429565/4695567792?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не обошлось и без грубости. Ну, а какое «зелёное дерби» без стычек? Основина, пытавшегося забить в большинстве, держали вдвоём! Больше других за партнёров заступался Умарк.

Бурдасов сорвался

Третий период уфимцы начали в большинстве, так как почти сразу схватил штраф Юдин. Шайба упорно не хотела залетать в ворота Гарипова. Было заметно, что юлаевцы начали активно, постоянно бежали вперёд, хотели отыграться. Всё тщетно.

В свою очередь казанцы привычно начали «подсушивать» игру в третьем периоде. Строго по многолетней стратегии Билялетдинова. Если это приносит результат, то почему нет?

В концовке сдали нервы у Антона Бурдасова. Оспаривая удаление Ларсена нападающий уфимцев с лавки со всей силы швырнул бутылку с водой в сторону судей, отправившись отдыхать в раздевалку. Правда, играть оставалось в любом случае недолго.

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Касаемо судей хочется отметить, что арбитры испортили «зелёное дерби» нескончаемыми свистками. Постоянные паузы замучили игроков, выбивая их из ритма. Одиньш и Соин решили выйти на первые роли во встрече, что просто недопустимо. Именно поэтому матч продолжался долго, хотя овертайма и буллитов не было.